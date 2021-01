Der Volkswagen-Konzern hat sich beim Antrieb der Zukunft für Batterie-Autos entschieden, hybride und herkömmlich angetriebene Modelle spielen langfristig keine zentrale Rolle mehr. Auch mit zusätzlichem Wasserstoff-Brennstoffzellen-System ausgestattete Elektrofahrzeuge halten die Wolfsburger im Pkw-Bereich für die falsche Technologie. In einem von dem Konzern veröffentlichten Interview äußert sich ein Energie-Experte zum Wasserstoff-Thema.

Dr. Felix Matthes ist Forschungskoordinator für Energiepolitik beim Ökoinstitut und Mitglied des nationalen Wasserstoffrates. Er forscht unter anderem zu Dekarbonisierungsstrategien, Kohleausstieg, Emissionshandel und Strommarkt-Regulierung. Matthes war Mitglied der Kohle-Kommission der Bundesregierung und ist derzeit Mitglied des nationalen Wasserstoffrates. Im Interview mit Volkswagen erklärt er, welche Technologie er in welchen Bereichen für sinnvoll hält und wie die Energiewende gelingen kann.

Der Schlüssel für eine klimaneutrale Energieversorgung sei Strom aus erneuerbaren Energien, sagt Matthes. Um auf Kurs zur Klimaneutralität zu kommen, müsse der Anteil der erneuerbaren Energien in Deutschland bis 2030 auf 70 bis 75 Prozent steigen. Dazu müsse man die verfügbaren Flächen für Windkraft und Solarenergie möglichst vollständig erschließen und Zuwächse wie in Spitzenjahren erreichen. Allerdings werde das Erneuerbare-Energien-Gesetz den Anforderungen nicht gerecht. In Bereichen der Solarenergie und der Windkraft werde noch gebremst. Es seien zudem einfachere Planungsverfahren nötig. „Spätestens 2022 brauchen wir die nächste EEG-Reform, um auf den notwendigen Ausbaupfad zu kommen“, so der Experte.

Der volkswirtschaftlich preiswerteste klimaneutrale Energieträger ist laut Matthes Strom, hier müsse der Ausbau daher am schnellsten geschehen. Klimaneutraler Wasserstoff werde eine Säule der Energiewende sein, jedoch auch auf lange Sicht nicht billig werden – wegen der Umwandlungsverluste, wegen der Investitionskosten, wegen der Transportkosten beim Import. „Die Devise sollte sein: So viel elektrifizieren wie möglich, so viel Wasserstoff wie nötig“, meint der Diplom-Ingenieur.

Geld nicht für Experimente verschwenden

„Bei Pkw sollten wir den Mut zu einer klaren Entscheidung haben und sagen: Das Rennen ist zugunsten des E-Antriebs gelaufen“, fordert Matthes. Es ergebe hier keinen Sinn, Geld für Experimente auszugeben. Auch für die dezentrale Gebäudeheizung gelte: Man sollte knappes Geld nicht in Bereichen „verdunsten“, wo Wasserstoff erkennbar keine Zukunft habe. In anderen Sektoren, etwa bei den Lkw, stehe die beste Lösung dagegen bisher nicht fest. „Da müssen wir einen Suchprozess organisieren. Und dann gibt es einen dritten Bereich, in dem es ohne Wasserstoff nicht geht. Das gilt etwa für den Eisen- und Stahlsektor oder die Chemieindustrie“, erläutert Matthes.

Einige Autohersteller und Zulieferer sprechen sich weiter für Technologieoffenheit aus. „Der oft kritisierte Mangel an Technologieoffenheit ist teilweise ein Mythos“, findet Matthes. „Nehmen Sie die Kaufprämien für Autos: Sie bekommen in Deutschland die gleiche Förderung für Elektrofahrzeuge wie für Brennstoffzellenautos, beide werden bei den europäischen Flottengrenzwerten gleichbehandelt. Die Verzerrung ist eigentlich andersherum: In der aktuellen EEG-Novelle wird der Strom für die Produktion von Wasserstoff von der Umlage weitgehend befreit. Das ist auch richtig. Aber warum gilt das nicht für den Strom, mit dem Elektroautos geladen oder Wärmepumpen betrieben werden? Das ist eine Schieflage zugunsten des Wasserstoffs – selbst wenn es von interessierten Kreisen anders behauptet wird.“

Synthetische Kraftstoffe, sogenannte E-Fuels, hält Matthes im Flugverkehr und Teilen des Schiffsverkehrs für eine geeignete Lösung, da es hier keine Alternative gebe. Weitere kleine Nischen werde es immer geben. „Aber das ist kein Pfad, den man großflächig vorantreiben sollte. Dazu sind die Umwandlungstechnologien zu ineffizient und auch längerfristig zu kostspielig“, sagt Matthes.

„Ausbau, Ausbau, Ausbau“

Auf dem Weg zur Klimaneutralität bei Pkw sieht der Experte die Ladeinfrastruktur für Elektroautos als zentrales Hindernis. In Großstädten wie Berlin sei Deutschland zwar ordentlich aufgestellt, für starkes Wachstum fehle es aber an Ladesäulen – diese müssten zügig entstehen. Auch bei den Wärmenetzen könne die Devise nur sein: „Ausbau, Ausbau, Ausbau.“ Parallel müsse der Hochlauf von Wasserstoff in der Industrie organisiert werden. Zusätzlich müsse der Marktaustritt der CO2-intensiven Kapitalstöcke gefördert werden.

„Und wir dürfen die soziale Frage nicht vergessen“, betont Matthes. „Wir kommen aus einem System mit mittleren Investitionskosten und hohen Betriebskosten. Sei es bei Autos, Kraftwerken oder Stahlwerken. In Zukunft werden die Anschaffungskosten dominieren – ob für Elektroautos, Windkraftanlagen oder ein CO2-freies Stahlwerk. Über die Lebenszeit ist die neue Technik meist kostensparend. Aber wie geht man mit Leuten um, die die anfänglich notwendigen Investitionsmittel nicht haben, mit denen man über die Zeit Geld sparen kann? Das ist ein Problem, das bislang wenig bearbeitet wird.“

Bei Autos könnten preiswerte Leasing- und Mietmodelle einen Beitrag leisten, zumindest in den unteren und mittleren Preisklassen, sagt Matthes. „Eine andere Möglichkeit: abzahlen beim Laden. Das könnte zum Beispiel bedeuten, dass ich bei jedem Ladevorgang eine überschaubare Rate meines Autokredits zurückzahle. Gleichzeitig könnte ich davon profitieren, dass Strom günstiger ist als heute Benzin. Solche Modelle zur Streckung der Kapitalkosten werden ein großes Thema sein.“