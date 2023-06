Marke VW will leistungsfähiger werden und Ertragskraft steigern

Volkswagen will seine Leistungsstärke ausbauen und die Ertragskraft mit einem globalen „Performance-Programm“ mit dem Titel „Accelerate Forward | Road to 6.5“ langfristig verbessern. Ziel sei es, nachhaltig eine Umsatzrendite von 6,5 Prozent zu erreichen, um Investitionen in Zukunftstechnologien und Beschäftigung zu sichern. Dafür plant die Marke ein um rund zehn Milliarden Euro verbessertes Ergebnis im Jahr 2026.

In der Betriebsversammlung im Stammwerk Wolfsburg benannte VW-CEO Thomas Schäfer Meilensteine des Programms: Beispielsweise Verwaltungsabläufe entschlacken und beschleunigen, Effizienz in Entwicklung und Produktion erhöhen, die Modellpalette straffen und gleichzeitig Ausstattungsvarianten reduzieren sowie die Produktqualität weiter steigern. Für die Ausarbeitung und Steuerung richtet Volkswagen ein Project Management Office ein. Die Umsetzung des Programms soll in enger Abstimmung mit der Arbeitsnehmervertretung erfolgen. Bis Oktober 2023 sollen alle Maßnahmen stehen.

Der Entschluss des VW-Vorstands „Accelerate Forward | Road to 6.5“ aufzusetzen, folge der Analyse des anspruchsvollen Marktumfelds und der wirtschaftlichen Lage, heißt es in einer Mitteilung. Schäfer: „Das Programm hat für den gesamten Vorstand oberste Priorität. Wir müssen die Marke VW zu neuer Stärke führen und wirtschaftlich robust für die Zukunft machen – dazu starten wir jetzt eine große, gemeinsame Kraftanstrengung.“

„Wir brauchen in der Marke Volkswagen eine nachhaltige Umsatzrendite von 6,5 Prozent. Das in 2026 zu schaffen, ist sehr ehrgeizig, aber mit vereinten Kräften machbar. So können wir Beschäftigung sichern, unsere Zukunft aus eigener Kraft finanzieren und weiter in neue Fahrzeuge, Technologien, die Modernisierung unserer Werke sowie in die Qualifizierung der Belegschaft investieren.“ Als Schlüssel dafür nannte Schäfer: „Synergien heben und über alle Unternehmensbereiche hinweg effizienter, schneller und schlagkräftiger werden.“

Vorstand und Betriebsrat bekräftigten bei der Betriebsversammlung, weiter zusammen an den gemeinsamen und gleichrangigen Zielen Wirtschaftlichkeit und Beschäftigungssicherung zu arbeiten. Die Gesamtbetriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo sagte: „Wir sind uns einig, dass wir die angestrebten Einsparungen ohne Abstriche beim Tarif oder bei der Beschäftigungssicherung erreichen müssen. Denn die entscheidenden Hebel sind andere.“

Cavallo hob die Themen Konzern-Steuerung, Zusammenarbeit der Marken, Fokus auf Software und Produktqualität hervor. „Ich erwarte eine überzeugende Verzahnung dieser strategisch entscheidenden Felder. Wir müssen endlich konsequent diese zentralen Hebel in Bewegung setzen, um jene Verbesserungsmöglichkeiten langfristig zu nutzen, die in unserem Unternehmen stecken. Hierbei gilt es auch, die Belegschaft den ganzen Prozess über gut zu informieren und mitzunehmen.“

Neue Programmstruktur mit übergreifenden Leuchtturm-Projekten

Im Kern soll allein 2026 durch „Accelerate Forward | Road to 6.5“ eine Ergebnisverbesserung von rund zehn Milliarden Euro erreicht werden, um so nachhaltig eine Umsatzrendite von 6,5 Prozent zu realisieren. Die Umsetzung des Programms erfolgt laut Volkswagen auf zwei Ebenen.

Erste Ebene seien große Handlungsfelder innerhalb der Marke: Verwaltung, Technische Entwicklung, Materialkosten, Produkte, Preise/Mix, Fahrzeugbau, Vertrieb und Qualität. Jedes Handlungsfeld verfolge spezifische Ziele und Maßnahmen und trage so kosten- sowie ertragsseitig zur Programmzielerfüllung bei. Zusätzlich verfolge Accelerate Forward auf einer zweiten Maßnahmenebene einen neuen, kollaborativen Ansatz: Leuchtturm-Projekte, die mehrere Handlungsfelder einbinden, sorgten für eine höhere Effizienz und mehr Ertrag. Im Fokus dabei stünden etwa: Komplexitäts- und Variantenreduzierung, Vertriebsmodell, Entbürokratisierung, sowie Produkt- und Renditeoptimierungen, zum Beispiel in den beiden großen Fahrzeug-Architekturen Modularer Querbaukasten (MQB) und Modularer E-Antriebs-Baukasten (MEB).

Erste konkrete Beispiele nannte Schäfer in der Betriebsversammlung: Volkswagen wolle sich verstärkt auf Volumenmodelle konzentrieren. Modelle von geringer Stückzahl, wie der VW Arteon, sollen keine Nachfolger mehr bekommen. Schäfer: „Wir fokussieren uns auf wenige, dafür aber auf Volkswagen Kernmodelle. Das reduziert Komplexität und bringt mehr Ergebnis“. Ein weiterer Hebel sei die Reduzierung von Varianten. Bei der neuen Elektro-Limousine ID.7 seien das zum Beispiel 99 Prozent weniger Konfigurationsmöglichkeiten im Vergleich zu einem Golf 7. Zudem wolle das Unternehmen die Auslastung der Werke weltweit optimieren, um so die Wirtschaftlichkeit zu steigern und flexibler auf Nachfrage- und Marktschwankungen reagieren zu können.

Die übergreifende Programmsteuerung übernehme der Markenvorstand in Gesamtverantwortung, erklärte Volkswagen. Einzelne Vorstandsmitglieder verantworteten zusätzlich die Führung in Handlungsfeldern und Leuchtturm-Projekten. Die konkreten Maßnahmen sollen in Abstimmung mit der Arbeitnehmervertretung bis Mitte September definiert werden. Bis Oktober 2023 soll das Programm in allen Details und Maßnahmen stehen und im Kontext der Planungsrunde in eine Vereinbarung mit der Arbeitnehmerseite überführt werden.

Zusätzlich Synergiepotentiale in der Markengruppe Volumen

Ein weiterer zentraler Hebel auf dem Weg zu mehr Synergien und Rendite sei die Markengruppe Volumen (MGV), hieß es weiter. Darin arbeiteten Volkswagen Pkw, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Seat/Cupra und Škoda eng zusammen. So solle die Produktion innerhalb der MGV künftig konsequenter auf Mehrmarkenwerke und Fahrzeug-Plattformen ausgerichtet werden, beispielsweise im Rahmen des von VW geplanten Einstiegs-Elektrofahrzeugs um 25.000 Euro. Die Leitung soll Seat/Cupra übernehmen.

Ein weiteres Beispiel für Synergien sei die gemeinsame Entwicklung und Produktion von Volkswagen Passat und Škoda Superb. Diese erziele über die Laufzeit beider Modelle Effizienzen in Höhe von 600 Millionen Euro. Zudem wollen die Marken der MGV die Optimierung der Vertriebs- und Gemeinkosten markenübergreifend vorantreiben, etwa durch ein gemeinsames After-Sales-Geschäft.