Volkswagen-Vorstandschef Herbert Diess will in den Elektroautos des Konzerns in Zukunft nicht mehr nur Batteriezellen von Zulieferern einsetzen, eine erste Fabrik für eigene Akkus entsteht derzeit in Salzgitter. Die anderen großen deutschen Autobauer und auch die hiesigen Zulieferer haben keine entsprechenden Pläne, in einem Interview sprach Diess über die Hintergründe seines Alleingangs.

Volkswagen treibt die größte E-Mobilitäts-Offensive der Branche voran und will der führende Anbieter von Elektroautos werden. Der Verbrennungsmotor spielt für das Unternehmen langfristig keine zentrale Rolle mehr. Für die angepeilte Produktion von Millionen E-Fahrzeugen pro Jahr sind enorme Mengen an Batteriezellen nötig. Die dominierenden Fertiger von E-Auto-Akkus sind aufgrund des Zögerns anderer Akteure derzeit asiatische Unternehmen. Um die Abhängigkeit zu mindern, forcieren Politiker aus Deutschland, Frankreich und der EU Batterie-Konsortien, die meisten Hersteller und Zulieferer warten jedoch weiter ab.

Darauf angesprochen, warum in Asien und auch den USA bereits riesige Batteriefabriken gebaut werden, aber nicht in Deutschland, sagte Diess kürzlich im Gespräch mit der Wirtschaftswoche: „Ich habe mit allen in Deutschland geredet, aber sie haben abgewunken.“ Er bezog sich dabei auf Zulieferer, da die Batterie typischerweise ein Produkt für Lieferanten sei. Weil die etablierten Unternehmen nicht in den Markt einsteigen, ziehe Volkswagen nun gemeinsam mit dem schwedischen Akku-Startup Northvolt in Niedersachsen eine Produktion hoch.

Diess glaubt, dass das Geschäft mit E-Auto-Akkus noch enormes Potenzial bietet. Er geht davon aus, dass bei Batterien in wenigen Jahren eine Industrie entstehen wird, die so viel Umsatz hat, wie die Zulieferer in Summe haben. Das könne sehr lukrativ sein: CATL aus China, der weltgrößte Batterie-Hersteller, erziele eine operative Marge im zweistelligen Bereich.

Viele Zulieferer seien der Ansicht, dass es zu spät für einen Einstieg ist, berichtete der Volkswagen-Chef von Gesprächen mit den Managern deutscher Firmen. Er sei jedoch vom Gegenteil überzeugt: Die Branche stehe am Anfang der Entwicklung, die ehrgeizigen Klimaziele der EU für die nächsten Jahrzehnte würden noch weitaus mehr Kapazitäten erforderlich machen. „Wenn der Green Deal kommt, brauchen wir in Europa 40 große Batteriefabriken“, sagte Diess. Der Bau von Batterie-„Gigafactories“ sei für die deutschen Zulieferer angesichts der Kompetenz in Bereichen wie Maschinenbau, Verfahrenstechnik oder Chemie eine lösbare Aufgabe.

Diess bemängelte, dass man hierzulande statt dem Thema Batterie lieber über synthetische Kraftstoffe diskutiere. Die auch E-Fuels genannten klimafreundlichen Kraftstoffe für Verbrenner werden als Alternative zu Elektroautos beworben. Der Volkswagen-Boss verwies jedoch auf den großen Energiebedarf für die Herstellung von synthetischen Kraftstoffen, ein damit angetriebener Wagen brauche bei gleicher Strecke fünf- bis sechsmal mehr Strom als ein E-Auto. Das sei höchstens für Nischenanwendungen wie Verbrenner-Sportwagen geeignet, nicht aber für den Massenmarkt. „Das Thema ist durch. Jeder weiß, dass die Klimaziele in den kommenden Jahren nur mit dem Elektroauto zu erreichen sind“, so Diess abschließend.