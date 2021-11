Volkswagen unterstützt Elektroauto-Pläne mit Lade-Offensive

Volkswagen will sein Engagement im Bereich Elektroauto-Laden weiter ausbauen. Der Konzern hat vor, die Zahl der Mitarbeiter in seiner Lade- und Energiesparte Elli zu verdoppeln, im nächsten Jahr eine neue Zahlungstechnologie einzuführen und weitere Allianzen einzugehen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Ausreichend Lademöglichkeiten und Strom soll Autokäufer davon überzeugen, dass die in Zukunft von Volkswagen vorrangig angebotenen Elektroautos ein praxistauglicher Ersatz für Verbrenner sind. Als Vorbild beim öffentlichen Laden gilt Elektroauto-Pionier Tesla, dessen Erfolg maßgeblich dem unternehmenseigenen „Supercharger“-Schnellladenetz zugeschrieben wird. Wie der US-Hersteller verfolgt Volkswagen einen umfassenden Ansatz, der neben öffentlichem Laden auch Lademöglichkeiten für zu Hause und Ökostromtarife umfasst.

Um für die Kunden Versorgungslücken zu schließen, strebe der Volkswagen-Konzern Partnerschaften an, sagte die Leiterin des Bereichs „Laden & Energie“ Elke Temme in einem Interview mit Reuters. „Hierfür sind verschiedene Modelle denkbar, von der Produktpartnerschaft, über Joint Ventures bis hin zu Mergers & Acquisitions.“ Unter Temmes Führung hat Volkswagen markenübergreifend die Bereiche Energie, Ladeservices, -equipment und -infrastruktur gebündelt. Temme ist Energiemarktexpertin, früher arbeitete sie bei Innogy und RWE. „Wir investieren in große Wachstumsbereiche, die nicht immer sofort profitabel sein müssen. Wir sehen diese Investitionen immer im Gesamtzusammenhang mit unserer Konzernstrategie“, sagte sie zu ihren Plänen bei Volkswagen. „Deshalb ist der Aufbau einer umfassenden Infrastruktur der Schlüssel.“

Die Managerin wollte keine Angaben zu dem ihr zur Verfügung stehenden Budget machen, sagte aber, dass der Volkswagen-Konzern unter der Leitung des erklärten Tesla-Fans Herbert Diess die Investitionsanträge für Elli genehmigt habe, das auch Energiespeichersysteme für den Heimgebrauch ähnlich der Powerwall von Tesla vertreibt. Laut einer Reuters-Analyse ist Volkswagen mit seinen Investitionsplänen für Elektroautos und Batterien bis 2030 weltweit mit Abstand führend und sieht vor, bis 2025 35 Milliarden Euro für Batterie-Fahrzeuge auszugeben.

Volkswagen hat vor, bis 2025 Tesla als Marktführer bei Elektroautos abzulösen. Bis dahin will der deutsche Konzern sein Netz an Schnellladestationen auf etwa 45.000 vervierfachen – mit 18.000 Ladestationen in Europa, 17.000 in China und 10.000 in Nordamerika. Tesla hat kürzlich gemeldet, 30.000 „Supercharger“ erreicht zu haben. In den nächsten zwei Jahren wollen die Kalifornier ihr Schnellladenetz verdreifachen, damit die geplante Freigabe der Infrastruktur für Nicht-Tesla-Kunden das Angebot nicht überlastet.

Ausbau des Energie-Angebots

Volkswagen verfolgt beim E-Auto-Laden mehrere, regional unterschiedliche Ansätze. In Europa ist der Konzern mit anderen Autobauern Gesellschafter des Schnellladesäulen-Betreibers Ionity, der entlang von Fernstraßen Säulen installiert. In den USA konzentriert sich Volkswagen auf das im Zuge des Abgasskandals ins Leben gerufene Unternehmen Electrify America. Hinzu kommen Partnerschaften für öffentliches Laden in Europa mit Energiefirmen wie BP, Enel und Iberdrola sowie Roaming-Vereinbarungen mit diversen Betreibern von bestehenden öffentlichen Ladepunkten. Die Töchter Audi und Porsche planen zudem eigene Premium-Ladeinfrastruktur. Die Kunden der diversen Volkswagen-Marken können außerdem Wandladestationen und dazugehörige Ökostromtarife bestellen. Einer der Tarife, der auch für Kunden ohne einen Volkswagen erhältlich ist, hat seit seiner Einführung im Juli laut Temme über 10.000 Kunden angezogen.

Temme ist überzeugt, dass die Autohersteller die neuen Herausforderungen rund um den Einsatz von Elektroautos meistern werden. „Die Energieversorger müssen sich neu erfinden und von Atom und Kohle auf erneuerbare Energien umsteigen. In der Automobilindustrie, auch bei Volkswagen, geht es derzeit um die Frage, wie man den Fokus konsequent von konventionellen Fahrzeugen auf nachhaltige Mobilität verlagert“, sagte sie. Diese Herausforderungen seien von ähnlicher Größenordnung.

Volkswagen treibt auch das Thema Plug & Charge voran: Kunden müssen dabei wie bei Tesla nur noch das Kabel einstecken, anschließend startet der Ladevorgang samt Abrechnung. Die Authentifizierungsdaten sind im Auto hinterlegt, die Ladestation erkennt, wer gerade lädt. „Im ersten Quartal des kommenden Jahres wollen wir Plug & Charge an allen dazu fähigen Ladepunkten anbieten – unter anderem bei Ionity“, kündigte Temme an.

Die Batterien seiner Elektroautos will Volkswagen als flexible mobile Speicher im Markt nutzbar machen. So werde das E-Auto zum Bindeglied zwischen Auto- und Energiemarkt, erklärte Temmer. Noch größer werde das Potenzial in Kombination mit bidirektionalem Laden: Das Fahrzeug kann mit entsprechender Technik auch wieder Strom abgeben. Die Batterie wird als flexibler Energiespeicher nutzbar und kann etwa im Falle eines Stromausfalls einspringen. Mit dem neuen E-SUV-Coupé ID.5 habe VW das erste bidirektional ladefähige Fahrzeug vorgestellt. „Nun entwickeln wir die ersten Geschäftsmodelle, die diese Funktionalität für den Kunden nutzbar machen“, so Temme.