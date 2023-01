Nio nimmt 10. Batteriewechselstation in Europa in Betrieb, weitere geplant

Der chinesische Elektroautobauer Nio hat auf dem Heimatmarkt bereits rund 1300 seiner Stationen für den schnellen automatisierten Batteriewechsel errichtet. Die Ende 2022 in Deutschland gestartete Marke baut auch in Europa Wechselstationen für die Akkupakete ihrer E-Autos auf. Inzwischen sind zehn davon in der Region installiert, sieben weitere sollen in Kürze in Betrieb gehen.

Die bisherigen europäischen Batteriewechselstationen finden sich in Norwegen, Deutschland, Schweden und den Niederlanden. Bei der kurz vor dem Jahreswechsel in Betrieb gegangenen zehnten Station handelt es sich um einen Standort in den Niederlanden. Die Batteriewechselstation in Denhollen auf dem Parkplatz Hogenhoorn 1 ist die dritte in dem Land.

In Deutschland stehen Nio-Fahrern in Hilden und am Sortimo-Ladepark in Zusmarshausen Batteriewechselstationen zur Verfügung. Ein Standort in Berlin soll in Kürze den Betrieb aufnehmen. Weitere Stationen stehen in Schweden (Göteborg & Stockholm) sowie in Norwegen (zwei nahe Oslo, eine bei Lillehammer) zur Verfügung. In Oslo hatte Nio vor einem Jahr seine erste Batteriewechselstation in einem europäischen Land eröffnet.

Das Unternehmen plant in Europa weitere Batteriewechselstation, neben Berlin soll etwa auch die dänische Hauptstadt Kopenhagen einen Standort erhalten. Hinzu sollen zwei weitere Stationen in den Niederlanden sowie drei in Norwegen kommen. Über diese sieben Standorte hinaus sind in einer aktuellen Karte noch keine weiteren Stationen bestätigt.

Bis Ende dieses Jahres will Nio europaweit 120 Batteriewechselstationen aufbauen. Bis zu 20 davon sollen an deutschen Schnellladestandorten der EnBW errichtet werden. Zunächst sollen die beiden Standorte Herleshausen (Hessen) und Großburgwedel (Niedersachsen) „Power Swap Stations“ (PSS) erhalten. Die weiteren Standorte im Rahmen der Kooperation mit dem Energiekonzern sind noch nicht bekannt.

In China will Nio sein Netz an Batteriewechselstationen in diesem Jahr um mehr als 400 neue Standorte auf über 1700 erweitern. Zum 30. Dezember 2022 hatte das Unternehmen in der Volksrepublik 1294 Batteriewecheselstationen in Betrieb.