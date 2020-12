Das deutsche Startup für die Herstellung von Elektro-Transportern StreetScooter galt vor wenigen Jahren noch als vielversprechendes Erfolgsmodell. Mittlerweile ist das Marktumfeld aber ein anderes und der Eigner Deutsche Post will die Produktion der 2014 übernommenen Tochter einstellen. Ein Manager des Logistikkonzerns bekräftigte die Gründe dafür, StreetScooter zum reinen Betreiber der Bestandsflotte umzubauen.

Anders als die Deutsche Post glauben einige weiter an das Potenzial von StreetScooter, darunter Grünen-Politiker Oliver Krischer. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende seiner Partei hat vor Kurzem einen Brief an Tesla-Chef Elon Musk geschrieben, in dem er eine Übernahme durch den US-Elektroautobauer vorschlägt. Tatsächlich hat die Post in den vergangenen Jahren nach einem Partner oder Käufer für StreetScooter gesucht, bei Tesla wurde aber nicht angefragt. Das sagte laut dem Portal Next Mobility Jörg Salomon, Vizepräsident E-Mobilität bei dem deutschen Konzern, im Rahmen einer virtuellen Gesprächsrunde der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft.

Salomon betonte mit Blick auf die Schwierigkeiten bei StreetScooter, dass die Produktion von Fahrzeugen nicht das Kerngeschäft sei. „Das ist sehr aufwendig, so ein Fahrzeug ist hochkomplex.“ Ähnlich hat sich in der Vergangenheit der Vorstandschef der Deutschen Post Frank Appel geäußert. Er führte zudem das ungünstige Marktumfeld und eine fehlende wirtschaftliche Perspektive als ausschlaggebend für das Aus der StreetScooter-Fertigung an.

Auch Salomon glaubt nicht, dass StreetScooter noch zum ursprünglich erhofften Erfolg gemacht werden könnte. Neben dem Bau von Elektro-Lieferwagen für die Post-Flotte verkaufte das Startup an andere Unternehmen Transporter. Die Nachfrage sei jedoch zu gering gewesen, um den Aufbau eines Fahrzeugherstellers zu rechtfertigen, erklärte Salomon. So könnten wegen der niedrigen Stückzahlen beispielsweise bestimmte Sicherheitsfeatures nicht realisiert werden. „Für 10.000 Fahrzeuge ist es wirtschaftlich tödlich, die zu verrechnen“, so der Post-Manager. Technisch sei der StreetScooter dennoch gut.

Die Anfang 2020 angekündigte Einstellung der Fertigung in diesem Jahr wurde kürzlich verschoben. Aufgrund bestehender Verträge für Teile soll StreetScooter auch 2021 noch Fahrzeuge bauen. Danach ist nach aktuellem Stand aber Schluss, neue E-Transporter will die Post in Zukunft bei anderen Herstellern kaufen. Die Logistiker sind nach den Worten von Salomon weiter offen für den Verkauf des Unternehmens oder eine Partnerschaft. Bisher gibt es dafür allerdings keine ernsthaften Interessenten.