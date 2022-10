Die EnBW und die Rewe Group haben den ersten gemeinsam geplanten Ladestandort eröffnet: Am Rewe-Markt in Meerbusch-Büderich, nahe Düsseldorf, gingen die ersten vier Schnellladepunkte ans Netz. Es ist der erste Standort von mehreren Hundert, die im Zuge der Partnerschaft des Energiekonzerns und des Handels- und Touristikunternehmens in den kommenden Monaten und Jahren folgen sollen.

Die EnBW hat am Rewe-Markt im Hessenweg 14 in Meerbusch-Büderich Schnellladepunkte der höchsten Leistungsklasse von bis zu 300 Kilowatt installiert. „Mit dieser Leistung können E-Autos in fünf Minuten bis zu 100 Kilometer Reichweite laden“, erklärte der E-Mobilitäts-Chef des Konzerns Timo Sillober. „Kund*innen können den wöchentlichen Einkauf nun bequem mit dem Vollladen ihres E-Autos verbinden. Während das Fahrzeug draußen auf dem Parkplatz lädt, kaufen sie im Rewe- oder PENNY-Markt ein – so fügt sich der Ladevorgang nahtlos und ohne Zusatzaufwand in den Alltag ein. Kund*innen ohne private Lademöglichkeit profitieren besonders davon. So entsteht auch ein Anreiz, wieder im Markt vor Ort einzukaufen und damit ein Standortvorteil für Rewe.“

Wie an allen Ladestandorten der EnBW fließt in Meerbusch-Büderich Ökostrom. Auch der Rewe-Markt wird laut dem Betreiber mit nachhaltigem Strom betrieben. „Die Rewe Group setzt bereits seit 2008 bei der Versorgung ihrer Märkte, Reisebüros, Logistikstandorte und Verwaltungen auf die Nutzung von Grünstrom“, heißt es.

Die Schnellladepunkte in Meerbusch-Büderich sind der Auftakt für einen deutschlandweiten Ausbau der Lademöglichkeiten. „Es befinden sich hunderte weitere Standorte in Planung und viele davon bereits im Bau oder kurz vor Inbetriebnahme. Gemeinsam verdichten wir branchenübergreifend das flächendeckende Schnellladenetz in Deutschland“, so Sillober. Auch in Österreich kooperieren die Unternehmen: Dort baut das Joint Venture Smatrics EnBW Schnellladepunkte an Standorten der Rewe Group bei Billa, Billa Plus, Penny und Bipa.

„Der Einzelhandel spielt eine zentrale Rolle für den Hochlauf der alltagstauglichen E-Mobilität. Die Rewe Group setzt mit starken Partnern auf den Ausbau der Lademöglichkeiten an unseren Märkten“, sagte Telerik Schischmanow, CFO der Rewe Group. „Mit den Schnellladesäulen von EnBW erweitern wir unsere E-Infrastruktur: Dieses zusätzliche Angebot vereinfacht den Alltag unserer Kund*innen und Mitarbeiter*innen enorm. Darüber hinaus sind Schnellladepunkte ein weiterer starker Anreiz vor Ort einzukaufen, den wir unseren Kund*innen gerne anbieten. Im Rahmen unserer eigenen Klima-Ambitionen planen wir bis 2025 bundesweit insgesamt 6.000 Ladepunkte an bestehenden Mietobjekten und Neubauten zu installieren. Unsere Partnerschaft mit EnBW leistet einen wichtigen Beitrag hierzu.“