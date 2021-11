Daimler-Truck-Chef sieht Lkw-Pläne von Tesla gelassen

Daimler-Truck-Chef Martin Daum hat in einem Interview mit dem Manager Magazin unter anderem über die Elektrifizierung der Branche und des Konzerns gesprochen. Er verwies dabei auf die großen Herausforderungen, E-Antriebe in die Breite zu bringen. Daimler Truck liege bei der E-Mobilität aber im Plan und sei schon weiter als etwa E-Auto-Pionier Tesla.

Der schwäbische Nutzfahrzeughersteller will noch viele Jahre weiter Verbrenner bauen, flankierend wird das Geschäft mit lokal emissionsfreien Fahrzeugen vorangetrieben. Daimler Truck setzt sowohl auf reine Batterie-Modelle als auch auf wasserstoffbetriebene Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge. Letztere sollen ab 2027 als Lkw zu den Kunden kommen, zuvor starten Voll-Stromer. Mit dem eActros wird seit Kurzem ein Batterie-Lkw in Serie produziert, 2024 soll eine auch für den Fernverkehr geeignete Version folgen. Hinzu kommen elektrische Busse, deren Produktion derzeit hochgefahren wird.

Daum geht davon aus, dass die Zahlen bei den E-Fahrzeugen zunächst nur langsam steigen werden. Für den Hochlauf von umweltfreundlichen Autos oder Lkw seien drei Faktoren entscheidend: „Wir brauchen ein breites Fahrzeugangebot, eine funktionierende Infrastruktur und wir brauchen Kostenparität.“ Das Angebot wächst bereits, die Infrastruktur auch, allerdings langsamer als für eine schnelle Marktdurchdringung von E-Lkw erforderlich. Auch die hohen Kosten von E-Fahrzeugen bremsen den Absatz noch.

Daimler Truck arbeitet an neuen E-Modellen und sinkenden Kosten, auch bei der Ladeinfrastruktur wird der Konzern aktiv und plant zusammen mit den Konkurrenten Volvo und Traton ein Netz mit Höchstleistungs-Ladesäulen an den europäischen Fernstraßen. In den ersten fünf Jahren sollen mindestens 1700 Ladestationen entstehen, das wird laut Daum aber nicht reichen. „Wir brauchen eine massive Investition in die Produktion grüner Energie und den schnellen Aufbau der Ladeinfrastruktur. Da ist auch die Politik gefordert“, sagte er.

„Wir haben keine Zeit zu verlieren“

Die Nutzfahrzeugbranche könne die Transformation nur im Zusammenspiel mit Politik und Infrastruktur-Partnern stemmen. „Und wir haben keine Zeit zu verlieren“, unterstrich Daum. Wenn das Pariser Klimaabkommen erfüllt werden soll, was Daimler Truck vorhabe, dann dürfe man ab 2039 zumindest in Europa, Japan, den USA und China keine Verbrenner mehr verkaufen. Dann müsse und werde auch Daimler bereit sein, in diesen Regionen nur noch Batterie- und Brennstoffzellen-Antriebe anzubieten. Die Aufgabe der Politik sei es, klare Regeln zu setzen – „auch für ganz Europa. Lkw-Verkehr auf der Langstrecke ist grenzüberschreitend; wir brauchen Planungssicherheit“, so der Daimler-Truck-Chef. Er schlägt eine höhere CO2-Bepreisung vor, beispielsweise wäre eine CO2-basierte Maut eine gute Möglichkeit. Eine zweite Komponente wäre die Besteuerung von Energieträgern wie Kohle oder Erdöl, sobald sie produziert sind und Europa erreichen. Das würde fossilen Transport verteuern und die elektrischen Fahrzeuge in eine bessere Position bringen.

Mit dem alten Geschäft mit Verbrenner-Fahrzeugen werde Daimler Truck „noch etliche Jahre gut verdienen“, so Daum. Er werde keine Dinge versprechen, die er nicht halten kann. „Ich habe noch in wacher Erinnerung, dass ich 2017 gefragt worden bin; ‚warum dauert bei Daimler alles so lange?‘. Da war ein Wettbewerber, der immer besonders laut ankündigt. Er wollte 2018 seinen Semi-Truck auf die Welt bringen.“ Gemeint ist Elektroauto-Pionier Tesla, der 2017 seinen ersten Lkw vorgestellt hatte. Das Fahrzeug sollte eigentlich ab Ende 2019 ausgeliefert werden, das wurde aber mehrmals verschoben und wird nun erst für 2023 anvisiert.

Daimler habe vor Jahren angekündigt, den elektrischen Actros 2021 zu bringen. „Wir haben ihn 2021 gebracht. Der Wettbewerber hat den Start gerade wieder geschoben“, sagte Daum mit Blick auf Tesla. Es sei gut möglich, dass der Tesla Semi „ein starkes Fahrzeug mit einer starken Batterietechnologie“ werde, aber das Lkw-Geschäft sei ein hartes Business. Für Daimler Truck spreche, „die unglaubliche Breite“, die der weltgrößte Lkw-Hersteller bedient, vom lokalen Verteilerverkehr über Müllwagen, Betonmixer bis zum Langstrecken-Lkw. Die Kunden würden zudem in sehr kostensensiblen Geschäftsbereichen arbeiten, in denen Bruchteile von Cents entscheidend seien. In diesem Metier kenne sich der Traditionskonzern mehr als gut aus. „Wir nehmen jeden Wettbewerber ernst; aber wir wissen, was wir können“, so Daum.