VW: PowerCo-Batteriefertigung in Spanien startet laut Bericht erst im Juli 2027

Die Volkswagen-Batteriesparte PowerCo plant laut einem Medienbericht, erst im Juli 2027 mit der Serienproduktion in seiner Batteriefabrik in Sagunt nahe Valencia zu beginnen. Das soll aber keinen Einfluss auf die für 2026 geplante Fertigung neuer E-Kleinwagen in Spanien haben.
Derzeit sieht PowerCo demnach vor, im Juli 2027 mit der Auslieferung von Batteriezellen aus dem spanischen Werk zu beginnen. Dann sollen dort zwei Blöcke mit einer Jahreskapazität von zusammen 20 GWh in Betrieb gehen. Das will das Portal La Tribuna de Automoción von mit dem Industrieprojekt vertrauten Branchenquellen erfahren haben.
Die Batteriezellen aus Sagunt sind für die VW-Werke auf der iberischen Halbinsel gedacht. Dort sollen preislich besonders attraktive Elektro-Kleinwagen des Volkswagen-Konzerns vom Band laufen. Die Serienfertigung der neuen Stromer soll im kommenden Jahr beginnen. In dem Bericht wird ab Juni/Juli 2026 der Cupra Raval im Werk Martorell und rund einen Monat später der VW ID. Polo an gleicher Stelle genannt. Die beiden SUV Skoda Epiq (ebenfalls ab Juni/Juli 2026) und der VW ID. Cross (ab November 2026) entstehen im Werk Navarra, so La Tribuna de Automoción.
Bevor die spanischen Autofabriken mit lokal produzierten Akkus beliefert werden, sollen dem Bericht zufolge Batteriezellen aus dem deutschen PowerCo-Werk in Salzgitter verwendet werden. Voraussetzung hierfür wäre, dass für Salzgitter der aktuell vorgesehene Produktionsstart Mitte 2026 eingehalten wird. Sollte es auch hier zu einer Verzögerung kommen, könnten Akkus anfangs aus China bezogen werden, heißt es.
Gegenüber dem deutschen Portal Electrive gab ein PowerCo-Sprecher an, dass der Konzern bei der Batterie „von Anbeginn eine ‚Make AND Buy‘-Strategie“ verfolge – „es gibt also immer mehrere Lieferanten der Einheitszelle, sowohl interne als auch externe“. Die neue Einheitszelle des Volkswagen-Konzerns ist wesentlich dafür, die Kosten für die neuen elektrischen Kleinwagen möglichst niedrig zu halten. Zunächst sollen Modelle ab 25.000 Euro angeboten werden, zeitnah auch ein Elektro-VW für um die 20.000 Euro.
Kommentare
Mary Schmitt meint
Oder anders gesagt, da gibt es keine Verzögerung. Würde es eine geben, was immer passieren kann, hat man einen Plan B.
Fred Feuerstein meint
Mary im Märchenland wieder. Natürlich ist es eine Verzögerung, um satte 2 Jahre. Und das wird nicht die letzte Verzögerung.
Aber das macht nichts, denn wer will schon Batteriezellen in seinem Auto von jemanden wie Volkswagen, der noch nie in Serie Batteriezellen hergestellt hat. Das wird noch sehr lustig werden. Bislang wird nur eins produziert: Ausschuß…
Jörg2 meint
Das Wissen um das Thema „Zelle“ scheint im VW-Konzern nicht bis zum Einkauf durchgestellt zu sein. Anders ist das aktuelle Audi-Problem bei den Hybriden schlecht erklärbar.
Fred Feuerstein meint
So scheint es zu sein, das Problem mit den Zellen gibt es neben den Hybriden von Audi ja auch beim Taycan VFL. Und das sind „nur“ Zukaufteile…
Futureman meint
Solange irgendein Teil woanders auch nur 2 Cent günstiger ist, wird VW das einbauen. Egal wer es produziert und wie die Qualität ist. Es muss lediglich die (kurze) Garantiezeit überstehen. Danach wird an Ersatzteilen verdient.
hu.ms meint
Erst 2027 in S bedeutet, dass die ab 2026 dort gebauten ID.Polo + derivate keine selbst in S produzierten zellen bekommen.
Ob der vor monaten zu hohe ausschuss bei der anlauf-zellproduktion in Salzgitter inzwischen geringer wurde ist auch nicht bekannt.
Mäx meint
Das steht ja auch genau so im Artikel:
paule meint
Dir vielleicht nicht bekannt.
Fred Feuerstein meint
Was erwartest du?
paule meint
Dass er seine selbstgesteckten Ziele erreicht und mir nicht mehr antwortet. Was für ein Ankündigungsweltmeister!
Future meint
La Tribuna de Automocion schreibt auch, dass PowerCo die Zellen aus der geplanten kanadischen Fabrik priorisieren könnte, weil diese profitabler herzustellen seien als in Sagunto oder Salzgitter. Selbst ein Import aus Kanade wäre damit noch profitabler als eine Produktion in Europa.
paule meint
Die Profitabilität kommt von der hohen Förderung in Kanada.
Fred Feuerstein meint
Sein Problem ist: Er möchte Recht und das letzte Wort behalten. So ist das häufig bei Sozialpädagogen zu beobachten, ach ja und bei Lehrer…
Mäx meint
Ah jetzt auch hier die Meldung.
Wird also spannend für VW.
Sind ja nur noch 6 Monate bis das alles laufen muss….
paule meint
Nein, die lassen die Zellen aus Kanada kommen, zur Not China.
Stefan meint
VW hat derzeit und in 2026 sowieso nicht die Produktionsmengen an Elektroautos, um beide Batteriewerke auszulasten.