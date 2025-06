BayWa eröffnet ersten XL-Ladepark im „Deutschlandnetz“

BayWa Mobility Solutions hat zentral in der Mitte von Rosenheim den bisher ersten XL-Ladepark des „Deutschlandnetzes“ eröffnet. Der Standort bietet schnelles Laden an acht 400-kW-Hyperchargern von Alpitronic mit insgesamt 16 Ladepunkten. Damit können E-Autofahrer in fünf Minuten Strom für 100 Kilometer Reichweite ziehen. Zudem steht erstmals eine separate Spur für Batterie-Lkw zur Verfügung, die für die Anforderungen von großen Nutzfahrzeugen und Gespannen bis zu 40 Tonnen ausgelegt ist.

Der Ladepark auf dem ehemaligen Kiesgelände der Firma Kaiser Kies, weniger als einen Kilometer vom Stadtzentrum entfernt, punkte nicht nur durch seine Leistung, sondern auch durch seine Aufenthaltsqualität, so BayWa Mobility Solutions. Direkt am Inn gelegen biete er Spaziermöglichkeiten am Wasser sowie ein modernes Bistro mit täglich wechselnden Speisen. Es gibt zudem Sitzgelegenheiten und kostenfreies W-LAN. Das Bistro hat von Montag bis Samstag zwischen 7 und 14 Uhr geöffnet. Außerhalb der Öffnungszeiten stehen Snack- und Getränkeautomaten sowie Sanitäranlagen zur Verfügung.

Ein digitaler Preismast an der Einfahrt informiert über die Stromkosten für die Ladung. Bezahlt werden kann per App, mit allen gängigen Ladekarten sowie Debit- oder Kreditkarte. Der Strom der Anlage stammt aus erneuerbaren Energien. Die hauseigene 60-kWp-Photovoltaikanlage mit transparenten Glas-Glas-Solar-Modulen ist auf einer nachhaltigen Holzträgerkonstruktion auf fünf Einzeldächern montiert und spendet sowohl Schatten als auch Schutz vor Regen. Der Strom aus dem Netz wird über die Unternehmenstochter BayWa r.e. AG von externen Solar- und Windparks bezogen.

Der neue Ladepark in Rosenheim ist Teil des vom Bundesministerium für Verkehr (BMV) ausgeschriebenen Deutschlandnetzes. Im Auftrag des BMV werden derzeit an mehr als 1.000 Standorten in Deutschland 9.000 zusätzliche Ultraschnellladepunkte für Elektroautos ans Netz gebracht. Diese entstehen in ländlichen Regionen, in Städten und an unbewirtschafteten Autobahnraststätten.

Die BayWa Mobility Solutions hat sich im Rahmen der Deutschlandnetz-Ausschreibung den Zuschlag für das Bayern-Los gesichert. Mit einem Investitionsvolumen von rund 15 Millionen Euro sollen bis Ende 2026 rund 20 BayWa-Ladeparks in Bayern entstehen, um noch bestehende Lücken in der Ladeinfrastruktur zu schließen. Mit Rosenheim ist nun der sechste Deutschlandnetz-Standort der BayWa Mobility Solutions fertiggestellt.

Die Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur unter dem Dach der staatlichen NOW GmbH koordiniert im Auftrag des BMV die Umsetzung des Deutschlandnetzes. „Beim Aufbau des Deutschlandnetzes geht es weiterhin zügig voran: Inzwischen sind bundesweit fast 60 neue Ladeparks erfolgreich in Betrieb gegangen“, berichtet Dagmar Fehler, CEO und Sprecherin der NOW GmbH. „Ladestandorte mit einer hohen Aufenthaltsqualität schaffen war eine zentrale Forderung der Ausschreibung. Mit dem neuen XL-Standort in Rosenheim zeigt BayWa, wie diese Anforderung auf exzellente Weise umgesetzt werden kann. Die Lademöglichkeit für E-Lkw ist dabei ein besonderes Highlight.“