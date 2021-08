VDA-Präsidentin Müller: Ziele für die Autoindustrie müssen praktisch umsetzbar sein

Die Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) Hildegard Müller hat in einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland die Erfolge der deutschen Autoindustrie bei der Elektromobilität betont. Für den Durchbruch der alternativen Antriebsart müssten nun unbedingt alle mitziehen. Für Bestandsfahrzeuge brauche es aber andere Lösungen.

„Es sind jetzt eine Million Elektroautos zugelassen, viele von deutschen Herstellern, ein toller Erfolg“, so Müller. Wenn sie mit den Beschäftigten und Konzernchefs der Automobilindustrie spreche, spüre sie „tatkräftigen Willen zum Wandel“. Die Autofahrer sähen dagegen derzeit noch vor allem einen Mangel an Ladesäulen. Die VDA-Chefin wies wie bereits mehrmals zuvor darauf hin, dass jede Woche 2000 neue Säulen entstehen müssten, aktuell seien es aber nur 300.

Das Vertrauen der Verbraucher in eine zuverlässige Ladeinfrastruktur sei die Grundlage für den weiteren Ausbau der E-Mobilität, betonte Müller. Mit ihrem Klimaplan „Fit for 55“ habe die Europäische Union „extrem ehrgeizige Vorgaben“ gesetzt. Daher brauche es umso schneller eine Infrastruktur in der EU, die die Massen an erforderlichen neuen E-Fahrzeugen auch versorgen kann. Der Aufbau der Infrastruktur sei noch nicht marktgetrieben, auf Dauer werde der Betrieb von Ladesäulen aber wirtschaftlich sein. Ein wichtiges Thema sei die Netzstabilität. Müller sprach sich für eine Verpflichtung zum schnellen Netzausbau aus, der von der Bundesnetzagentur koordiniert und kontrolliert wird.

Die Lobbyistin zeigte sich besorgt, dass viele andere Länder bei der Ladeinfrastruktur noch ganz am Anfang stehen. In den drei Ländern Deutschland, Frankreich und Niederlande würden bisher fast 70 Prozent aller europäischen Ladesäulen gebaut. Das dürfe nicht so bleiben. Selbst in Deutschland werde die Lücke zwischen Elektroautos und Ladepunkten größer statt kleiner. Die EU-Mitglieder müssten zum Ausbau verpflichtet werden. Die Länder sollten genaue Ausbaupläne vorlegen müssen, um EU-Mittel zu bekommen.

Eine weitere Herausforderung sei europaweit „grüner“ Strom, damit Elektroautos im Betrieb sauber sind. Das gehe nicht von heute auf morgen und erfordere Kooperationen über die EU-Grenzen hinaus. Es seien neue internationale Energiepartnerschaften nötig, darüber müssten sich Deutschland und die EU viel mehr Gedanken machen. „Wenn wir die Industriegesellschaft zur CO₂-Neutralität umbauen wollen, brauchen wir wesentlich mehr Ökostrom, als bislang zur Verfügung steht“, erklärte Müller. Deutschland werde künftig in der Außenpolitik auch den Import von Solar- und Windenergie forcieren müssen, etwa aus Afrika und Lateinamerika.

VDA fordert bessere Standortbedingungen

Mit Blick auf das EU-Programm Fit for 55 räumte die VDA-Chefin ein, dass angesichts der großen Herausforderungen der Klimatransformation ehrgeizige Ziele notwendig sind. Allerdings sollte die EU auch die Folgen ihrer Politik abschätzen. Man dürfe nicht nur einfach Ziele beschließen, diese müssten auch praktisch umsetzbar sein. Wenn Europa die engagiertesten Klimaziele der Welt habe, seien auch die weltbesten Standortbedingungen nötig. Deutschland brauche dabei bessere Bedingungen für Unternehmen in den Bereichen Steuern, Umlagen, Energiepreise, bei der Breitbandversorgung oder bei der Digitalisierung der Verwaltung.

Die Pläne der EU im Rahmen von Fit for 55 bedeuten faktisch ein Verbrenner-Aus ab 2035. Das sei „sehr ambitioniert“, so Müller. Man müsse sich aber auch um die Fahrzeuge kümmern, die schon auf den Straßen sind. Nicht alle Menschen könnte sich ein neues E-Auto kaufen. Die VDA-Präsidentin plädierte für den Einsatz von mit erneuerbaren Energien produzierten synthetischen Kraftstoffen, mit denen sich die Fahrzeuge im Bestand klimaneutral betreiben ließen. Der Bedarf an den sogenannten E-Fuels sei enorm: „1,5 Milliarden Fahrzeuge weltweit könnten perspektivisch klimaneutral unterwegs sein. Das Potenzial müssen wir nutzen!“

Es sei nicht damit getan, die Autoindustrie zum Verkauf von Elektroautos zu verpflichten, sagte Müller. Die Branche entwickele die Autos, stelle die Werke um, die anderen müssten nun auch mitziehen. Lademöglichkeiten, Grünstrom, Fördermaßnahmen für die Verbraucher, Re-Qualifikation der Beschäftigten – die Transformation fordere von allen viel. Sollten nicht alle mitziehen, wäre das Ziel der Klimaneutralität gefährdet – „und das wäre verheerend“. Verheerend wäre aber auch, Wachstum und Wohlstand zu gefährden. Deutschlands Klimapolitik müsse gleichzeitig Wirtschafts-, Wohlstands- und Jobmotor sein und durch eine soziale Ausgestaltung die Gesellschaft mitnehmen, nur dann werde sie erfolgreich und weltweit kopiert.