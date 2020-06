Im Fokus der Elektrifizierung von Pkw stehen neben reinen Elektroautos insbesondere Plug-in-Hybride. Die neue Generation der Teilzeit-Stromer soll schon bald bis zu 100 Kilometer nur mit Strom und damit auch längere Strecken lokal emissionsfrei fahren können. Kritiker bemängeln, dass viele Plug-in-Hybride von ihren Fahrern vor allem im Verbrenner-Modus bewegt würden. BMW verteidigt die Antriebsart.

Teilelektrische Versionen bestehender Modelle spielen bei dem bayerischen Autohersteller seit Jahren eine wichtige Rolle. In einem von BMW nun veröffentlichten Interview äußerte sich Vertriebsvorstand Pieter Nota zu den Vorteilen des Plug-in-Hybrids. Er ist sich sicher: „Unsere Plug-in-Hybride kombinieren das Beste aus zwei Welten.“

Im elektrischen Fahrmodus könne man in der Stadt lokal emissionsfrei und leise unterwegs sein, darüber hinaus sorge der Verbrennungsmotor für Langstreckentauglichkeit. „Zusammen bieten die beiden Motoren also einen optimalen Mix aus Effizienz, Dynamik und Komfort“, so Nota. Lade man regelmäßig zu Hause oder bei der Arbeit, sei man zudem günstiger als mit einem konventionellen Antrieb unterwegs.

Zu dem Vorwurf, dass Hybride längst nicht so sauber wie vergleichbare Verbrenner seien, meinte der BMW-Manager: „Das ist so nicht richtig. Generell ist der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch, den man mit einem Plug-in-Hybrid Fahrzeug erzielen kann, auch in der Praxis deutlich geringer als bei vergleichbaren konventionellen Antrieben.“ Wenn der Elektroantrieb kaum zum Einsatz kommt, gehe dieser Effizienzvorteil gegenüber dem Verbrenner allerdings verloren. Ein Hybrid sei daher vor allem dann sinnvoll, wenn er regelmäßig geladen und im elektrischen Modus gefahren wird.

„Die Verbrauchseffizienz dieser Fahrzeuge hängt also maßgeblich vom Fahr- bzw. Nutzungsverhalten unserer Kunden ab“, erklärte Nota. Er wies darauf hin, dass viele Kunden heute zum ersten Mal ein elektrifiziertes Fahrzeug kaufen. Sie müssten diese Technologie und ihre Vorteile erst einmal erfahren. Erst dann wüssten sie, wie viel elektrische Reichweite sie tatsächlich benötigen oder wie oft beziehungsweise wo sie am besten laden. Nota habe mit vielen Kunden gesprochen, die „absolut überzeugt“ vom Hybrid sind, weil er optimal für ihre unterschiedlichen Mobilitätsanforderungen ausgelegt ist.

Von der Politik wünscht sich Nota einen weiteren Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur. Über das Laden hinaus glaube man bei BMW, dass auch regulatorische Anreizsysteme wie „eZones“ oder Ladetarife das elektrifizierte Fahren attraktiver machen. Das Unternehmen erwarte, dass sich die elektrischen Fahranteile mit dem Ausbau der Förderung der elektrischen Fahrzeugnutzung weiter erhöhen werden. Dadurch werde sich das elektrifizierte Fahren stärker durchsetzen.

BMW hat 2013 mit dem Kleinwagen i3 sein erstes Elektroauto auf den Markt gebracht, seitdem stand die Einführung von Plug-in-Hybrid-Modellen im Mittelpunkt. Ab diesem Jahr sollen weitere Voll-Stromer der Marke auf die Straßen kommen. Dabei setzen die Bayern auf eine flexible Produktion: Das gleiche BMW-Modell kann künftig auf einem Band als Batterie-Fahrzeug, Plug-in-Hybrid oder mit traditionellen Antrieben gefertigt werden.