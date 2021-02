Audi-Chef Markus Duesmann hat in einem Podcast-Interview mit dem Handelsblatt über seine Pläne für die Marke im Bereich Elektromobilität gesprochen. Er sieht vor allem bei der Ladeinfrastruktur noch Herausforderungen, das Unternehmen habe sich dem Wandel hin zu Elektroautos aber fest verschrieben.

Wenn alle Autos elektrisch sein sollen, dann brauche es in 15 Jahren spätestens an jedem Parkplatz eine Lademöglichkeit – da sei man aber „noch weit von weg“, so Duesmann. Das Elektroauto-Laden sei zwar heute noch nicht so komfortabel wie das Tanken von Benzinern, es hänge aber von der individuell zu Hause und am Arbeitsplatz verfügbaren Infrastruktur ab. Da müsse „jeder schaun, wie es für ihn passt“. Für die Zukunft gelte: Wenn Politik und Wirtschaft sich gemeinsam stark anstrengen, könne der Aufbau von Ladeinfrastruktur mit dem Fortschritt beim Verkauf von Elektroautos Schritt halten.

Darauf angesprochen, ob Audi nicht wie E-Auto-Branchenprimus Tesla ein eigenes Ladenetz aufbauen könnte, verwies Duesmann auf den von Volkswagen mitgegründeten europäischen Schnellladesäulen-Betreiber Ionity. Darüber hinaus prüfe das Unternehmen, ob es Bedarf an einer „Premium-Ladeinfrastruktur“ gibt. Wie hoch die Investitionen in ein eigenes Ladenetz ausfallen würden und wie ein solches Angebot konkret aussehen würde, könne Duesmann noch nicht sagen. Die Diskussionen dazu befänden sich in einem frühen Stadium.

Berichten zufolge bereitet der Audi-Boss einen konkreten Zeitplan für den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor vor. Im Gespräch mit dem Handelsblatt wollte er sich nicht auf ein Datum festlegen, sagte aber: „Ich schätze mal, es wird irgendwann in den späten 30er-Jahren sein.“ Bis in die 2030er-Jahre hinein wolle man die Kernmodelle noch mit herkömmlichem Antrieb verkaufen, man sehe jedoch auch batterieelektrische Versionen in den wichtigen Klassen vor.

Duesmann betonte, dass die Kunden heute noch die Verbrenner-Fahrzeuge der Marke mögen und diese einen Anteil von 95 Prozent hätten. Er gehe aber davon aus, dass das mit der Zeit deutlich weniger wird. Für Mitte des Jahrzehnts erwartet der Audi-Chef in Europa in Abhängigkeit vom Käuferverhalten und staatlicher Förderung einen Anteil von reinen Stromern am Audi-Absatz von 30 bis 40 Prozent. Ende des Jahrzehnts könnten es dann schon 50 Prozent sein.

„Das Thema schreitet jetzt massiv voran, der Umbau läuft sehr schnell“, sagte Duesmann. Er hoffe, dass die Kunden sowie die Ladeinfrastruktur mitziehen und die Politik die E-Mobilität weiter mit Förderungen forciert. Audi für seinen Teil sei dem Thema voll und ganz zugewandt – insbesondere, weil batterieelektrische Fahrzeuge „die im Moment technisch verfügbare Antwort“ für CO2-neutralen Individualverkehr seien.

Hybridfahrzeuge sieht Duesmann nur als Brückentechnologie. Die angebotenen teilelektrischen Modelle seien die komplexesten der Marke, der Kundennutzen aufgrund der eingeschränkten Elektro-Reichweite und der mangelhaften Ladeinfrastruktur begrenzt. Viele würden diese Fahrzeuge hauptsächlich im Verbrenner-Modus bewegen.

Audi investiere enorme Summen in batterieelektrische Fahrzeuge, bis 2025 seien es 15 Milliarden Euro, unterstrich Duesmann abschließend. Da das Unternehmen gar nicht so groß sei, stelle dies einen „Riesen-Kraftakt“ dar. „Aber wir kriegen das hin.“ Als nächstes Elektroauto steht bei Audi der Gran Turismo e-tron GT an, 2022 soll der elektrische Mittelklassewagen Q4 e-tron als SUV sowie SUV-Coupé folgen – und anschließend weitere.