Auch bei der zweiten Baureihe seiner neuen Elektroauto-Familie ID. setzt VW in zentralen Bereichen auf eigene Technik. Wichtige Komponenten des Ende des Jahres startenden Mittelklasse-SUV ID.4 stellt wie beim zuvor eingeführten Kompaktwagen ID.3 die unternehmerisch eigenständige Geschäftseinheit Volkswagen Group Components (Volkswagen Konzern Komponente) her.

Volkswagen Group Components ist zentraler Zulieferer für die ersten Modelle der ID.-Reihe und weitere Modelle der Konzernmarken auf Basis des Modularen E-Antriebs-Baukastens (MEB). Für das erste vollelektrische SUV der Marke Volkswagen ID.4 steuert die Volkswagen Group Components Unternehmensangaben nach rund 40 Prozent der gesamten Wertschöpfung bei – rund 10 Prozentpunkte mehr als bei einem vergleichbaren Modell mit konventionellem Antrieb.

Die Komponente produziert an internationalen Standorten Bauteile für das in Deutschland, China und zukünftig in den USA angebotene „E-Weltauto“ ID.4. „Der hohe Wertschöpfungsanteil unserer Komponenten in den Fahrzeugen der Konzernmarken ist Gradmesser unserer Wettbewerbsfähigkeit. Damit untermauern wir die E-Offensive des Konzerns und zeigen, dass wir bei der Neuausrichtung die richtigen Produktentscheidungen getroffen haben. Die Volkswagen Group Components ist damit auf dem Weg, einer der weltgrößten Hersteller automobiler E-Komponenten zu werden“, so der Vorstandsvorsitzende der Sparte Thomas Schmall.

Kassel: Leitwerk für den elektrischen Antrieb

Das Komponenten-Werk in Kassel liefert die elektrischen Antriebe und Plattformteile für den ID.4 und weitere MEB-Fahrzeuge für Europa und Nordamerika. Im Zuge der Transformation der Branche hat sich der größte Standort für Getriebefertigung im Konzern zusätzlich auf den Bau elektrischer Antriebe spezialisiert. Die Kernelemente – Rotor und Stator – werden aus dem Komponenten-Werk Salzgitter zugesteuert. Motoren-, Getriebe- und Zwischengehäuse werden an den Standorten Hannover, Poznań und Kassel gegossen. Zusammen mit dem aus Kassel stammenden 1-Gang-Getriebe werden alle Komponenten zum E-Antrieb zusammengefügt. Zugleich entstehen im Werk Tianjin die elektrischen Antriebe für den chinesischen Markt.

Braunschweig: Neues Zentrum für Batteriesysteme

Am Standort Braunschweig wird das Batteriesystem für den MEB gefertigt. Zur Kompetenz für Bau und Montage von Fahrwerkskomponenten ist eine weitere hinzugekommen: Konzernweit wird hier die Entwicklung von Hochvolt-Batteriesystemen und Software für deren Steuergeräte gebündelt. Parallel wird das Batteriesystem auch am chinesischen Standort Foshan gefertigt.

Salzgitter: Zukunftsstandort

In Salzgitter entstehen zum einen die Komponenten Rotor und Stator für den Antrieb des ID.4 und weiterer MEB-Modelle. Zum anderen bündelt die Volkswagen Group Components mit dem „Center of Excellence Batteriezelle“ am Standort konzernweit Kompetenz für Batterie-Technologie. Mit einer Pilotfertigung und Analyselaboren wird derzeit die Weiterentwicklung von Batteriezell- und Fertigungstechnologien vorangetrieben. Gleich nebenan entsteht in Zusammenarbeit mit dem schwedischen Startup Northvolt bis 2024 die erste Batteriezellfabrik des Gemeinschaftsunternehmens Northvolt Zwei.

In den nächsten Wochen wird in Salzgitter zudem eine Pilotanlage für das Recycling ausgedienter Hochvolt-Batterien in Betrieb genommen. Dabei werden Metalle und wertvolle Rohstoffe aus Akkus zurückgewonnen, die nicht mehr wiederaufbereitet oder weiterverwendet werden können. Langfristiges Ziel ist laut Volkswagen eine Verwertungsquote von mehr als 90 Prozent.