Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Was passiert, wenn man ein Elektroauto komplett leer fährt? Diesen Versuch hat der ADAC mit insgesamt sechs Fahrzeugmodellen durchgeführt. Mehr »

Neue Elektro-Kleinwagen von VW, Cupra und Skoda sollen moderne E-Mobilität erschwinglich machen. Dafür setzt der VW-Konzern auf Skalierung. Mehr »

Der ë-C3 Aircross Standard-Range wird von Citroën als Elektroauto zum gleichen Leasingpreis angeboten wie sein Verbrenner-Schwestermodell. Mehr »

Renault bringt LFP-Batterien für mehr Elektroautos wie den Megane E-Tech, um Kosten zu senken und zur Konkurrenz aus China aufzuschließen. Mehr »

Laut einer Studie von Wissenschaftlern der RWTH Aachen sind weder Brennstoffzellen- noch batterieelektrische Trucks eine Universallösung. Mehr »

Der Schnelllade-Check 2025 kürt EnBW zum Sieger. Bei den Pfalzwerken laden Elektroautos am zuverlässigsten, Citywatt hat kurze Wartezeiten. Mehr »

VWs SUV ID.4 soll ein umfassendes Update erhalten. Das Elektroauto wird Berichten zufolge optisch und technisch grundlegend überarbeitet. Mehr »

Die wertstabilsten Autos 2025 kommen von Audi, Mini, Volvo und Porsche. Das zeigt das neue Restwert-Ranking von Autobild und Schwacke. Mehr »