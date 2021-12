EnBW konzentriert sich auf öffentliche DC-Schnellladestationen

Die EnBW hat Deutschlands größtes Schnellladenetz. Der Energiekonzern will die Gleichstrom-Infrastruktur (DC) weiter ausbauen, langsameres öffentliches Wechselstrom-Laden (AC) spielt laut E-Mobilitäts-Chef Timo Sillober keine Rolle mehr. Das verriet er in einem Interview mit dem Portal Edison und gab weitere Einblicke in die Pläne des Unternehmens.

Im Fokus stehen bei der EnBW künftig vor allem sogenannte Schnellladeparks mit mindestens acht Ladepunkten mit bis zu 300 Kilowatt Ladeleistung. Das Feedback der Kunden zeige, dass Ladeparks mehr als einzelne Schnellladesäulen geschätzt werden. „Weil sie einerseits raus wollen aus den dunklen Ecken einer Raststätte einer Autobahn. Und weil sie sich bei einem Ladepark sicherer sind, einen freien Ladeplatz für das Elektroauto zu finden“, so Sillober. Hinzu kämen etwa bei der neuen Großstation in Kamen mit 52 Ladepunkten eine automatisch selbstreinigende Toilette und kostenloses WLAN, das gehe nur bei einer gewissen Mindestgröße einer Anlage. Bei hohen Nutzerzahlen seien auch ein Foodtruck oder ein Kiosk denkbar.

Der Aufwand für große Anlagen wie die in Kamen sei zwar groß, die Investitionen rechneten sich aber ab einer gewissen Zahl von Ladeplätzen, erklärte der EnBW-Manager. Die Grenzkosten seien in einem Ladepark deutlich niedriger als bei einem einzelnen Ladeplatz. Der als „HyperHub“ bezeichnete Standort Kamen habe einen mittleren einstelligen Millionenbetrag gekostet. Die Kosten hingen immer auch von der vorhandenen Netzinfrastruktur und den Anschlusskosten ab, hier gebe es große Unterschiede. Die EnBW berechne Infrastrukturinvestitionen normalerweise über 15 Jahre. Aufgrund der höher als kalkuliert ausfallenden Nutzerzahlen könnte sich des Projekts Kamen aber schon ab 2025 rechnen.

In AC-Lader in der Stadt investiert die EnBW laut Sillober nicht mehr. Man habe damit angefangen und viele Erfahrungen in den vergangenen Jahren gemacht. Inzwischen sei man der Auffassung, dass auf diesem Weg nicht die Größenordnungen für eine stark wachsende Zahl an Elektroautos im öffentlichen Raum erzielt werden können. Der Konzern biete weiterhin AC-Lademöglichkeiten für Unternehmen an, auch Wallboxen für private Nutzungen – aber nicht mehr im öffentlichen Raum. Es sei sehr schwierig, damit die Kosten zu decken. „Die Auslastung ist tagsüber niedrig – und nachts hängt ein einzelnes Auto viele Stunden dran. Wenn es blöd läuft, ist es auch noch ein Plug-in-Hybrid, mit kleinem Akku, der wenig laden kann. All das führt dazu, dass eigentlich der Strompreis an einem AC-Lader höher sein müsste als an einem DC-Schnelllader“, so Sillober.

Die Preise für öffentliches Elektroauto-Laden sind zuletzt gestiegen. Sillober glaubt, dass sich die Preise für Wechsel- und Gleichstrom angleichen werden. Wenn Schnelllader gut ausgelastet sind, seien sie sogar günstiger zu betreiben als AC-Ladepunkte. An den Schnellladern der EnBW zahlen Nutzer aktuell ohne Vertragsbindung 55 Cent pro Kilowattstunde (kWh), 46 Cent/kWh bei Vertragsbindung und einer monatlichen Grundgebühr von 5,99 Euro. Für die vom Staat geförderte bundesweite Schnellladeinfrastruktur durch das „Deutschlandnetz“ wird Unternehmen ein Preis von 44 Cent/kWh vorgegeben. Bei der EnBW sieht man diese und weitere Vorgaben kritisch.

Technischen Bedingungen für Deutschlandnetz „wahnsinnig überzogen“

Die technischen Bedingungen seien „wahnsinnig überzogen“, meinte Sillober mit Blick auf das Deutschlandnetz. Wichtig sei aber vor allem, dass nicht ein hochsubventionierter Ladepark direkt neben einem Ladepark entsteht, der von einem Unternehmen auf eigenes Risiko gebaut wurde. Der Energiemanager ist zuversichtlich, dass vernünftige Lösungen gefunden werden, auch der Preis sei noch nicht ausdiskutiert. Derzeit bremse das Deutschlandnetz den Ausbau der Infrastruktur, da viele erst einmal abwarten würden. Ob sich der Energiekonzern an den Ausschreibungen für das staatlich forcierte Ladenetz beteiligt, werde noch geprüft.

Die EnBW habe trotz der insgesamt steigenden Strompreise „in absehbarer Zeit“ nicht vor, die Gebühren für Ladestrom in ihrem Netz zu erhöhen. „Unser größtes Asset sind die einheitlichen Preise an allen Ladesäulen in Europa. Davon wollen wir nicht weg, sonst entsteht nur ein Wirrwarr ähnlich wie an Tankstellen“, sagte Sillober. Die aktuellen Preise halte er für fair, die vom Staat zum Start des Deutschlandnetzes angestrebten 44 Cent/kWh für eine absolute Untergrenze beim Ladestrompreis.

Man dürfe bei der E-Mobilität nicht nur die reinen Energiepreise sehen, die Gesamtkosten seien entscheidend, so Sillober. Der Vergleich mit Haushaltsstrom tauge nicht. Zum einen komme hier zum Verbrauchspreis noch die Grundgebühr von bis zu 30 Euro im Monat dazu. Auf der anderen Seite entstünden bei der öffentlichen E-Auto-Ladeinfrastruktur auch andere Kosten als beim Haushaltsstrom: „für den Aufbau und beim Betrieb der Standorte, neben den Kosten für die Strommengen auch welche für die bereitgestellte Leistung, die Aufwände für die hochverfügbare IT, für die Abrechnung und so weiter“.

Um die E-Mobilität weiter voranzubringen, erhofft sich der EnBW-Manager von der neuen Bundesregierung pragmatische Lösungen und Schluss mit „überbordenden regulatorischen Vorgaben“ – etwa für Kreditkarten-Lesegeräte, Anforderungen an die Mindestladeleistung von Ladesäulen oder Gleichzeitigkeits-Faktoren von 1. Nach letzteren muss jede Ladesäule unabhängig von der Zahl der gleichzeitig landenden Elektroautos immer die gleiche Ladeleistung bringen. Das sei ein in der Realität nie vorkommender Fall, werde aber in der Spezifikation des Deutschlandnetzes gefordert, bemängelte Sillober. Dafür bräuchte man an einem Ladepark wie in Kamen einen Trafo mit deutlich zweistelliger Megawatt-Leistung, was nicht machbar sei. Er wünsche sich „vor allem mehr Pragmatismus und Sachverstand, auch schnellere Genehmigungsprozesse“. So könnte die EnBW dann möglichst viel und möglichst schnell bauen.