VW liefert seit September den ID.3 aus. Der Kompaktwagen führt die Elektroauto-Familie ID. ein und soll vor allem in Europa künftig auf hohe Stückzahlen kommen. Der Wolfsburger Hersteller gab nun ein Update zum aktuellen Stand seines E-Auto-Hoffnungsträgers.

Bestellt werden kann der ID.3 bereits seit letztem Jahr. Der angekündigte Start im Sommer konnte nur knapp eingehalten werden, durch Software-Probleme drohten zwischenzeitlich deutliche Verzögerungen. Die Bilanz von VW nach der jetzt knapp sechs Wochen zurückliegenden Einführung fällt positiv aus. „Es liegen bisher rund 38.000 Bestellungen vor, mehr als 14.000 Fahrzeuge wurden bereits ausgeliefert“, sagte ein Konzernsprecher der Nachrichtenagentur dpa.

An die Verkaufszahlen von E-Auto-Branchenprimus Tesla kommt VW mit dem ID.3 noch nicht heran. Die Produktion des kompakten Stromers wird allerdings noch hochgefahren, und das für „unter 30.000 Euro“ angekündigte Basismodell wird erst im nächsten Jahr angeboten. In den kommenden Monaten müssen außerdem noch wichtige Software-Updates nachgeholt werden. Um den ID.3 rechtzeitig an erste Kunden übergeben zu können, verzichtete VW zunächst auf einige digitale Funktionen. Diese sollen demnächst über das Netz mit neuer Software aufgespielt werden.

VW wollte in diesem Jahr eigentlich 100.000 ID.3 herstellen, aufgrund der Startprobleme und des Coronavirus gilt dieses Ziel aber nicht mehr als erreichbar. Markenchef Ralf Brandstätter hatte Ende September betont: „Unsere E-Offensive und die Übergabe an die Kunden laufen jetzt auf Hochtouren.“ Die ersten Rückmeldungen seien „sehr gut“. Er merkte an, dass die Auswirkungen der Pandemie „deutliche Spuren“ hinterlassen hätten. So habe VWs Werk in Zwickau, in dem der ID.3 gebaut wird, einige Wochen nicht produzieren können.

Der ID.3 basiert als erstes Modell von Volkswagen auf dem neuen, konzernweit eingesetzten Elektroauto-Baukasten MEB. Die Baureihe ersetzt den nachträglich zum Voll-Stromer umgerüsteten e-Golf, langfristig wohl die gesamte Golf-Palette. Mit dem ID.3 und weiteren Elektroautos der Kernmarke sowie der diversen Töchter will Volkswagen zum weltweit führenden Anbieter von E-Mobilität werden. Noch mehr als der ID.3 soll das der ebenfalls in diesem Jahr startende ID.4 vorantreiben: Das SUV wird als erstes „E-Weltauto“ in Europa, China und den USA nahezu gleichzeitig eingeführt.