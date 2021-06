Bisher dominieren chinesische Unternehmen die Produktion von Batteriezellen für Elektroautos, doch Europa will mit umfangreichen Investitionen aufholen. Der Umweltverband Transport & Environment (T&E) warnt, dass ein großer Teil der geplanten Investitionen in Fertigungskapazitäten überflüssig sein könnte. Um das zu verhindern, müssten die Vorgaben für CO2-Emissionen im Verkehrssektor strenger ausgelegt werden.

Europa könnte nach aktuellem Stand der Investitionsplanung im Jahr 2030 laut T&E genug Batterien für über 90 Prozent aller in der Region verkauften Neuwagen haben. Sollte sich der Absatz von Elektroautos verlangsamen, sei jedoch die Chance gefährdet, dass Europa weltweit an die Spitze einer der wichtigsten Technologien des Jahrhunderts rückt.

Der Umweltverband zählt 38 für Europa geplante Akku-Fabriken, in die fast 40 Milliarden Euro an Investitionen fließen sollen. Schwache CO2-Standards für die Jahre zwischen 2022 und 2029 würden den Autoherstellern allerdings wenig Anreize geben, die Verkäufe von Elektroautos bis 2030 zu steigern. T&E erwartet daher, dass es für deutlich mehr als die Hälfte der vorgesehenen Akku-Produktion keinen Markt geben wird. Dies würde eine verpasste Gelegenheit für Wachstum in Europa und die Sicherung Tausender qualifizierter Arbeitsplätze bedeuten, erklärt die Umweltorganisation.

„Die Batterie-Industrie reagiert erfolgreich auf die E-Mobilitäts-Ambitionen Europas, die EU-Gesetzgeber versäumen es aber, für regulatorische Gewissheit und einen ausreichenden Markt für Elektrofahrzeuge zu sorgen“, so die T&E-Direktorin und E-Mobilitäts-Expertin Julia Poliscanova. „Die EU und Großbritannien müssen im Verlauf des Jahrzehnts die CO2-Standards anheben, um das Verschwenden von Milliarden an Investments und die Entgleisung des Batterie-Booms zu verhindern.“

Mit den aktuell geplanten gesetzlichen Vorgaben wird der Bedarf an Batterien 2025 laut T&E in Europa bei 174 Gigawattstunden (GWh) liegen, nach dem Inkrafttreten ambitionierter CO2-Ziele im Jahr 2030 bei 485 GWh. Das sei deutlich weniger als die für 2025 erwarteten Batteriekapazitäten von 462 GWh sowie 1144 GWh bis 2030. Ein Großteil des Kapazitätsüberschusses könne Verwendung finden, wenn das CO2-Reduktionsziel für 2025 um 25 Prozent erhöht und ein zusätzliches Ziel von 40 Prozent weniger CO2 für das Jahr 2027 gesetzt werden, so T&E.

Der Umweltverband betont die zukünftige wirtschaftliche Bedeutung der Batterieproduktion und verweist darauf, dass in China und in den USA ebenfalls hohe Summen in die Produktion von Energiespeichern fließen. Es sei deshalb zentral, dass Europa in diesem Bereich eine globale Führungsrolle einnimmt und beibehält. Ansonsten gelte: „Europas in diesem Jahrzehnt verschwendete Investitionen werden nichts im Vergleich zu der in diesem Jahrhundert verpassten Gelegenheit sein“, so T&E-Direktorin Poliscanova.