Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.
Ex-VW-Chef Diess: Letzte Generation deutscher Elektroautos "sehr gut geworden"
Der frühere VW-Chef Herbert Diess sieht die deutschen Autobauer in Sachen E-Mobilität nach einer schwachen Anfangsphase auf einem guten Weg. Mehr »
Studie: Gebrauchte Elektroautos werden zur strategischen Herausforderung
Durch steigende Rückläufer aus Leasing- und Flottenverträgen gewinnt die Vermarktung gebrauchter E-Autos zunehmend strategische Bedeutung. Mehr »
"Tesla Bonus" in Höhe von 2000 Euro und 0 Prozent Zinsen verfügbar
Tesla führt den „Tesla Bonus“ für das Model Y Hinterradantrieb im Sommer 2026 erneut ein. Der 2000-€-Rabatt gilt für alle Neubestellungen. Mehr »
Jaecoo 5 HEV: Kompaktes Hybrid-SUV ab 27.900 Euro bestellbar
Der Jaecoo 5 HEV startet in Deutschland für 27.900 Euro, bietet 165 kW/224 PS Systemleistung und bis zu 980 Kilometer Reichweite nach WLTP. Mehr »
Umweltplaketten-Pflicht für Elektroautos fällt weg
Wer ein E-Auto nutzt, muss künftig vor der Fahrt in eine Umweltzone keine grüne Plakette mehr kaufen und auf die Windschutzscheibe kleben. Mehr »
Ferrari: Kritik am Elektroauto Luce übertraf Erwartungen
Die negativen Reaktionen auf den eine halbe Million Euro teuren Ferrari Luce waren intensiver als erwartet, wie der Luxuhersteller einräumt. Mehr »
VW ID. Polo jetzt auch mit 37-kWh-Batterie ab 24.995 Euro bestellbar
VW startet den Vorverkauf des elektrischen ID. Polo mit 37-kWh-Batterie. Den Einstieg markiert damit nun das Modell „Trend“ ab 24.995 Euro. Mehr »
Herbert Diess sieht Wendepunkt beim bidirektionalen Laden
Das bidirektionale Laden steht vor dem Markteintritt für den Massenmarkt. Laut Ex-VW-Chef Dies sind die technologischen Grundlagen vorhanden. Mehr »
Ihre Meinung