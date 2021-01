Volkswagen hat kürzlich die Lieferzahlen 2020 der Kernmarke veröffentlicht, nun liegen die Zahlen der gesamten Unternehmensgruppe vor. Der Konzern hat demnach im vergangenen Jahr weltweit 9.305.400 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert. Das entspricht einem Coronavirus-bedingten Rückgang um 15,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Absatz von E-Fahrzeugen stieg 2020 deutlich.

Zuletzt erholte sich das Geschäft von Volkswagen wieder, so lagen die Auslieferungen im Dezember nur noch 3,2 Prozent unter dem Vorjahresmonat, im vierten Quartal gingen sie insgesamt um 5,7 Prozent zurück. Damit konnte der Konzern 2020 seinen weltweiten Pkw-Marktanteil in einem rückläufigen Gesamtmarkt leicht ausbauen.

Bei Volkswagen spielt künftig konzernweit Elektromobilität eine wichtige Rolle. 2020 wurden rund 231.600 vollelektrische Fahrzeuge ausgeliefert – mehr als dreimal so viele wie 2019. Auch die angebotenen Plug-in-Hybride waren mit 190.500 Fahrzeugen (+175 %) beliebt. In Westeuropa stieg der Anteil elektrifizierter Fahrzeuge an den Auslieferungen des Konzerns deutlich auf 10,5 Prozent (2019: 1,9 %).

„2020 war durch die Covid-19-Pandemie ein extrem anspruchsvolles Jahr. Der Volkswagen Konzern hat sich in diesem Umfeld gut behauptet und seine Marktposition gefestigt“, sagte Vertriebsleiter Christian Dahlheim. „Besonders erfreulich ist, dass wir bei unserer E-Offensive trotz der Pandemie voll durchgestartet sind und damit bei der Umsetzung unserer Strategie Together 2025+ einen wichtigen Schritt nach vorne gemacht haben. Dieses Momentum nehmen wir mit ins laufende Jahr und legen mit zahlreichen weiteren attraktiven E-Modellen nach.“

Die Top 5 der vollelektrischen Modelle des Konzerns im zurückliegenden Jahr waren der VW ID.3 (56.500 Fahrzeuge), Audi e-tron (47.300), VW e-Golf (41.300), VW e-up! (22.200) und Porsche Taycan (20.000). Die Top-5-Modelle bei den Plug-in-Hybriden waren die entsprechenden Ausführungen des VW Passat (27.200), Audi Q5 (23.500), Porsche Cayenne (21.500), Škoda Superb (16.400) und VW Golf (15.200).

Auslieferungen nach Regionen

In Europa lieferte der Volkswagen-Konzern 2020 insgesamt 3.616.900 Fahrzeuge aus (-20,5 %). In Westeuropa nahmen 2.939.900 Kunden ein Fahrzeug entgegen (-21,6 %). Der Anteil der Batterie- und Plug-in-Hybrid-Modelle an den Auslieferungen erreichte in Westeuropa 10,5 Prozent (2019: 1,9 %). Noch etwas stärker fiel die Nachfrage nach elektrifizierten Modellen in Deutschland aus: Ihr Anteil an den Konzern-Auslieferungen stieg hier auf 11,6 Prozent (2019: 1,5 Prozent). Insgesamt wurden auf dem Heimatmarkt 1.097.700 Fahrzeuge aller Antriebsarten an Kunden übergeben (-19,5 %). In Zentral- und Osteuropa sanken die Auslieferungen um 15,6 Prozent auf 677.000 Fahrzeuge.

In der Region Nordamerika nahmen 785.800 Kunden einer Konzernmarke ihre neuen Fahrzeuge entgegen, ein Rückgang um 17,4 Prozent. In den USA sanken die Auslieferungen mit 12,1 Prozent etwas weniger stark auf 574.800 Fahrzeuge. In der Region Südamerika gingen 489.700 Fahrzeuge in Kundenhand über, 19,5 Prozent weniger als 2019. In der Region Asien-Pazifik verzeichnete der Volkswagen-Konzern einen Rückgang seiner Auslieferungen um 9,1 Prozent auf 4.122.200 Fahrzeuge. In China, dem größten Einzelmarkt des Unternehmens, gingen die Auslieferungen um 9,1 Prozent zurück auf 3.849.000 Fahrzeuge.