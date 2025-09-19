Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.
ADAC-Test: Elektroauto leer fahren "fast unmöglich"
Was passiert, wenn man ein Elektroauto komplett leer fährt? Diesen Versuch hat der ADAC mit insgesamt sechs Fahrzeugmodellen durchgeführt. Mehr »
VW: Profitable Elektro-Kleinwagen durch neue Technologien und Skaleneffekte
Neue Elektro-Kleinwagen von VW, Cupra und Skoda sollen moderne E-Mobilität erschwinglich machen. Dafür setzt der VW-Konzern auf Skalierung. Mehr »
Citroën e-C3 Aircross: Elektroauto jetzt zum Verbrenner-Leasingpreis
Der ë-C3 Aircross Standard-Range wird von Citroën als Elektroauto zum gleichen Leasingpreis angeboten wie sein Verbrenner-Schwestermodell. Mehr »
Renault setzt verstärkt auf günstige LFP-Batterien für Elektroautos
Renault bringt LFP-Batterien für mehr Elektroautos wie den Megane E-Tech, um Kosten zu senken und zur Konkurrenz aus China aufzuschließen. Mehr »
Studie: Weder Brennstoffzellen- noch Batterie-Elektro-Lkw eine Universallösung
Laut einer Studie von Wissenschaftlern der RWTH Aachen sind weder Brennstoffzellen- noch batterieelektrische Trucks eine Universallösung. Mehr »
Test: Die besten Schnellladeanbieter 2025
Der Schnelllade-Check 2025 kürt EnBW zum Sieger. Bei den Pfalzwerken laden Elektroautos am zuverlässigsten, Citywatt hat kurze Wartezeiten. Mehr »
VW ID.4 soll ab 2026 optisch als „großer Bruder” des neuen ID. Cross daherkommen
VWs SUV ID.4 soll ein umfassendes Update erhalten. Das Elektroauto wird Berichten zufolge optisch und technisch grundlegend überarbeitet. Mehr »
"Wertmeister 2025": Diese (E-)Autos verlieren am wenigsten an Wert
Die wertstabilsten Autos 2025 kommen von Audi, Mini, Volvo und Porsche. Das zeigt das neue Restwert-Ranking von Autobild und Schwacke. Mehr »
Kommentare
Dan meint
Mir fehlen noch zwei wichtige Meldungen: Tesla vertuscht gerade drei Robotaxi-Unfälle und versucht gerade mit viel Geld Prozesse wegen tödlicher Unfälle unter FSD beizulegen. Was bei den beiden Mordanklagen nicht gelingen kann, da dort der Staat Ankläger ist.
Future meint
Halt, da fehlt noch eine wichtige Meldung vor dem Wochenende:
»Volkswagen stößt in der Partnerschaft mit Rivian laut einem Medienbericht auf umfangreiche Probleme. Daher verspäten sich offenbar E-Modelle, die mit Rivian-Software fahren sollen. Außerdem lassen sich die Rivian-Algorithmen wohl nicht einfach auf Verbrenner übertragen, die bei Volkswagen nun doch noch länger im Sortiment bleiben dürften.« (elecrive) Wer weiß mehr davon?
M. meint
War das eine der beliebtesten Meldungen der letzten Woche oder spamst du wieder?