Die Emissionen neuer Lieferwagen sind laut einer vom Umweltverband Transport & Environment (T&E) veröffentlichten Studie seit drei Jahren nicht gesunken. Der Grund dafür seien schwache CO2-Zielvorgaben. So seien die Emissionen der deutschen Hersteller MAN und Daimler unverändert, jene bei Volkswagen sogar noch gestiegen. Das stehe in starkem Kontrast zum Markt der Elektroautos, in dem dieselben Hersteller den Verkauf von Modellen verstärkt haben.

Weil der Lieferverkehr stark zunimmt, seien Lieferwagen die in der EU am stärksten wachsende Quelle von Emissionen im Straßenverkehr, betont T&E in einer Mitteilung. „Bei den Lieferwagen stehen wir vor dem Problem einer gefährlichen Kombination aus steigenden Verkaufszahlen und hohen Emissionen. Die Anfang 2020 in Kraft getretenen Abgasnormen sollten die Lieferwagen eigentlich sauberer machen, aber die Hersteller brauchten kaum etwas zu unternehmen, um sie zu erfüllen“, so Stef Cornelis, Leiter des Bereichs Frachtverkehr bei T&E.

Die Zahlen zeigen der Umweltorganisation zufolge, dass MAN, Daimler und VW zusammen mit dem italienischen Hersteller Iveco die höchsten durchschnittlichen Emissionswerte pro Fahrzeug verzeichnen. Die Emissionen von VW pro gefahrenem Kilometer seien sogar gestiegen. Nur die französischen Hersteller Renault und PSA hätten die Emissionen ihrer Fahrzeuge erkennbar reduziert.

Dank ehrgeiziger CO2-Grenzwerte für Fahrzeuge machten Elektroautos letztes Jahr über 13 Prozent der Neuwagenverkäufe in Deutschland aus – doch bei den Lieferwagen würden nur 3 Prozent elektrisch betriebene verkauft, erklärt T&E. Das Aachener Startup StreetScooter habe einen Anteil von 40 Prozent an den batteriebetriebenen Elektro-Lieferwagen in Deutschland gehabt. Dass das Unternehmen seit 2014 rund 13.000 E-Lieferwagen verkauft habe, werfe die Frage auf, warum die traditionellen Hersteller nicht mehr tun, so der Umweltverband. Mit 8000 verkauften Batterie-Lieferwagen im Jahr 2020 führe Deutschland den europäischen E-Lieferwagenmarkt an, gefolgt von Frankreich und dem Vereinigten Königreich. Das gehe jedoch hauptsächlich auf StreetScooter und nicht auf die traditionellen Hersteller zurück.

„VW & Daimler ignorieren den Lieferwagenmarkt“

„Herbert Diess bei VW und Ola Källenius bei Daimler sprechen viel von E-Autos, ignorieren den Lieferwagenmarkt jedoch komplett. Dass sie von StreetScooter abgehängt werden, ist schon absurd“, so Cornelis. Der Analyse von T&E zufolge werden die Absatzzahlen von E-Lieferwagen in Europa 2029 bei einem Anteil zwischen 2 und 8 Prozent stagnieren, sofern die EU nicht die CO2-Zielvorgaben für Fahrzeuge erhöht. Und das, obwohl der Besitz und Betrieb kleiner E-Lieferwagen schon jetzt günstiger sei und alle Lieferwagen bis 2026 beim Kauf günstiger würden, wie eine aktuelle Auftragsstudie von T&E zeige.

Cornelis kommt zu dem Schluss: „Elektrobetriebene Lieferwagen sind ökonomisch sinnvoll. Aber die Lieferwagenhersteller haben keine Anreize, sie zu verkaufen. Das führt zu sinnloser Verschmutzung. Die bevorstehende Änderung der Abgasnormen für Lieferwagen bietet der EU die einzigartige Gelegenheit, die Zielvorgaben zu verschärfen und E-Lieferwagen voranzubringen.“

Laut den Berechnungen von T&E sollte der aktuell schwache Zielwert von 2030 auf 2027 vorgezogen werden, was einer Reduktion um 31 Prozent entspreche, und bis 2035 stetig verschärft werden. Dies sollte mit einer Zielvorgabe für E-Lieferwagen kombiniert werden, um deren Produktion zu beschleunigen. So könnte die EU den Verkauf aller neuen mit fossilem Kraftstoff betriebenen Lieferwagen bis 2035 auslaufen lassen, was für eine komplette Klimaneutralität bis 2050 notwendig sei.