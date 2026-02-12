Logistiker: „Für uns ist klar: Die Zukunft der Transportlogistik ist elektrisch“

Das Logistikunternehmen Kloiber hat die ersten von insgesamt 15 MAN eTrucks für die Inbound-Transporte von MAN in Betrieb genommen. Die eTGX verkehren künftig regelmäßig zwischen den Werken des Nutzfahrzeugherstellers in Nürnberg und München.

Ein Umlauf umfasst den Angaben zufolge rund 328 Kilometer. Die Elektrofahrzeuge legen so bei vier bis sechs Umläufen pro Tag zwischen 1300 und 1900 Kilometer zurück. Dies entspricht laut MAN einer Einsparung durch den lokal emissionsfreien Betrieb von bis zu 566 tCO2 pro Jahr bei Nutzung von 100 Prozent grünem Strom.

„Die Erweiterung und Skalierung der Zusammenarbeit zwischen Kloiber und MAN im Bereich der elektrischen Transporte ist bereits geplant und wird schrittweise umgesetzt“, heißt es.

Im Inbound-Netzwerk von MAN legen Lkw pro Jahr bis zu 165 Millionen Kilometer zurück. „Jeder elektrifizierte Transport zahlt damit unmittelbar auf die Dekarbonisierung der Transportketten ein“, erklärt MAN. Das Unternehmen richte folglich die eigenbetriebliche Logistik konsequent auf Null-Emissions-Antriebe aus.

„Die Elektrifizierung unserer Lieferketten ist zentral für unseren Weg zu Zero-Emission-Transporten und nachhaltiger Kosteneffizienz. Mit den ersten MAN eTrucks in unseren Inbound-Verkehren zeigen wir im Live-Betrieb, wie leistungsfähig und wirtschaftlich die MAN eTGX bereits heute sind – und machen so den Nutzen für die Umwelt sowie die Praxisfähigkeit unmittelbar erlebbar“, kommentiert Michael Kobriger, MAN-Vorstand für Produktion und Logistik.

Damit vollelektrische Lkw in den Inbound-Verkehren schnell und nahe der Abladestelle laden können, wurde die Ladeinfrastruktur in den MAN-Werken in Nürnberg und München ausgebaut. Parallel sind am MAN-Servicezentrum München-Karlsfeld vier Hochleistungsladestationen mit jeweils bis zu 400 kW Ladeleistung entstanden – mit ausreichend Rangier- und Durchfahrtsraum auch für Sattel- und Hängerzüge. Zudem wurde der Werkstandort in Dachau mit entsprechender Ladeinfrastruktur ausgestattet.

Als Ergänzung zur Ladeinfrastruktur in den MAN-Werken hat das Logistikunternehmen Kloiber in Petershausen bei Dachau einen eigenen Ladepark für Nutzfahrzeuge mit zehn Ladesäulen mit einer Ladekapazität von jeweils bis zu 500 kW errichtet und kürzlich in Betrieb genommen.

„Für uns ist klar: Die Zukunft der Transportlogistik ist elektrisch. Mit den MAN eTGX sowie unserem neuen Ladepark bringen wir Nachhaltigkeit und Verlässlichkeit auf die Straße und unterstützen so die Dekarbonisierung der Inbound-Logistik von MAN“, sagt Ferdinand Kloiber, Geschäftsführer Kloiber GmbH.