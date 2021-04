VW positioniert das zweite Modell der neuen Elektroauto-Familie ID. als elektrisches „Weltauto“. Das im März gestartete Kompakt-SUV ID.4 soll weltweit erfolgreich sein und allein in diesem Jahr rund 150.000 Mal ausgeliefert werden. Auch Brancheninsider sind von dem Fahrzeug überzeugt: Sie wählten es zum „World Car of the Year 2021“. Zuletzt erhielt 2013 mit dem Golf ein Auto von VW diese Auszeichung.

Die World Car Awards werden jährlich verliehen, bei ihnen stimmen internationale Motorjournalisten aus 24 Ländern über die besten Neuheiten am Weltmarkt ab. „Über die Auszeichnung unseres ID.4 als ‚World Car of the Year‘ freuen wir uns besonders“, sagte Ralf Brandstätter, Vorstandsvorsitzender der Marke Volkswagen. „Nicht nur, weil es einer der wichtigsten Autopreise der Welt ist – sondern weil die Jury auch eine große Idee und ein großartiges Team ausgezeichnet hat. Das erste ID. Modell für die Schlüsselmärkte Europa, China und USA trägt unsere Elektrooffensive um die Welt.“

Fahrzeuge, die für die Auszeichnung zum World Car of the Year infrage kommen, müssen in mindestens 10.000 Einheiten pro Jahr hergestellt und auf mindestens zwei Kontinenten angeboten werden.

Die Juroren lobten neben der Umweltfreundlichkeit auch das Thema Innovation. So ist beim ID.4 zum Beispiel ein „Augmented-Reality“-Head-up-Display optional an Bord: Es kann wichtige Informationen auf die Windschutzscheibe projizieren, darunter Abbiegepfeile der Navigation. Der Fahrer sieht diese in einem scheinbaren Abstand von drei bis zehn Meter dreidimensional gestaffelt in die reale Außenwelt integriert. Eine je nach Ausstattung weitere Funktion: Ab einer gewissen Geschwindigkeit wird das Fahrzeug vor dem ID.4 im Head-up-Display mit einem Leuchtstreifen markiert, um den nötigen Abstand einzuhalten.

Mit dem ID.4 treibt die Wolfsburger Marke auch ihre Bemühungen im Bereich Digitalisierung und Konnektivität voran. So kann das Elektro-SUV regelmäßige Updates und neue Funktionen „over the air“ über das Mobilfunknetz empfangen. Volkswagen wirbt damit, dies ab Sommer als erste Anbieter im Volumensegment anzubieten. Das Fahrzeug bleibe so stets auf dem neuesten Stand. Diese Fähigkeit sei zudem eine wichtige Voraussetzung, um neue Geschäftsmodelle zu erschließen.

Der ID.4 wird derzeit ab 36.950 Euro angeboten. Deutsche Kunden profitieren vom von Bund und Industrie finanzierten „Umweltbonus“: VW gibt 3000 Euro Netto-Rabatt, der Staat gewährt 6000 Euro Zuschuss. Das Basismodell des ID.4 bietet unter anderem 109 kW/148 PS Leistung und 345 Kilometer Reichweite. Hochpreisigere Modelle kommen auf bis zu 150 kW/204 PS und 522 Kilometer pro Ladung.

„Es ist uns gelungen, ein Auto zu entwickeln, das im weltweit wichtigsten Segment der kompakten SUV den Systemwechsel hin zur E-Mobilität startet und eine hervorragende Alltagstauglichkeit bietet. Mit ihm, dem ID.3 und den kommenden ID. Modellen machen wir innovative Elektromobilität im Volumenmarkt für alle erlebbar“, so der Entwicklungsvorstand der Marke Volkswagen Thomas Ulbrich.