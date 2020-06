Eine hektische Woche gehabt? Kein Problem, wir haben für Sie die beliebtesten Elektroauto- & Elektromobilitäts-News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de zusammengestellt:

Vor dem Serienstart erprobt VW die Alltagstauglichkeit des Kompakt-Elektroautos ID.3 mit einer großen Testflotte. 150 Exemplare werden an Mitarbeiter übergeben. Mehr »

Das Forschungsinstitut IfW Kiel hat in einem Policy Brief die Klimabilanz von Elektroautos bemängelt. Ein Experte des Fraunhofer ISI will die Kritik widerlegen. Mehr »

Opel hat die neue Generation des Mokka vorgestellt. Dass Kompakt-SUV aus Rüsselsheim wird von Beginn an als Elektroauto mit 322 Kilometer Reichweite angeboten. Mehr »

Smart verkauft seit einiger Zeit nur noch die elektrischen „EQ“-Versionen von ForTwo und ForFour. Für beide werden vorerst keine Bestellungen mehr angenommen. Mehr »

VW hat den neuen Arteon vorgestellt. Der Mittelklasse-Pkw wird als Fließheck-Limousine und Kombi angeboten – jeweils auf Wunsch auch mit Plug-in-Hybrid-Antrieb. Mehr »

Der Coronavirus macht der Automobilbranche schwer zu schaffen. Zu den Gewinnern der aktuellen Krise könnte laut Experten auch Elektroautobauer Tesla gehören. Mehr »

Audi arbeitet künftig mit der EnBW an Batteriespeicherlösungen. Im Mittelpunkt steht der Einsatz gebrauchter Energiespeicher aus den E-Autos der Ingolstädter. Mehr »

Mazda rüstet sein Elektroauto MX-30 mit kompakter Batterie und damit vergleichsweise wenig Reichweite aus. Das Antriebs-Portfolio soll später erweitert werden. Mehr »