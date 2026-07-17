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Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

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Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Ex-VW-Chef Diess: Letzte Generation deutscher Elektroautos "sehr gut geworden"

VW-ID-Polo Der frühere VW-Chef Herbert Diess sieht die deutschen Autobauer in Sachen E-Mobilität nach einer schwachen Anfangsphase auf einem guten Weg. Mehr »

Studie: Gebrauchte Elektroautos werden zur strategischen Herausforderung

Opel-Corsa-e-1 Durch steigende Rückläufer aus Leasing- und Flottenverträgen gewinnt die Vermarktung gebrauchter E-Autos zunehmend strategische Bedeutung. Mehr »

"Tesla Bonus" in Höhe von 2000 Euro und 0 Prozent Zinsen verfügbar

Tesla-Model-Y-Standard Tesla führt den „Tesla Bonus“ für das Model Y Hinterradantrieb im Sommer 2026 erneut ein. Der 2000-€-Rabatt gilt für alle Neubestellungen. Mehr »

Jaecoo 5 HEV: Kompaktes Hybrid-SUV ab 27.900 Euro bestellbar

JAECOO-5-HEV-2026-6 Der Jaecoo 5 HEV startet in Deutschland für 27.900 Euro, bietet 165 kW/224 PS Systemleistung und bis zu 980 Kilometer Reichweite nach WLTP. Mehr »

Umweltplaketten-Pflicht für Elektroautos fällt weg

Kia-EV5 Wer ein E-Auto nutzt, muss künftig vor der Fahrt in eine Umweltzone keine grüne Plakette mehr kaufen und auf die Windschutzscheibe kleben. Mehr »

Ferrari: Kritik am Elektroauto Luce übertraf Erwartungen

Ferrari-Luce-gelb Die negativen Reaktionen auf den eine halbe Million Euro teuren Ferrari Luce waren intensiver als erwartet, wie der Luxuhersteller einräumt. Mehr »

VW ID. Polo jetzt auch mit 37-kWh-Batterie ab 24.995 Euro bestellbar

VW-ID.-Polo-1 VW startet den Vorverkauf des elektrischen ID. Polo mit 37-kWh-Batterie. Den Einstieg markiert damit nun das Modell „Trend“ ab 24.995 Euro. Mehr »

Herbert Diess sieht Wendepunkt beim bidirektionalen Laden

Das bidirektionale Laden steht vor dem Markteintritt für den Massenmarkt. Laut Ex-VW-Chef Dies sind die technologischen Grundlagen vorhanden. Mehr »

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Über den Autor

Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche. Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen. Mehr erfahren.

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