Audi beginnt kurz vor Jahresende mit der Produktion seines dritten Elektroautos. Der e-tron GT läuft demnächst in den Böllinger Höfen am Standort Neckarsulm in Serie vom Band. Die Produktion des Gran Turismo erfolgt bilanziell CO2-neutral, betont der Hersteller. Bestellungen werden ab Frühjahr 2021 angenommen. Einen konkreten Termin für den Start der Auslieferung gibt es noch nicht.

„Nach den Standorten Brüssel und Györ sind die Böllinger Höfe nun die erste Audi-Fertigungsstätte in Deutschland, in der wir bilanziell CO2-neutral produzieren. Das ist ein wichtiger Meilenstein für den Standort Neckarsulm und ein weiterer Schritt auf unserem Weg zu CO2-neutralen Produktionsstandorten weltweit bis 2025“, so Peter Kössler, Vorstand für Produktion und Logistik. Seit Anfang 2020 beziehe der Standort Neckarsulm ausschließlich Ökostrom. Ein mit Biogas betriebenes Blockheizkraftwerk liefere die für die Fertigung in den Böllinger Höfen benötigte Wärme. Derzeit nicht vermeidbare Emissionen gleiche Audi mit sogenannten Carbon-Credits aus zertifizierten Klimaschutzprojekten aus.

Die in diesem Jahr erweiterte Montagelinie für den e-tron GT umfasst 36 statt bisher 16 Arbeitstakte, er teilt sie sich mit dem Verbrenner-Sportwagen R8. Schon bisher war Neckarsulm Schwerpunktstandort für Plug-in-Hybride und hat mit den Plug-in- und Mild-Hybriden von A6, A7 und A8 die höchste Dichte an elektrifizierten Modellen bei der Marke. „Mit dem Audi e-tron GT produzieren wir hier das erste reine Elektrofahrzeug der Marke an einem deutschen Standort und gehen damit einen weiteren großen Schritt in Richtung Zukunft“, so Werkleiter Helmut Stettner.

Wie der finale e-tron GT aussieht, hält Audi weiter zurück. Die Mitteilung zum anstehenden Start der Produktion enthielt wie vorherige Meldungen nur Bilder getarnter Vorserienfahrzeuge. Auch zu den technischen Daten gibt es bisher nur vorläufige Angaben. Der 2018 enthüllte erste Entwurf ist 4,96 Meter lang, 1,96 Meter breit und 1,38 Meter hoch. Das Konzeptfahrzeug kommt auf 434 kW (590 PS), damit geht es in 3,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h und weiter bis 240 km/h. Die Reichweite beträgt gemäß WLTP-Norm „über 400 Kilometer“.

Die technische Basis für den e-tron GT stellt die von der Konzernschwester Porsche für die Sportlimousine Taycan entwickelte Elektroauto-Plattform J1. Auch der Audi soll besonders sportliches Fahren erlauben. Die Batterie nimmt dazu flach bauend den gesamten Unterbodenbereich zwischen Vorder- und Hinterachse ein. Der so zustandekommende niedrige Schwerpunkt ist Audi zufolge vergleichbar mit dem des R8, was für hohe Fahrdynamik sorge. Zusammen mit der Allradlenkung ergebe sich „eine perfekte Synthese aus Sportwagen-gemäßer Agilität und Präzision, ergänzt um höchste Richtungsstabilität“.