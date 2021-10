EnBW eröffnet neue „urbane Schnellladeparks“ in Ludwigsburg und Heilbronn

Der Energiekonzern EnBW hat in Ludwigsburg und Heilbronn neue „urbane Schnellladeparks“ in Betrieb genommen. In Ludwigsburg werden 12, in Heilbronn acht Ladepunkte mit bis zu 300 Kilowatt (kW) Leistung geboten. Sie sind Teil des von der EnBW umgesetzten Projekts „Urbane Schnelllade-Parks in Baden-Württemberg“ (USP-BW), das vom Verkehrsministerium Baden-Württemberg gefördert wird.

Der Schnelllade-Standort in Ludwigsburg befindet sich direkt auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums Breuningerland in unmittelbarer Nähe zum Verkehrskreuz B27 und A81. „Damit bietet er nicht nur eine Lademöglichkeit für die Bürger*innen, die vor Ort einkaufen: Er ist gleichzeitig eine optimale Anlaufstelle für Reisende im baden-württembergischen Fernverkehr und an der Strecke vom Bodensee bis nach Würzburg in Bayerns Norden“, wirbt die EnBW.

Kurz vor der Strom-Tankstelle in Ludwigsburg hatte die EnBW einen weiteren USP-BW-Schnellladepark in Heilbronn in Betrieb genommen. Dieser liegt auf dem Parkplatz bei Edeka Ueltzhöfer am Südbahnhof. An beiden neuen Schnelllade-Standorten stellt die EnBW wie auch an anderen Stationen exklusiv Ökostrom bereit. Mit den 300 kW können kompatible Elektroautos während eines 20-minütigen Einkaufs mit bis zu 400 Kilometer frischer Reichweite versorgt werden.

„Eine Frage, die wir häufig erhalten, ist: Ich würde ja gerne elektrisch fahren, aber ich wohne in einem Mehrfamilienhaus und habe da keine eigene Lademöglichkeit. Macht das dann überhaupt Sinn für mich?“, so EnBWs E-Mobilitäts-Chef Timo Sillober. Seine Antwort: „Ein klares Ja. Dafür bauen wir im städtischen Raum – und dort insbesondere beim Einzelhandel – eine Schnellladeinfrastruktur auf, die genau das möglich macht. So können unsere Kund*innen das Laden einfach in ihren Alltag integrieren – auch ohne Wallbox zuhause. Sie erledigen das einfach nebenher, beim Einkaufen.“

In Baden-Württemberg erfolgt der Ausbau der öffentlichen Schnellladeinfrastruktur unter anderem in Zusammenarbeit mit der Landesregierung. Rund ein Drittel des Gesamt-Investitionsvolumens des Projekts USP-BW von mehr als neun Millionen Euro steuert das Land Baden-Württemberg bei. Der erste urbane Schnellladepark der Initiative wurden im September 2020 eingeweiht. Bis zum Abschluss des Projekts sollen 16 solcher zentral gelegenen Standorte für besonders schnelles Laden in den 15 größten Städten des Bundeslands entstehen.