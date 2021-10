Intelligente Ladesäule für Elektro-Fuhrpark erfolgreich getestet

Im Projekt „Power2Load“ haben Forschende der FH Bielefeld mit dem Ladesäulenhersteller Westaflexwerk und dem Gebäude- und Energiemanagementspezialisten Archimedes ein kostengünstiges, nachhaltiges und App-basiertes E-Lademanagementsystem für Unternehmen entwickelt. Mehrere E-Fahrzeuge können dabei gleichzeitig und mit Grünstrom an einer Ladesäule geladen werden.

Das Ziel des Projekts ist ein möglichst hoher Anteil an regenerativ erzeugtem Strom beim Laden und die Anpassung an die Fuhrparkanforderungen in Firmen. Ein weiterer wesentlicher Bestandteil ist eine App, mit der sich der Ladezyklus für die angeschlossenen Fahrzeuge intelligent planen lässt. Der erste Feldversuch mit Ladesäule und App wurde erfolgreich mit Fahrzeugen durchgeführt. Katrin Schulte forscht am Institut für Technische Energie-Systeme (ITES) der FH Bielefeld an der neuen Ladesäule. Hinter dem „Power2Load“-Projekt verbirgt sich nach ihren Worten eine Art „intelligente Mehrfachsteckdose“ für Elektroautos.

„Beim Einsatz von Elektromobilität stehen Unternehmen vor dem Problem, dass ihre Fahrzeuge oft zur gleichen Zeit geladen werden müssen, beispielsweise zum Arbeitsbeginn oder in der Mittagspause“, so Schulte. Das benötige je Fahrzeug einen eigenen Ladepunkt und stelle die Unternehmen damit vor Schwierigkeiten. Die Power2Load-Säule biete hingegen Anschlüsse für bis zu sechs Fahrzeuge. Dadurch könnten nicht nur die Investitionskosten für die Ladeinfrastruktur minimiert, sondern auch die Anzahl möglicher Ladeplätze für Unternehmen erhöht werden. Gleichzeitig werde die maximale Leistung nicht überschritten.

Insgesamt sechs verschiedene Elektrofahrzeuge vom Kleinstwagen bis zum Transporter wurden beim Feldversuch an der Ladesäule angeschlossen. Geladen wurden sie automatisch nach einem intelligenten, vom System generierten Ladeplan. Das Lademanagement berechnet dabei, wie viel Photovoltaik-Strom voraussichtlich zur Verfügung stehen wird und kann so Prognosen erstellen, zu welchem Zeitpunkt welche Menge an Strom bereitgestellt werden muss. Schulte: „Durch die intelligente Steuerung lässt sich eine Überlastung des Netzanschlusses vermeiden. Auch der Anteil des Grünstroms am Ladestrom, also des Stroms aus erneuerbaren Energiequellen, lässt sich maximieren.“

Beim Anschluss an die Ladesäule tragen die Fahrer die Daten des Autos wie den aktuellen Ladestand in die App ein. Auch kann die Uhrzeit angegeben werden, zu der das Fahrzeug wieder benötigt wird, also bis wann der gewünschte Zielladezustand erreicht werden soll. Das Lademanagement berechnet dann automatisch den effizientesten Ladezyklus für alle angeschlossenen Fahrzeuge. Geplant sind noch die Erweiterungen in der App, wie beispielsweise die Darstellung des Anteils aus der Photovoltaik-Anlage im Ladestrom.

„Durch die Entwicklung und den Aufbau eines integrativen Konzeptes für eine Ladeinfrastruktur bei Unternehmen wird die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen erhöht“, sagt Projektleiter Jens Haubrock. Das System lasse sich in bestehende oder zukünftig geplante Energie- und Lademanagementsysteme integrieren. Die Erweiterung einer bestehenden Ladeinfrastruktur nach diesem Konzept minimiert laut den Forschern Investitionskosten und erhöht gleichzeitig die Anzahl möglicher Ladeplätze.