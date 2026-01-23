Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.
Dacia bestätigt: Spring kostet mit Förderung vorerst nur noch 5900 Euro
Mit der staatlichen Elektroauto-Prämie kann der Preis für das ohnehin schon sehr günstige kleine Elektro-SUV Dacia Spring auf 5900 € sinken. Mehr »
Ford gibt zusätzlich 5.000 Euro "Bonus" beim Elektroauto-Kauf
Die Bundesregierung gibt ab 2026 bis zu 6000 Euro Zuschuss beim Kauf eines Elektroautos. Ford gewährt zusätzlich einen Bonus von 5000 Euro. Mehr »
Frost legt neue Wasserstoff-Elektrobusse in der Rhein-Neckar-Region lahm
Seit Dezember 2025 häufen sich Busausfälle im Raum Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen. Ursache sind frostanfällige Wasserstoff-E-Busse. Mehr »
Kia-Manager: "Für uns ist der Verbrenner in Europa ein Auslaufmodell"
Der Verbrenner ist laut dem Österreichchef für Kia in Europa ein Auslaufmodell. Der Konzern richte sich voll und ganz auf E-Mobilität aus. Mehr »
ADAC-Vergleich: Inspektionskosten Elektroauto vs Verbrenner
Inspektionskosten für E-Autos sind laut einer ADAC-Erhebung niedriger, aber ein Stadt-Land-Gefälle und höhere Stundensätze sind zu beachten. Mehr »
VW ID.4: Erlkönigfotos geben Ausblick auf angepasstes Design
VW arbeitet an einem größeren Update für sein Elektro-Mittelklasse-SUV ID.4. Erste Erlkönigfotos geben einen Ausblick auf das neue Design. Mehr »
Ionity-Chef: "Wir als Branche müssen das Laden einfacher machen"
In einem Interview spricht der CEO von Ionity Jeroen van Tilburg über seine aktuelle Sicht auf die Ladeinfrastruktur für Elektroautos. Mehr »
Nissan-Europachef: "Wir glauben, dass unsere Autos besser sind"
Nissans Europachef sieht die Marke gut im Vergleich mit dem Wettbewerb aufgestellt, insbesondere auch mit ihren elektrifizierten Produkten. Mehr »