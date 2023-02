Porsche will Lieferengpässe beim Taycan 2023 lösen

Porsche will Lieferengpässe bei seinem elektrischen Erfolgsmodell Taycan in diesem Jahr lösen. Das kündigte Vertriebsvorstand Detlev von Platen im Gespräch mit Auto Motor und Sport an.

2022 war der Absatz des als Limousine und Shooting Brake erhältlichen Taycans um 16 Prozent eingebrochen. „Der Rückgang 2022 ist auf Engpässe in den Lieferketten und einer eingeschränkten Teileverfügbarkeit zurückzuführen. Der Taycan war davon besonders betroffen“, so van Platen. Dennoch ist er optimistisch, dass die Probleme dieses Jahr in den Griff zu bekommen sind. „Wir sind noch immer in einem volatilen Umfeld. Wir hoffen aber, dass sich die Situation in diesem Jahr verbessern wird.“

Dabei ist China für den Vertriebsvorstand einer der wichtigsten Märkte. „Dort wurden im vergangenen Jahr 21 Millionen Autos ausgeliefert – das entspricht fast dem Niveau von Westeuropa und den USA zusammen“, sagte der Manager. „Klar ist: Wer global weiter erfolgreich sein will, der muss es auch in China sein. Das sind wir. Entscheidend für die Zukunft ist, Innovationen noch schneller auf den Markt zu bringen.“

In China werde sich Porsche auf elektrische Fahrzeuge konzentrieren, die „noch stärker auf junge Zielgruppen ausgerichtet sin“, so van Platen. Denn die Porsche-Kunden seien dort im Schnitt zehn Jahre jünger als im Rest der Welt. Lichteffekte, Infotainment, Konnektivität – all das spiele für sie eine wichtige Rolle.

Keine konkrete Aussage machte van Platen dazu, wann das große SUV Cayenne als Elektro-Version angeboten wird. „Wir haben noch nicht angekündigt, was wir mit dem Cayenne vorhaben. Jetzt machen wir mit dem Macan erst einmal den nächsten Schritt bei der Elektrifizierung unserer Modellreihen. Dann kommen die zweitürigen Sportwagen 718 Cayman und Boxster. Diese reinrassigen Mittelmotoren zu elektrifizieren ist ebenfalls ein Meilenstein für Porsche.“ Insidern zufolge wird der Cayenne ab 2026 erstmals als Elektroauto angeboten.

Elektrofahrzeuge seien nicht weltweit so stark gefragt wie hierzulande, sagte van Platen. „Die Märkte entwickeln sich unterschiedlich. Wir sehen eine starke Entwicklung in China und eine noch stärkere in Europa. In Europa haben wir bereits 2021 rund 40 Prozent unserer Fahrzeuge als Plug-in-Hybrid oder Elektroauto ausgeliefert.“ Andere Regionen, etwa die USA, hätten noch einen längeren Weg vor sich, was unterschiedliche Gründe habe. Wie Porsche darauf reagieren wird, ließ der Vertriebsvorstand offen.