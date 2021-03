Die Marke Volkswagen erwartet in diesem Jahr einen starken Schub bei E-Mobilität: 2021 sollen mehr als 450.000 elektrifizierte Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert werden – mehr als doppelt so viele wie 2020. In Kürze geht mit dem SUV ID.4 (Titelbild) die zweite Baureihe der Elektroauto-Familie ID. in die Auslieferung. Den Absatz des 2020 eingeführten Kompaktwagens ID.3 soll ein neues Abo-Modell ankurbeln.

Mit der neuen Strategie „Accelerate“ will Volkswagen neben dem schnelleren Hochlauf der E-Mobilität in diesem Jahr beim digitalen Vertrieb und bei der Entwicklung datenbasierter Geschäftsmodelle wichtige Meilensteine erreichen. Im Sommer teste man in sechs deutschen Städten ein Abo-Modell für den ID.3, kündigten die Wolfsburger an. In den Pilotprojekten sollen erstmals auch nutzungsabhängige Abrechnungen und zubuchbare Funktionen wie Navigationsdienste angeboten und deren Akzeptanz erprobt werden.

Eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg der digitalen Zusatzfunktionen sei, dass Volkswagen als einziger Volumenhersteller ab Sommer im 12-Wochen-Rhythmus Software-Updates „over-the-air“ für den ID.3 und ID.4 ausspielen wird. „Perspektivisch“ rechnet das Unternehmen in den kommenden Jahren mit zusätzlichen Umsätzen in der Nutzungsphase in dreistelliger Millionen-Euro-Höhe.

Auch beim Online-Vertrieb geht Volkswagen neue Wege: Seit dieser Woche können Kunden wesentliche Schritte beim Kauf eines ID.3 oder ID.4 online vorbereiten und den Kaufprozess anschließend beim Händler vor Ort abschließen. Ab Sommer sollen sie dann die Möglichkeit haben, den kompletten Kaufprozess der ID.-Familie von der Konfiguration bis zum Abschluss eines Leasingvertrags online zu durchlaufen. Damit werde man einer der ersten Hersteller sein, der seinen Kunden den Kauf von Elektroautos in Deutschland vollständig online ermöglicht, so Volkswagen.

Ebenfalls im Sommer will das Unternehmen gemeinsam mit seinen Händlern einen digitalen Marktplatz für Lagerfahrzeuge und Gebrauchtwagen eröffnen. Kunden sollen dort aus einem breiten Angebot auswählen und ihr Fahrzeug online erwerben können. Der Online-Vertrieb soll danach sukzessive in die europäischen Märkte ausgerollt werden. „Dabei bleibt der Handel auch beim Online-Vertrieb immer ein integraler Bestandteil des Prozesses und das wichtigste Bindeglied zum Kunden“, betont Volkswagen.

E-Autos 2021 im Fokus

Im März sollen in vielen europäischen Märkten die ersten ID.4 an Kunden übergeben werden. In Deutschland starten die Auslieferungen am 26. März, kündigte Volkswagen an. Bis Ende Februar seien europaweit 23.500 Auftragseingänge für das E-SUV eingegangen. Mit der Allradversion ID.4 GTX, dem kommenden SUV-Coupé ID.5 und dem großen SUV ID.6 X/CROZZ für den chinesischen Markt lege die Marke in diesem Jahr noch weiter nach.

Mit den zusätzlichen Modellen erhöhe Volkswagen jetzt schnell das Elektro-Volumen und skaliere den Stromer-Baukasten MEB rund um die Welt. „Damit machen wir erneut deutlich: Die Marke Volkswagen ist der Baukasten-Champion des Konzerns. Schon heute basieren rund 80 Prozent des Konzern-Volumens auf Volkswagen Technologie“, sagte Markenchef Ralf Brandstätter. Insgesamt plane Volkswagen, in diesem Jahr rund 300.000 Fahrzeuge auf MEB-Basis an Kunden auszuliefern. Hinzu kämen circa 150.000 Hybride.

In den ersten zwei Monaten 2021 wurden laut einer Mitteilung trotz der Corona-bedingten Einschränkungen weltweit 15.500 Batterie-Autos an Kunden übergeben – ein Plus von 51 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. In Deutschland wurde ein Plus von 143 Prozent verzeichnet. Bei den Teilzeit-Stromern betrug mit 16.300 ausgelieferten Plug-in-Hybriden das weltweite Plus 174 Prozent, in Deutschland 291 Prozent.