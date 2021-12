Analyse: Elektro-Lkw auf dem Weg, bei den Kosten mit Dieselfahrzeugen gleichzuziehen

Die unabhängige Forschungsorganisation International Council on Clean Transportation (ICCT) hat die Gesamtbetriebskosten von Sattelschleppern im Fernverkehr mit Elektro- und Dieselantrieb verglichen. Diese Art Nutzfahrzeuge sind das Segment mit den höchsten Emissionen im Straßengüterverkehr.

Die Studie deckt sieben europäische Länder ab: Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Polen, die Niederlande und Großbritannien, auf die 2019 mehr als 75 Prozent der Lkw-Verkäufe in der EU entfallen. Berücksichtigt werden der Verkaufspreis des Fahrzeugs, die Finanzierung und der Restwert, Zulassungs- und Eigentumssteuern, Strom- und Dieselkosten, Wartungskosten, Straßenbenutzungsgebühren, Batterieersatz und Kosten für die Ladeinfrastruktur aus Sicht der Erstnutzer über einen Analysezeitraum von fünf Jahren.

Die Analyse zeigt laut dem ICCT, dass Batterie-Lkw in diesem Jahrzehnt in allen betrachteten Ländern ohne zusätzliche politische Unterstützung bei den Gesamtbetriebskosten mit Dieselzugmaschinen gleichziehen können. Allerdings gibt es große Unterschiede zwischen den Ländern, die vor allem auf die unterschiedlichen Strom- und Dieselpreise, Straßenbenutzungsgebühren und politische Rahmenbedingungen zurückzuführen sind. So können der Auswertung zufolge Batterie-Lkw in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden im Zeitraum 2021 bis 2022 die Gesamtbetriebskosten von Dieselfahrzeugen erreichen, während dies in anderen Ländern noch bis zur Mitte des Jahrzehnts dauert.

Die derzeitige Lücke bei den Gesamtbetriebskosten zwischen Batterie- und Diesel-Sattelzugmaschinen könne durch regulatorische Unterstützung fast vollständig beseitigt werden, so das ICCT. Dazu gehörten Kaufprämien, Mautbefreiungen und CO2-Bepreisung. Während einige dieser Maßnahmen in den untersuchten Ländern bereits eingeführt wurden, sind andere noch in der Beschlussphase. Um die Kostenlücke zu schließen und die Einführung von Batterie-Trucks in Europa zu beschleunigen, sollten laut dem ICCT die politischen Entscheidungsträger die Straßennutzungsgebühr Eurovignette so schnell wie möglich in nationales Recht umsetzen. Auch die Ausweitung des europäischen Emissionshandelssystems auf den Verkehr und die Einführung von Steuerermäßigungen für Strom aus erneuerbaren Energien würden die Angleichung der Betriebskosten beschleunigen.

E-Lkw in Deutschland bereits gleichauf mit Diesel-Lkw

In Deutschland haben batterieelektrische Langstrecken-Lkw der Studie nach bereits in diesem Jahr die Gesamtbetriebskosten von Dieselfahrzeugen erreicht. Das liegt insbesondere an staatlichen Kaufprämien, die bis zu 80 Prozent der Differenz zwischen den Anschaffungskosten eines Elektro- und eines Diesel-Lkw bis zu 450.000 Euro abdecken. Vor allem, weil E-Lkw weiterhin von der Lkw-Maut befreit sind, seien sie schon heute eine kostengünstigere Alternative für Lkw-Betreiber, so das ICCT.

Ohne die Kaufförderung würden batterieelektrische Langstrecken-Lkw in Deutschland bei den Gesamtbetriebskosten mit Diesel-Lkw erst im weiteren Verlauf der ersten Hälfte dieses Jahrzehnts gleichziehen. Die kontinuierliche Senkung der Batteriekosten und die Verbesserung der Energiedichte der Batterien haben hier laut den Studienautoren einen entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung der Gesamtbetriebskosten. Der Kostenvorteil von Elektro-Lkw gegenüber Diesel-Lkw komme dabei auch durch geringere Instandhaltungskosten zustande.

Betrachtet man die Kosten ohne die aktuellen Fördermaßnahmen, werden batterieelektrische Langstrecken-Lkw laut dem ICCT die Gesamtbetriebskosten von Diesel-Lkw erst gegen Ende des Jahrzehnts erreichen, abhängig von der Entwicklung der Kraftstoffe und Strompreise. „Kaufprämien, Befreiungen von der Lkw-Maut und ein CO2-Preis im Straßenverkehr gehören zu den Politikmaßnahmen, die in Deutschland bereits umgesetzt werden. Andere Maßnahmen wie beispielsweise das Aufschlagen einer CO2-Komponente auf die Lkw-Maut und Maßnahmen, die die Strompreise senken, können die Attraktivität von Elektro-Lkw erhöhen“, so die Verkehrsexperten des ICCT.