Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Mit der staatlichen Elektroauto-Prämie kann der Preis für das ohnehin schon sehr günstige kleine Elektro-SUV Dacia Spring auf 5900 € sinken. Mehr »

Die Bundesregierung gibt ab 2026 bis zu 6000 Euro Zuschuss beim Kauf eines Elektroautos. Ford gewährt zusätzlich einen Bonus von 5000 Euro. Mehr »

Seit Dezember 2025 häufen sich Busausfälle im Raum Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen. Ursache sind frostanfällige Wasserstoff-E-Busse. Mehr »

Der Verbrenner ist laut dem Österreichchef für Kia in Europa ein Auslaufmodell. Der Konzern richte sich voll und ganz auf E-Mobilität aus. Mehr »

Inspektionskosten für E-Autos sind laut einer ADAC-Erhebung niedriger, aber ein Stadt-Land-Gefälle und höhere Stundensätze sind zu beachten. Mehr »

VW arbeitet an einem größeren Update für sein Elektro-Mittelklasse-SUV ID.4. Erste Erlkönigfotos geben einen Ausblick auf das neue Design. Mehr »

In einem Interview spricht der CEO von Ionity Jeroen van Tilburg über seine aktuelle Sicht auf die Ladeinfrastruktur für Elektroautos. Mehr »

Nissans Europachef sieht die Marke gut im Vergleich mit dem Wettbewerb aufgestellt, insbesondere auch mit ihren elektrifizierten Produkten. Mehr »