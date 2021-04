Neben der Produktion von Elektroautos plant Tesla am neuen Standort in der Brandenburger Gemeinde nahe Berlin die „weltgrößte“ Batteriefabrik. Für die Akku-Produktion soll das US-Unternehmen umfangreiche finanzielle Unterstützung erhalten, die aus einem eigentlich für europäische Firmen aufgelegten Fördertopf stammt. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier verteidigt dies.

„Wir sind bereit, diese Investition staatlicherseits zu unterstützen, wie bei anderen Unternehmen auch, die in diesem Bereich investieren“, sagte der CDU-Politiker. Das Vorhaben von Tesla sei eine „sehr wichtige“ Investition. „Das ist Teil unserer Erfolgsgeschichte, weil damit auch Forschung und Entwicklung nach Deutschland kommen in diesem wichtigen Bereich“, so der Minister.

Genaueres zum Bau der geplanten Produktionsanlagen für Batteriezellen hat Tesla bisher nicht verraten. Es sei zwar noch kein Spatenstich gemacht, eine „Gigafactory“ zur Akku-Fertigung aber eine von Tesla „zugesagte Investition“, erklärte Altmaier. Er erwarte, „dass es möglichst wenig bürokratische Hindernisse und möglichst wenig Verzögerungen gibt“ – unter Einhaltung der „vorgesehenen und nach Recht und Gesetz festgesetzten Fristen“, wie er betonte.

Das Bundeswirtschaftsministerium fördert Großprojekte zur Batteriezellinnovation, die als „Important Projects of Common European Interest“ (IPCEI) umgesetzt werden. Das zweite IPCEI-Großvorhaben wurde Anfang des Jahres von der EU-Kommission genehmigt, beteiligt sind insgesamt 46 Unternehmen und Forschungseinrichtungen aus zwölf EU-Staaten. In Deutschland ist für elf Projekte im Rahmen des zweiten IPCEI eine Förderung vorgesehen, darunter auch das von Tesla. Das Ziel ist eine größere wirtschaftliche Unabhängigkeit der EU in einer strategisch wichtigen Branche.

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) erhofft sich von Teslas Batterieproduktion viele neue Arbeitsplätze in der Region. Er verwies kürzlich darauf, dass die BASF in Schwarzheide und die US-Firma Microvast in Ludwigsfelde Batterieprojekte gestartet hätten. „Brandenburg wird so Schritt für Schritt zum Land der E-Mobilität“, sagte Steinbach.

Tesla bemängelt Bürokratie

Die seit letztem Jahr aufgebaute Elektroauto-Produktion in Grünheide soll schon in wenigen Monaten starten, als Erstes mit dem Mittelklasse-SUV Model Y. Die Baustelle kommt trotz Verzögerungen wegen unter anderem Einwänden von Umweltschützern gut voran, die angestrebte Eröffnung im Sommer gilt aber als nur noch schwer zu bewerkstelligen. Tesla hat kürzlich die Hürden der Bürokratie in Deutschland kritisiert.

„Der deutsche Genehmigungsrahmen für Industrie- und Infrastrukturprojekte sowie für die Raumplanung steht in direktem Gegensatz zu der für die Bekämpfung des Klimawandels notwendigen Dringlichkeit der Planung und Realisierung solcher Projekte“, bemängelte das Unternehmen. Das „eklatanteste Problem“ sei, dass in Verfahren und Gesetzen Projekte, die den Klimawandel bekämpften und solche, die ihn beschleunigten, gleich behandelt würden.

Altmaier zeigte Verständnis für die von Tesla geäußerte Kritik. Er sei sich aber nicht sicher, ob die Anmerkungen tatsächlich auch diejenigen überzeugen werden, die Vereinfachungen bei Genehmigungsverfahren in der Vergangenheit verhindert hätten. „Bei dem Thema werden wir aber ganz sicher anhand ganz konkreter Beispiele in den nächsten Monaten noch viel zu diskutieren haben“, so der Minister. Das müsse „überall dort gelten, wo man zu dem Ergebnis kommt, dass etwas notwendig und richtig und zulässig ist“. Solche Entscheidungen müssten schneller gehen.