BMW-Konzern „vehement“ gegen Datum für Verbrenner-Ausstieg

Der BMW-Konzern lehnt staatlich verordnete Verbrenner-Verbote ab und will auch künftig alle Modelle mit neuentwickelten, sparsameren Verbrennungsmotoren anbieten. Entwicklungsvorstand Frank Weber hat deshalb im Interview mit Auto Motor und Sport die Entwicklung neuer, effizienter Motoren für alle Segmente angekündigt.

„Eins steht für uns fest: Wir brauchen den hochmodernen Verbrenner noch einige Jahre, um effektiv den CO2-Ausstoß im Pkw-Sektor global zu reduzieren. Deswegen arbeiten wir an einer neuen Motorengeneration: Otto, Diesel, Sechszylinder, Achtzylinder. Die sind dann technologisch auch für die kommenden Abgasnormen gerüstet“, sagte der BMW-Manager. Ein Enddatum für Verbrennungsmotoren zu setzen, wie es die EU mit Regelungen für das Jahr 2035 faktisch vorgeschlagen hat, ist für Weber nicht sinnvoll. Erst müsse die alternative Infrastruktur aufgebaut sein, bevor man Verbrennungsmotoren verbiete.

„Das Problem, dass es zu wenig Ladesäulen gibt, lässt sich nun mal nicht über Nacht lösen. Daher wehren wir uns so vehement dagegen, ein Datum für den Verbrennerausstieg zu nennen“, erklärte Weber. „Die Frage muss vielmehr lauten: Wann ist die Infrastruktur da? Natürlich ist die Zukunft elektrisch, nur wenn wir die Kunden jetzt in ein E-Auto zwingen und die stehen dann alle auf dem Weg in den Urlaub an der Ladestation im Stau, dann ist nichts gewonnen. Und das kann keiner wollen. Dieser Übergang wird nicht in fünf oder zehn Jahren beendet sein.“

Gerade Plug-in-Hybrid-Modelle mit wachsender elektrischer Reichweite seien in der Übergangsphase besonders wichtig. „Ein PHEV, der 80 bis 100 km rein elektrisch schafft, wird die meisten Kunden auch meist rein elektrisch fortbewegen. Das spielt im Übergang eine wirklich wesentliche Rolle“, so der BMW-Vorstand. Zudem seien nicht alle Weltmärkte bereit für die Elektromobilität. „Auch 2025 wird es noch viele Menschen geben, die kein Elektroauto fahren können, weil ihnen die nötige Infrastruktur nicht zur Verfügung steht. Das wird sich in den einzelnen Märkten sehr unterschiedlich schnell entwickeln“, sagte Weber. „Aber – und das ist mir sehr wichtig – wir werden unsere Kunden auch nicht dazu nötigen, sich zwischen dem Neuen und dem vermeintlich Alten entscheiden zu müssen.“

Mit dem SUV BMW iX und der Limousine BMW i4 hat die Kernmarke des bayerischen Konzerns Ende letzten Jahres zwei neue Elektroautos auf den Markt gebracht. 2022 soll das Portfolio um Elektroauto-Versionen des BMW 7er und BMW X1 erweitert werden, 2023 dann auch in der BMW-5er-Reihe. Dazu kommen unter anderem der Nachfolger des MINI Countryman und der ausschließlich vollelektrische Rolls-Royce Spectre.

2023 will die BMW-Gruppe in rund 90 Prozent ihrer heutigen Marktsegmente jeweils mindestens ein vollelektrisches Modell auf der Straße haben. Insgesamt plant der Konzern, in den nächsten rund zehn Jahren etwa zehn Millionen vollelektrische Fahrzeuge abzusetzen. Die Marke MINI soll ab Anfang der 2030er-Jahre über ein reines Elektroauto-Angebot verfügen. Rolls-Royce soll ab 2030 ebenfalls zur rein elektrischen Marke werden.