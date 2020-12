Mercedes-Benz hat zum Jahresende ein Update zur Produktionsplanung für Elektroautos und Batteriesysteme gegeben. Das Portfolio soll 2022 acht vollelektrische Modelle der Stromer-Marke Mercedes EQ umfassen.

In der ersten Jahreshälfte 2021 startet in der „Factory 56“ am Standort Sindelfingen bei Stuttgart die batteriebetriebene Luxuslimousine EQS. Mit dem bereits erfolgten Produktionsstart des elektrischen Kompakt-SUV EQA im Werk Rastatt und der aktuellen Standortentscheidung für den EQB im ungarischen Werk Kecskemét gehe Mercedes weitere wichtige Schritte in Richtung CO₂-Neutralität des Produktportfolios, heißt es.

Schon Mitte letzten Jahres wurde die Produktion des SUV EQC im Mercedes-Werk Bremen in die laufende Serienfertigung integriert. Wenige Monate später lief beim deutsch-chinesischen Produktions-Joint-Venture BBAC die Herstellung des EQC für den chinesischen Markt in China an. 2020 startete die Produktion der elektrischen Großraumlimousine EQV im nordspanischen Vitoria.

Die Kompakt-Elektroautos im SUV-Format EQA und EQB bietet Mercedes ab Anfang 2021 an. Der EQA soll im Januar seine Weltpremiere feiern, er wird im nächsten Jahr auch bei BBAC in Peking für den lokalen Markt gefertigt. Die Produktion des EQB soll 2021 an zwei Standorten anlaufen: im ungarischen Mercedes-Benz Werk Kecskemét für den Weltmarkt und in China durch BBAC. In der zweiten Jahreshälfte 2021 sollen das Mercedes-Werk Bremen und kurz darauf das Werk Peking mit der Produktion der elektrischen Limousine EQE beginnen. Das Mercedes-Werk im US-amerikanischen Tuscaloosa bereitet sich zudem auf die Produktion des EQE SUV und EQS SUV im Jahr 2022 vor.

Zum EQ-Portfolio gehören auch die Elektroauto-Modelle der Mercedes-Tochter Smart. Die Marke zieht 2022 nach China um, der Zweisitzer EQ ForTwo wird vorerst aber weiter am kürzlich an das britische Unternehmen Ineos Automotive verkauften Standort Hambach gefertigt. Der größere Smart EQ ForFour entsteht im slowenischen Novo Mesto in Kooperation mit Renault. Die nächste Generation von Elektro-Smarts wird in einem Joint Venture von Mercedes und dem Fahrzeugkonzern Geely in China produziert.

Mercedes betont, als Zwischenschritt hin zu einem rein elektrischen Angebot weiter den Plug-in-Hybridantrieb voranzutreiben. Bis 2025 werde das teilelektrische Portfolio auf mehr als 25 Modellvarianten erweitert. Schon jetzt würden in nahezu allen Pkw-Werken von Mercedes-Benz Cars Plug-in-Hybridfahrzeuge vom Band laufen.

Globale Batterie-Produktion

Die Batteriezellen für seine E-Modelle bezieht Mercedes von Zulieferern aus Asien, die Montage zu Akkupacks erfolgt intern in einem „globalen Batterie-Produktionsverbund“ mit Fabriken auf drei Kontinenten. „Die lokale Batteriefertigung ist ein zentraler Erfolgsfaktor für die Elektro-Offensive von Mercedes-Benz“, so das Unternehmen. Zwei Fabriken im sächsischen Kamenz produzieren seit 2012 Batteriesysteme für Hybride, Plug-in-Hybride und Elektroautos. Die zweite Batteriefabrik am Standort hat 2018 den Betrieb aufgenommen und fertigt seit 2019 die Batteriesysteme des EQC. Am Standort laufen seit Kurzem auch die Batteriesysteme für den EQA vom Band.

Mercedes und der chinesische Autokonzern BAIC haben gemeinsam eine lokale Batterieproduktion am bestehenden Standort in Peking aufgebaut. Diese versorgt seit 2019 das nahe gelegene Fahrzeugwerk, das mit dem EQC auch ein Elektroauto herstellt. Ab 2021 wird das Werk zudem Batteriesysteme für die Modelle EQA, EQB und EQE fertigen. Schon in diesem Jahr startete die Produktion der Batteriefabrik im polnischen Jawor mit Plug-in-Hybrid-Batterien für die C-, E- und S-Klasse. Im kommenden Jahr erweitert der Standort sein Portfolio um Batteriesysteme für den EQA und den EQB.

Gemeinsam mit dem lokalen Partner TAAP hat Mercedes eine Batterieproduktion im thailändischen Bangkok errichtet und 2019 den Betrieb aufgenommen. Dort werden Batteriesysteme für Plug-in-Hybride sowie zukünftig auch für reine Stromer hergestellt.

Am Standort Untertürkheim werden laut Mercedes zwei Fabriken Batteriesysteme produzieren. Im Werkteil Hedelfingen laufen demnach aktuell die letzten Vorbereitungen für die Produktion der Batteriesysteme für den EQS. Auch die Batteriesysteme des EQE werden in Hedelfingen produziert. Im Werksteil Brühl entsteht derzeit eine weitere Batteriefabrik, die ab 2022 Batteriesysteme für Plug-in-Hybride von Mercedes fertigt. Für die Produktion der Elektroautos EQS und EQE entsteht am US-Standort Tuscaloosa eine neue Batteriefabrik. Zusätzlich ist aktuell am Standort Sindelfingen eine weitere Batteriefabrik geplant.

Daimler-Chef Ola Källenius setzt künftig wieder stärker auf Premium sowie E-Mobilität, und Nachhaltigkeit. Die Strategie „Electric first“ sieht bei Mercedes die Elektrifizierung aller Modellvarianten und Fahrzeugtypen vor. 2030 sollen sogenannte xEVs – Plug-in-Hybride und vollelektrische Fahrzeuge – mehr als die Hälfte des Absatzes ausmachen. Mit der „Ambition2039“ hat Mercedes vor über einem Jahr einen Weg zur CO₂-Neutralität vorgestellt: Ab 2022 sollen die eigenen Werke von Mercedes-Benz Pkw und Mercedes-Benz Vans weltweit CO₂-neutral produzieren.