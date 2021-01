EnBW eröffnet „urbanen Schnellladepark“ in Karlsruhe

Die EnBW hat im Januar am Karlsruher Einkaufszentrum Durlach Center den ersten Elektroauto-„Schnellladepark“ der Stadt offiziell eröffnet. Die Station ging bereits Ende des vergangenen Jahres in Betrieb und ist Teil des vom Verkehrsministerium Baden-Württemberg geförderten Projekts „Urbane Schnellladeparks Baden-Württemberg“ (USP-BW). Ziel ist die zügige Weiterentwicklung der Infrastruktur in städtischen Ballungszentren.

Der neue EnBW-Schnellladepark befindet sich direkt am Einkaufscenter in der Durlacher Allee 111 und ermöglicht besonders schnelles Laden mit einer Leistung von bis zu 300 Kilowatt an insgesamt zwölf sogenannten High Power Charging (HPC) Ladepunkten. Je nach Modell lassen sich damit Elektroautos in fünf Minuten mit Strom für 100 Kilometer Reichweite beladen. Geliefert wird wie an allen deutschen EnBW-Ladepunkten Ökostrom.

„Der Ausbau von Schnellladeparks hat für uns strategische Bedeutung, und deshalb gehen wir hier konsequent voran“, so EnBW-Chef Frank Mastiaux. „Gerade im urbanen Raum entsteht so die Möglichkeit, während kurzer Stopps und Besorgungen zu laden. Oder auch dann, wenn man zu Hause keine Möglichkeit dazu hat. Das sind wichtige Bausteine, um die Elektromobilität in den Alltag der Menschen zu integrieren und ihr damit zum Durchbruch zu verhelfen.“

Im Rahmen des Projekts USP-BW errichtet die EnBW insgesamt 16 urbane Schnellladeparks in den 15 größten Städten Baden-Württembergs. Zwei Standorte in Stuttgart sind bereits in Betrieb, weitere sollen in diesem Jahr folgen. Das Energieunternehmen betreibt mit mehr als 450 Standorten das eigenen Angaben nach bundesweit größte Schnellladenetz für Elektromobilität. 2021 soll diese Zahl auf 1000 Schnellladestandorte mehr als verdoppeln werden.