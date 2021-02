Volkswagen will den Markt für Elektromobilität erobern, dazu produziert der Konzern künftig an mehreren Standorten Stromer. Zu Beginn des neuen Jahres haben die Wolfsburger einen aktuellen Überblick über ihr Produktionsnetz für Elektroautos gegeben. „Die Marke Volkswagen setzt ihre E-Offensive konsequent fort. Dazu gehört neben neuen E-Modellen auch die Transformation des weltweiten Produktionsnetzwerkes. Damit untermauern wir unsere Ambitionen, bei der E-Mobilität eine weltweite Führungsrolle zu übernehmen“, so der E-Mobilitäts-Vorstand der Marke Volkswagen Thomas Ulbrich.

Bei der Kernmarke stehen die Modelle der neuen Elektroauto-Familie ID. im Fokus. Der Kompaktwagen ID.3 wird seit Ende Januar auch in der Gläsernen Manufaktur Dresden in Serie produziert. Dresden ist der vierte Standort, an dem die Marke Volkswagen rein elektrische Modelle auf Basis des Modularen E-Antriebs-Baukastens (MEB) herstellt. Dresden ist dabei ein eher kleiner Standort, deutlich größere Volumen entstehen in den anderen MEB-Werken in Zwickau, Anting und Foshan (beide China).

Als erster Standort hat Ende 2019 Zwickau die MEB-Produktion aufgenommen. Das dortige Werk wurde komplett auf Elektroautos ausgerichtet. Derzeit wird die Produktion laut Volkswagen Schritt für Schritt hochgefahren, aktuell baue man dort pro Arbeitstag rund 800 ID.3 und ID.4. Weitere Elektro-Modelle von Audi und der Seat-Submarke Cupra sollen im Laufe des Jahres hinzukommen. Als reines E-Auto-Werk kann Zwickau in der Spitze bis zu 1500 Fahrzeuge pro Tag oder 330.000 Fahrzeuge pro Jahr produzieren.

Die chinesischen Standorte in Anting und Foshan haben Ende 2020 mit der Fertigung von MEB-Fahrzeugen der Modelle ID.4 CROZZ und ID.4 X begonnen. Das Werk in Anting ist eine reine E-Auto-Fabrik und das weltweit erste neu gebaute MEB-Werk von Volkswagen. Im Werk Foshan können künftig sowohl konventionelle Modelle mit Verbrennungsmotor auf der Grundlage der MQB-Plattform als auch rein elektrische MEB-Modelle auf einer gemeinsamen Produktionslinie gebaut werden. Beide Werke verfügen über eine maximale Produktionskapazität von jeweils 300.000 Einheiten pro Jahr.

Gemeinsam verfügen die vier MEB-Werke von Volkswagen in Zwickau, Anting, Foshan und Dresden über eine maximale Produktionskapazität von mehr als 900.000 Fahrzeugen pro Jahr. Hinzu kommt das Škoda-Werk im tschechischen Mladá Boleslav, das ebenfalls schon mit der MEB-Produktion begonnen hat. In Zukunft sollen dort täglich bis zu 350 Exemplare des Batterie-SUV Škoda Enyaq iV vom Band laufen. „Noch befinden sich alle MEB-Werke im Hochlauf. In Zukunft verfügt dieser Fertigungsverbund aber über eine maximale Produktionskapazität von bis zu einer Million E-Fahrzeuge pro Jahr“, erklärt Volkswagen. Mit Emden, Hannover sowie Chattanooga (USA) bereite man bereits die nächsten Standorte auf die MEB-Produktion vor. Die ersten Fahrzeuge sollen dort im kommenden Jahr die Werkstore verlassen.

Neben den Fahrzeug-Werken stellen sich auch die Werke des konzerneigenen Zulieferers Volkswagen Group Components für die E-Mobilität neu auf. So liefert das Werk in Kassel elektrische Antriebe und Plattformteile für den MEB. An den Standorten Braunschweig und Foshan wird das Batteriesystem für den MEB entwickelt und gefertigt. Die Kernelemente von E-Motoren – Rotor und Stator – werden aus dem Komponenten-Werk Salzgitter zugesteuert. Im „Center of Excellence Batteriezelle“ wird das konzernweite Know-how für die Batterie-Technologie in Salzgitter gebündelt. Dazu zählt auch die Fertigung: In Salzgitter entsteht derzeit in Zusammenarbeit mit dem schwedischen Akkufertiger Northvolt bis 2024 die erste Batteriezell-Fabrik des Joint Ventures Northvolt Zwei.