Das chinesische Startup NIO ist trotz zwischenzeitlicher finanzieller Probleme einer der erfolgreichsten Elektroautobauer auf dem Heimatmarkt. 2021 will das Unternehmen nach Europa expandieren, im Jahr darauf in weitere Regionen. Den Kunden könnte dann deutlich mehr Reichweite als bisher geboten werden.

Firmenchef und -gründer William Li gab bei einem Treffen mit Kunden bekannt, dass ein Batteriepaket mit 150 kWh Kapazität in Arbeit sei, berichtet das chinesische Portal cnTechPost. Mit einer Ladung sollen über 900 Kilometer möglich sein. In China gilt für Reichweiten-Angeben die NEDC-Norm, die dem hierzulande auslaufenden, wenig realitätsnahen NEFZ-Fahrzyklus entspricht. Die von NIO in Aussicht gestellten 900 Kilometer werden in der Praxis also nicht möglich sein, die bisherigen Reichweiten dürften aber wesentlich übertroffen werden.

Aktuell bietet NIO sein großes SUV ES8 mit bis zu 580 Kilometer Reichweite gemäß NEDC an, dazu wird eine 100-kWh-Batterie verbaut. Das darunter angesiedelte SUV ES6 schafft mit 100 kWh offiziell 610 E-Kilometer am Stück, der neue SUV-Crossover EC6 615 Kilometer. Ab wann genau NIO sein neues, großes Batteriepaket in Serienfahrzeuge einbauen wird, bleibt abzuwarten. Auch Details zu den eingesetzten Batteriezellen oder Angaben zu Gewicht und Größte gibt es bisher nicht.

Die von NIO geplante Batterie mit 150 kWh Kapazität wäre nach aktuellem Stand die leistungsstärkste in einem Großserien-Elektroauto. Allerdings haben auch andere Unternehmen vor, zukünftig größere Akkupakete zu verbauen. So wird General Motors voraussichtlich ab 2021 im neuen Hummer EV bis zu 200 kWh nutzen, das US-Startup Rivian sieht für seine ebenfalls im nächsten Jahr kommenden SUV und Pickup-Trucks bis zu 180 kWh vor. Auch Branchenprimus Tesla dürfte die Batteriekapazität erhöhen, insbesondere beim für 2021 angekündigten „Cybertruck“ und einem später kommenden Supersportwagen.

In welchen Baureihen NIO seine größte Batterie nutzen will, ist nicht bekannt. Laut cnTechPost plant das Unternehmen für nächsten Januar die Vorstellung seiner ersten Limousine, einen Ausblick auf ein entsprechendes Modell gab es 2019. Bei der Präsentation des neuen Elektroautos könnte NIO auch die 150-kWh-Batterie enthüllen, vermutet cnTechPost.

NIO setzt bei seinem Angebot in China nicht nur auf große Reichweiten: Die Kunden profitieren unter anderem von einem kostenlosen Netz an Batterie-Wechselstationen, mobilen Ladefahrzeugen und einem via App buchbaren Ladeservice durch NIO-Personal. Darüber hinaus hat das Unternehmen Ladelösungen für das Zuhause im Programm. Welche der Services auch in Europa verfügbar sein werden, ist noch offen.