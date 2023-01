Nio baut Infrastruktur in Deutschland 2023 weiter aus

Das chinesische Elektroauto-Start-up Nio hat angekündigt, in diesem Jahr in Deutschland seine Infrastruktur in verschiedenen Bereichen auszubauen. So wurden sieben weitere Stationen für den automatisierten Batterietausch und mindestens drei Nio House genannte Ausstellungs- und Veranstaltungsorte bestätigt.

Zu den Standorten für die Batterietausch-Stationen sollen Anlagen nahe der Stadt in Leipzig und Regensburg gehören sowie Standorte an den Autobahnen A61 (Waldlaubersheim) und A7 (Großburgwedel). Die Bauvorbereitungen für sieben Standorte sind laut Nio im Gange. Zusätzliche Batterietausch-Stationen für 2023 sind dem Unternehmen zufolge in Planung, Konkretes hierzu gibt es noch nicht.

Bislang bietet Nio seinen Kunden an zwei Standorten in Deutschland Stationen zum schnellen Batterietausch an. Jüngst hat eine innerstädtische „Power Swap Station“ (PSS) in Berlin den Testbetrieb aufgenommen, die Eröffnung soll demnächst folgen. Zwei Autobahn-nahe PSS in Zusmarshausen am Sortimo-Ladepark und in Hilden am Seed&Greet-Ladepark sind bereits in Betrieb.

Nach der Eröffnung des ersten Nio House Deutschlands in Berlin im vergangenen Dezember plant der chinesische Elektroautobauer weitere Häuser, unter anderem in Frankfurt, Düsseldorf und Hamburg. Der Standort in Frankfurt am Eschenheimer Turm soll im ersten Quartal eröffnen, Düsseldorf und Hamburg später in diesem Jahr.

An insgesamt elf „Nio Handover Centern“ sollen die E-Autos der Marke ausgeliefert werden. Alternativ können Kunden ihren neuen Stromer an eine Wunschadresse in Deutschland lassem. An den Handover Centern werden auch Probefahrten angeboten. Derzeit steht die Premiumlimousine ET7 zur Verfügung, „in Kürze“ sollen auch das große Elektro-SUV EL7 und die Mittelklasselimousine ET5 bereitstehen.

Inspektion, Wartung und Reparatur sowie Karosserie-, Lack-, Reifen- und Glasarbeiten erfolgen über das Netzwerk von Nios etabliertem Servicepartner G.A.S. Das Schadensmanagement wird über die G.A.S. Tochtergesellschaft G.A.R. angeboten. Benötigen Kunden einen Service, können sie diesen über die Nio-App melden oder die Hotline rufen. Das Fahrzeug wird an seiner Adresse abgeholt und wieder zurückgebracht. Dauert der Service länger, wird ein kostenloser Ersatzwagen gestellt.