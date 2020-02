Renault hat mit dem ZOE das beliebteste Elektroauto in Europa und Deutschland auf dem Markt. Ihre Führungsposition wollen die Franzosen ab diesem Jahr mit neuen Modellen weiter ausbauen, darunter der kürzlich vorgestellte Twingo Z.E. In einem Interview sprach Renaults E-Auto-Marketingchef Emmanuel Bouvier über die künftige Ausrichtung der Marke bei der E-Mobilität.

Neben dem ZOE und bald dem Twingo bietet Renault den Hochdachkombi Kangoo rein elektrisch an, außerdem gibt es das batteriebetriebene Leichtfahrzeug Twizy. In China kam 2019 mit dem K-ZE ein kleines Elektro-SUV zum Kampfpreis auf den Markt. Dass der K-ZE auch hierzulande angeboten wird, ist bestätigt – allerdings nicht, ob von Renault oder der Günstig-Tochter Dacia. Das Magazin Edison berichtet nach einem Gespräch mit Bouvier, dass Dacia den K-ZE 2021 bringen wird.

Renault plant weitere Elektroautos, bis 2022 soll die E-Palette auf acht voll- und zwölf teilelektrische Modelle ausgebaut werden. „Wir haben jetzt einen Punkt erreicht, an dem einige der Barrieren, die das Wachstum in der Vergangenheit gebremst haben, wegfallen“, sagte Bouvier der Redaktion von Edison. Er gehe davon aus, dass sich der Markt weiter dynamisch entwickeln wird. Wesentlich dafür sei, dass die Reichweiten von Elektroautos gestiegen sind. Die neue Generation des ZOE etwa komme offiziell bis zu 400 Kilometer weit, das schlage sich in der Nachfrage nieder.

Auch die Unterstützung der E-Mobilität durch die Politik mit Fördermaßnahmen treibe die alternative Antriebsart voran. Außerdem falle die Ladeinfrastruktur mittlerweile sichtbar größer aus. „Das schafft Vertrauen, baut ebenfalls Barrieren ab“, so Bouvier. Auch das umfangreichere Angebot an Modellen in verschiedenen Segmenten sei ein Faktor.

Neue Architektur soll Kosten senken

Neben dem Twingo Z.E kommt in diesem Jahr der neue Kangoo auf den Markt, der wieder in einer Elektroauto-Variante zu haben sein wird. Auf dem Genfer Auto-Salon im März stellt Renault zudem das Konzeptauto Morphoz vor. Dabei handele es sich laut Bouvier zwar um eine Design-Studie, das Fahrzeug gebe jedoch einen konkreten Hinweis darauf, wie sich das Elektroauto-Angebot von Renault auf Basis der modularen „CMF-EV“-Plattform weiterentwickeln wird.

Die auch von den Allianz-Partnern Nissan und Mitsubishi eingesetzte neue Architektur werde „helfen, über Skaleneffekte die Kosten massiv zu reduzieren“, erklärte der Renault-Manager. Das sei wichtig, da die staatliche Förderung von Elektroautos wieder zurückgefahren werde. Den Kunden könne man mit der neuen Technik neben erschwinglichen Preisen auch funktionale Vorteile bieten, darunter ein größeres Platzangebot. Hinzu komme, dass sich Fahrzeuge mit verschiedenen Radständen, Karosserieformen und Batteriekapazitäten leichter und schneller realisieren lassen.

Angesprochen auf das neue Kompakt-Elektroauto ID.3 von VW mit bis zu 550 Kilometer Reichweite sagte Bouvier, dass sich Renault nicht auf ein „Wettrüsten“ einlasse. Wenn man größere Batterien anbieten werde, „dann nicht aus Prestigegründen“. Renault wolle in jedem Segment „ein glaubwürdiges Angebot“ machen und die Erwartungen der Kunden erfüllen. Im B-Segment (Kleinwagen) seien 350 Kilometer Reichweite für die meisten genug, im C-Segment (Mittelklasse) müssten 400 bis 500 Kilometer geboten werden. „Aber eine Reichweite von 1000 Kilometer sicher nicht“, meinte Bouvier. Das wäre nicht nur zu kostenintensiv und Ressourcenverschwendung, sondern auch Grund für längere Ladezeiten.