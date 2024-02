BYD plant elektrisches Kompakt-SUV für China zum Kampfpreis, Export angedacht

Der chinesische Fahrzeughersteller BYD bereitet die Einführung eines neuen Elektroautos vor. Das Kompakt-SUV Yuan Up soll ab März zu Preisen ab rund 100.000 Yuan angeboten werden, was umgerechnet rund 12.900 Euro entspricht. Der Hersteller veröffentlichte nun erste Bilder und Informationen zu dem Modell, das es später auch nach Europa schaffen soll.

BYD hat über den chinesischen Mikroblogging-Dienst Weibo offizielle Bilder des Yuan Up veröffentlicht. Das kompakte SUV soll sich in die Elektroauto-Familie Yuan einreihen. Hierzulande ist aus dieser Produktlinie das Kompakt-SUV Atto 3 verfügbar, das in China als Yuan Plus angeboten wird. Beide Modelle basieren auf BYDs E-Plattform 3.0.

Ein im Dezember bei den chinesischen Behörden eingegangener Zulassungsantrag zeigt, dass Länge, Breite und Höhe des Yuan Up 4.310 × 1.830 × 1.675 Millimeter bei einem Radstand von 2.620 mm Millimeter betragen. Das neuen Elektro-SUV wird laut CN EV Post mit zwei Leistungsstufen mit 70 und 130 kW (95/177 PS) sowie mit zwei Batterien mit 32 und 45,1 kWh auf den Markt kommen. Das soll für eine Reichweite von 301 beziehungsweise 400 Kilometern pro Ladung gut sein. Die Angaben erfolgen nach dem eher unrealistischen chinesischen CLTC-Testzyklus.

Der Yuan Up ist zwischen dem Kompaktwagen Dolphin und dem kompakten Familien-SUV Atto 3 von BYD angesiedelt. In Europa soll das Modell laut früheren Berichten als Atto 2 vertrieben werden. Aus dem Unternehmen hieß es demnach, dass der Marktstart in Übersee im kommenden Jahr geplant ist. Einen genauen Zeitplan gibt es aber wohl bisher nicht. Auch die Einpreisung steht noch nicht fest. Der Dolphin kostet hierzulande ab 34.990 Euro, der Atto 3 ab 39.990 Euro – demnach wäre ein Mindestpreis von um die 37.000/38.000 Euro denkbar.

Seit seinem Pkw-Debüt auf dem Pariser Autosalon 2022 hat BYD sechs neue Modelle auf den Markt gebracht. Zum Portfolio hierzulande gehören die kompakten und mittelgroßen Baureihen Atto 3, Dolphin und Seal sowie die Oberklasselimousine Han EV und das große SUV Tang EV. In diesem Jahr wird zudem das elektrische Mittelklasse-SUV Seal U erwartet.

BYD hat kürzlich in Ungarn vorläufige Verkaufs- und Kaufverträge unterzeichnet, mit denen das Unternehmen dem Ziel der Fertigung von Fahrzeugen in Europa ein Stück nähergekommen ist. In drei Jahren sollen die ersten Stromer des chinesischen Konzerns in Ungarn vom Band laufen. Welche Modelle hier entstehen werden, bleibt abzuwarten.