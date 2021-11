BMW liefert erste i4 und iX an Kunden aus

BMW nimmt seit einigen Wochen Bestellungen für seine neuen Elektroautos iX und i4 an. Seit November werden das SUV und die Limousine an Kunden ausgeliefert. Die ersten i4 übergab BMW am vergangenen Wochenende im Rahmen eines Events in der BMW Welt in München. Die Auslieferung des iX startete etwas früher.

„Mit dem BMW i4 haben wir absolut den Nerv getroffen“, sagte Bernhard Kuhnt, BMW Group Leiter Markt Deutschland. „Dies spiegelt sich in seiner sehr hohen Nachfrage wider. Wir freuen uns, zur richtigen Zeit mit einem vollelektrischen sportlichen Gran Coupé unser elektrifiziertes Produktangebot zu erweitern und heute die ersten Fahrzeuge – drei Monate früher als geplant – unseren Kundinnen und Kunden zu übergeben.“ Die erste Auslieferung eines BMW i4 heute und des ersten BMW iX vor rund einer Woche sind weitere Meilensteine für die BMW Group auf dem Weg zur Elektromobilität.“

Der i4 kombiniere Sportlichkeit mit elegantem Design. „Damit erreicht die Elektromobilität den traditionellen Kern der Marke“, wirbt BMW. Das viertürige Gran Coupé sei der erste vollelektrische BMW, der konsequent auf Fahrdynamik ausgerichtet ist. „Kraft effizienter Antriebstechnologie sowie intelligentem Leichtbau werden begeisternde Fahrdynamik und hohe Reichweite miteinander verbunden“, versprechen die Bayern.

Die Preise für den i4 beginnen bei 58.300 Euro für die Ausführung i4 eDrive40. Dafür gibt es einen 250 kW/340 PS starken Elektromotor mit Hinterradantrieb für eine Beschleunigung von 0 bis 100 km/h in 5,7 Sekunden. Maximal sind 190 km/h möglich. Der Stromverbrauch beläuft sich auf 20 bis 16 kWh/100 km, die Reichweite auf 590 Kilometer gemäß WLTP-Norm. Der i4 M50 mit jeweils einem E-Motor an der Vorder- und Hinterachse und einer Systemleistung von 400 kW/544 PS kostet ab 69.900,01 Euro. Auf Tempo 100 geht es damit in 3,9 Sekunden, bei 225 km/h ist Schluss. Der Stromverbrauch beträgt 24 bis 19 kWh/100 km, die Reichweite 510 Kilometer.

Den iX verkauft BMW zum Start ebenfalls in zwei Modellvarianten. Beide verfügen über einen Elektro-Allradantrieb mit 240 kW/326 PS Systemleistung im iX xDrive40 (ab 77.300 Euro) und 385 kW/523 PS im iX xDrive50 (ab 98.000 Euro). Der iX xDrive40 beschleunigt in 6,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h, der iX xDrive50 in 4,6 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei beiden Versionen elektronisch auf 200 km/h begrenzt. Die Reichweite liegt beim iX xDrive40 bei 425 Kilometer, beim iX xDrive50 sind es 630 Kilometer. Der Stromverbrauch wird mit 22,5 bis 19,4 und 23,0 bis 19,8 kWh/100 km angegeben.

Der i4 und der iX ergänzen das aus dem bereits 2013 eingeführten Kleinwagen i3 und dem Anfang des Jahres gestarteten SUV iX3 bestehende Elektroauto-Angebot der Marke. In den kommenden Jahren sollen vollelektrische Versionen der Limousinen 5er und 7er sowie des Kompakt-SUV X1 folgen.