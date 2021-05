Opel-Chef Michael Lohscheller elektrifiziert die Marke, auf ein konkretes Datum für das Aus von Verbrennungsmotoren will er sich aber nicht festlegen. Bei den Rüsselsheimern sei man der Überzeugung, dass die Kunden die Wahl haben sollten. Deshalb verfolge man einen „Multi-Energy-Ansatz“ und biete unter anderem den Corsa mit elektrischem Antrieb sowie als Diesel und Benziner an.

„Das funktioniert zurzeit aus meiner Sicht sehr gut. Wir sind flexibel aufgestellt“, sagte Lohscheller im Gespräch mit Business Insider. Opel habe im Werk eine moderne Fertigungslinie, und je nachdem, wie die Aufträge variieren, baue man genau das, was der Kunde will. Perspektivisch sehe Lohscheller „natürlich schon ganz klar den Trend zur Elektrifizierung“, er wehre sich jedoch dagegen, ein Datum zu setzen, wann das Unternehmen keine Verbrenner mehr baut. Wann es so weit ist, entscheide letztlich der Kunde.

Lohscheller erwartet ein deutliches Anziehen der Elektromobilität, will Opel aber noch für einige Jahre offen aufstellen. Zumal auch synthetische Kraftstoffe für den weiteren Betrieb von Verbrenner-Modellen in Zukunft eine größere Rolle spielen könnten. Das zuletzt deutlich gestiegene Interesse an Elektroautos bedient Opel seit diesem Jahr im Pkw-Bereich neben dem Corsa-e auch mit einer Batterie-Version des Kompakt-Crossovers Mokka. Hinzu kommen elektrische Kleintransporter und Vans. „Wir sehen, dass die Skepsis deutlich abnimmt. Wir haben im vergangenen Jahr 35.000 Fahrzeuge in elektrischer Form verkauft, das waren knapp sechs Prozent des gesamten Absatzes“, erklärte Lohscheller. In diesem Jahr werde man mit Sicherheit prozentual zweistellig sein.

Die Elektromobilität ziehe an, immer mehr Menschen würden sehen, dass E-Autos viel mit Fahrspaß zu tun haben, so Lohscheller weiter. Das große Thema sei leider nach wie vor die Ladeinfrastruktur. Das müsse schnell besser werden, dann werde die Elektromobilität endgültig aus der Nische kommen.

Die Basis für seine klassischen und elektrifizierten Autos teilt sich Opel mit mehreren Wettbewerbern: Die deutsche Traditionsmarke wurde 2017 von der PSA-Gruppe übernommen und damit zur Schwestermarke von Citroën, DS und Peugeot. Seit der Fusion von PSA mit Fiat-Chrysler Anfang 2021 ist Opel Teil des neuen Autoriesen Stellantis. Die geteilten, mehrere Antriebsarten unterstützenden Plattformen des Konzerns erfordern Kompromisse, dennoch peilt Lohscheller bisher nur von Premium-Anbietern genannte Elektroauto-Reichweiten von 700 oder sogar 800 Kilometer an. Das ändere aber nichts daran, dass es mehr leistungsfähige Ladestationen brauche. Opel habe die Erfahrung gemacht, dass selbst 30 Minuten Schnellladen für 80 Prozent der Batteriekapazität wie mit dem Corsa-e für einige schon eine lange Zeit seien.

Mokka-e „voll lieferfähig“

Besonders vom neuen Mokka-e erhofft sich Opel einen hohen Absatz, zuletzt hatte dieses Modell allerdings lange Lieferzeiten und war in einzelnen Ausführungen vergriffen. Laut Lohscheller ist das Problem gelöst, wirklich schnell stehen neue Fahrzeuge aber weiter nicht bei den Neukunden. „Wenn Sie heute einen Mokka-e bestellen, bekommen Sie ihn definitiv noch in diesem Jahr“, sagte der Opel-Chef. Die Kunden müssen also bis zu acht Monate warten, in einigen Fällen gehe es möglicherweise auch schneller. Opel sei beim Mokka-e auf jeden Fall „voll lieferfähig“, versicherte Lohscheller.

Mit Blick auf die für Stellantis am Standort in Kaiserslautern geplante Fertigung von Batteriezellen mit EU-Fördergeldern erklärte Lohscheller, dass dieses Projekt zeige, dass Opel auch in der Masse auf Elektromobilität setze. 2023 werde man mit den Umbauarbeiten starten, die Produktion der Batteriezellen soll in Kaiserslautern 2025 beginnen. Gemeinsam mit Partnern baue Opel dort in drei Stufen eine Akku-Produktion mit mindestens 24 Gigawattstunden (GWh) auf. Das ermögliche die Herstellung von Batteriezellen für 500.000 Elektrofahrzeuge im Jahr.