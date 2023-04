Nio will 40 Batteriewechselstationen in Deutschland bieten

Der chinesische Elektroautobauer Nio setzt viel Wert auf den Service für seine Kunden. Dazu gehört der Aufbau von Batteriewechselstationen, auf dem Heimatmarkt gibt es bereits über 1000 davon. Auch in Europa stehen schon einige der sogenannten Power Swap Stations. In Deutschland plant das Start-up derzeit mit 40 Standorten.

Bei der Eröffnung des vierten „Nio House“ in Europa in Frankfurt am Main sagte Deutschland-Chef Ralph Kranz laut der Automobilwoche: „Der Fokus liegt aktuell noch darauf, unsere Marke bekannter zu machen.“ Der Manager äußerte auch das Ziel, bis 2030 „um die 40“ Batteriewechselstationen zu errichten.

Die Power Swap Stations stehen Nio-Kunden zur Verfügung, die die Batterie ihres Elektroautos gemietet haben. Sie können das Akkupaket mithilfe der Wechsel-Boxen in wenigen Minuten vollautomatisiert austauschen lassen. Später soll es auch die Möglichkeit geben, eine größere als die bislang in den Fahrzeugen verbaute Batterie einzusetzen – etwa für eine längere Urlaubsreise.

In Europa will Nio bis Ende des Jahres 120 Batteriewechselstationen aufgebaut haben. Die Erste innerhalb Deutschlands wurde im September bei Zusmarshausen an der A8 eröffnet. Inzwischen gibt es auch eine Anlage in Hilden an der A3. Geplant sind Wechsel-Stationen derzeit in Leipzig und Regensburg und Standorte an den Autobahnen A61 (Waldlaubersheim) und A7 (Großburgwedel).

Auch weitere Nio-House-Standorte sind vorgesehen. Dabei handelt es sich um Showrooms, die außerdem Cafés, Lounges, Co-Working-Spaces und Konferenzräume bieten. Ein Nio House sollen demnächst auch Düsseldorf und Hamburg erhalten. „Unsere Nio Houses sind offen für alle, nicht nur für Nio-User. Da unterscheiden wir uns vom Konzept der Häuser in China“, erklärte Christian Wiegand, Leiter User Development Deutschland. Konferenzräume und Co-Working-Spaces ließen sich sogar umsonst anmieten. Von allen Interessierten, nicht nur von Benutzern der Nio-App oder Nio-Fahrern.

Nio bietet hierzulande seit Ende 2022 Elektroautos an. Nach der Premiumlimousine ET7 liefert die Marke in Deutschland die mittelgroße Limousine ET5 und das große SUV EL7 an Kunden aus – vorzugsweise via Abo, auf Wunsch der Interessenten aber auch als Kauffahrzeuge.