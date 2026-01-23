Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

ecomento.de

in Autoindustrie von

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Dacia bestätigt: Spring kostet mit Förderung vorerst nur noch 5900 Euro

Dacia-Spring Mit der staatlichen Elektroauto-Prämie kann der Preis für das ohnehin schon sehr günstige kleine Elektro-SUV Dacia Spring auf 5900 € sinken. Mehr »

Ford gibt zusätzlich 5.000 Euro "Bonus" beim Elektroauto-Kauf

Ford-Elektroauto-Bonus-5000-Euro-2026 Die Bundesregierung gibt ab 2026 bis zu 6000 Euro Zuschuss beim Kauf eines Elektroautos. Ford gewährt zusätzlich einen Bonus von 5000 Euro. Mehr »

Frost legt neue Wasserstoff-Elektrobusse in der Rhein-Neckar-Region lahm

Mercedes-Benz-eCitaro-G-fuel-cell- Seit Dezember 2025 häufen sich Busausfälle im Raum Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen. Ursache sind frostanfällige Wasserstoff-E-Busse. Mehr »

Kia-Manager: "Für uns ist der Verbrenner in Europa ein Auslaufmodell"

Kia-EV2-GT-Line Der Verbrenner ist laut dem Österreichchef für Kia in Europa ein Auslaufmodell. Der Konzern richte sich voll und ganz auf E-Mobilität aus. Mehr »

ADAC-Vergleich: Inspektionskosten Elektroauto vs Verbrenner

VW-ID3 Inspektionskosten für E-Autos sind laut einer ADAC-Erhebung niedriger, aber ein Stadt-Land-Gefälle und höhere Stundensätze sind zu beachten. Mehr »

VW ID.4: Erlkönigfotos geben Ausblick auf angepasstes Design

VW-ID4 blau VW arbeitet an einem größeren Update für sein Elektro-Mittelklasse-SUV ID.4. Erste Erlkönigfotos geben einen Ausblick auf das neue Design. Mehr »

Ionity-Chef: "Wir als Branche müssen das Laden einfacher machen"

Ionity-Elektroauto-laedt In einem Interview spricht der CEO von Ionity Jeroen van Tilburg über seine aktuelle Sicht auf die Ladeinfrastruktur für Elektroautos. Mehr »

Nissan-Europachef: "Wir glauben, dass unsere Autos besser sind"

Nissan-Leaf Nissans Europachef sieht die Marke gut im Vergleich mit dem Wettbewerb aufgestellt, insbesondere auch mit ihren elektrifizierten Produkten. Mehr »

Über den Autor

Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche. Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen. Mehr erfahren.

