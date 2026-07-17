Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Der frühere VW-Chef Herbert Diess sieht die deutschen Autobauer in Sachen E-Mobilität nach einer schwachen Anfangsphase auf einem guten Weg. Mehr »

Durch steigende Rückläufer aus Leasing- und Flottenverträgen gewinnt die Vermarktung gebrauchter E-Autos zunehmend strategische Bedeutung. Mehr »

Tesla führt den „Tesla Bonus“ für das Model Y Hinterradantrieb im Sommer 2026 erneut ein. Der 2000-€-Rabatt gilt für alle Neubestellungen. Mehr »

Der Jaecoo 5 HEV startet in Deutschland für 27.900 Euro, bietet 165 kW/224 PS Systemleistung und bis zu 980 Kilometer Reichweite nach WLTP. Mehr »

Wer ein E-Auto nutzt, muss künftig vor der Fahrt in eine Umweltzone keine grüne Plakette mehr kaufen und auf die Windschutzscheibe kleben. Mehr »

Die negativen Reaktionen auf den eine halbe Million Euro teuren Ferrari Luce waren intensiver als erwartet, wie der Luxuhersteller einräumt. Mehr »

VW startet den Vorverkauf des elektrischen ID. Polo mit 37-kWh-Batterie. Den Einstieg markiert damit nun das Modell „Trend“ ab 24.995 Euro. Mehr »

Das bidirektionale Laden steht vor dem Markteintritt für den Massenmarkt. Laut Ex-VW-Chef Dies sind die technologischen Grundlagen vorhanden. Mehr »