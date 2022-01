Volkswagen-Konzern verdoppelt 2021 Auslieferungen von Elektroautos

Nach der Kernmarke hat auch der Volkswagen-Konzern Zahlen zum Absatz von Elektrofahrzeugen im vergangenen Jahr veröffentlicht. Die gesamte Gruppe konnte ihre Auslieferungen vollelektrischer Fahrzeuge wie die Marke VW 2021 gegenüber dem Vorjahr in etwa verdoppeln.

Der Konzern lieferte 2021 452.900 rein batteriebetriebene Fahrzeuge aus. Ihr Anteil an den gesamten Auslieferungen lag bei 5,1 Prozent nach 2,5 Prozent im Vorjahr. Damit sei man bei vollelektrischen Fahrzeugen mit deutlichem Abstand Marktführer in Europa und erziele im wichtigen Markt USA mit rund 7,5 Prozent den zweitgrößten Marktanteil, heißt es aus Wolfsburg. In China wurden mit 92.700 mehr als viermal so viele Batterie-Fahrzeuge ausgeliefert wie 2020.

Auch den Absatz von Plug-In-Hybriden konnte Volkswagen weltweit mit 309.500 Fahrzeugen (+61 %) deutlich steigern. Insgesamt hat der Konzern weltweit 8.882.000 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert. Die globale Halbleiterknappheit führte wie angekündigt trotz hoher Kundennachfrage und voller Auftragsbücher zu einem leichten Rückgang um 4,5 Prozent gegenüber 2020.

„2021 war durch die weltweite Halbleiterknappheit sehr herausfordernd, dennoch haben wir unseren klaren Zukunftskurs Richtung New Auto konsequent umgesetzt“, sagte Konzern-Vertriebsleiter Christian Dahlheim. „Die Verdopplung unserer vollelektrischen Volumen und die hohe Nachfrage nach allen unseren Fahrzeugen zeigen eindeutig, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Darauf werden wir im laufenden Jahr aufbauen und unsere Transformation weiter vorantreiben.“

In Europa lieferte der Volkswagen-Konzern im zurückliegenden Jahr ingesamt 3.518.700 Fahrzeuge aus (-2,7 %). In Westeuropa nahmen 2.860.400 Kunden ein Fahrzeug einer Konzernmarke entgegen (-2,7 %). Der Anteil vollelektrischer Fahrzeuge an den Auslieferungen erreichte in Westeuropa 10,5 Prozent (2020: 6,2 %). Noch etwas stärker fiel die E-Auto-Nachfrage im Heimatmarkt aus: Ihr Anteil an den Konzernauslieferungen stieg in Deutschland auf 11,4 Prozent (2020: 5,9 %). Insgesamt wurden dort 991.900 Fahrzeuge aller Antriebsarten an Kunden übergeben (-9,6 %).

In der Region Nordamerika nahmen 908.400 Kunden einer Konzernmarke ihre neuen Fahrzeuge entgegen – ein Plus von 15,6 Prozent. In den USA verdreifachte Volkswagen seine Auslieferungen reiner Stromer gegenüber dem Vorjahr auf 37.200 Fahrzeuge und liegt damit auf Rang 2 bei den vollelektrischen Fahrzeugen. In der Region Asien-Pazifik sanken die Auslieferungen gegenüber dem Vorjahr um 12,4 Prozent auf 3.610.600 Fahrzeuge. China, der größte Einzelmarkt des Konzerns, war mit am stärksten von den Auswirkungen der Halbleiterknappheit betroffen. Hier gingen die Auslieferungen um 14,1 Prozent zurück auf 3.304.800 Fahrzeuge. Volkswagens E-Offensive führte in China zu den stärksten Zuwächsen bei den Voll-Stromern des Konzerns: Ihr Volumen wurde mehr als vervierfacht auf 92.700 Fahrzeuge.

Die weltweiten Bestseller der vollelektrischen Konzernmodelle waren 2021: