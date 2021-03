In einem gemeinsamen Brief fordern mehrere Umweltorganisationen die deutschen Autohersteller auf, bis spätestens 2030 in Europa keine neuen Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor mehr zu verkaufen. Unternehmen wie Volkswagen, Daimler und BMW müssten ihre Fertigung stattdessen auf Elektrofahrzeuge ausrichten, heißt es in dem unter anderen vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND), Germanwatch und der Deutschen Umwelthilfe unterschriebenen Brief.

„Es ist an der Zeit, dass Ihr Unternehmen mit konkreten Schritten und kurzfristigen Zielen im Kampf gegen die Klimakrise eine Führungsrolle übernimmt, statt sich nur an die bestehenden gesetzlichen Mindestvorgaben zu halten und zudem jede Art von regulatorischen Schlupflöchern zu nutzen“, steht in dem Schreiben. Die Autoren betonen den großen Einfluss der führenden Autobauer und deren „enorme Verantwortung“ für die Umwelt, den langfristigen Wohlstand Deutschlands sowie die Angestellten. „Daher fordern wir Sie auf, in Europa spätestens 2030 keine neuen Pkw und leichten Nutzfahrzeuge mit Verbrennungsmotor (einschließlich Hybridfahrzeuge) mehr zu verkaufen.“

Die Autohersteller sollten ihr Portfolio auf effiziente und verbrauchsarme Elektrofahrzeuge ausrichten, da diese energie- und ressourcensparend bei Bau, Betrieb und Recycling seien. Die angekündigten neuen SUV-Modelle seien „ein klimapolitischer Irrweg“. Das klare Bekenntnis zur batterieelektrischen Mobilität sollte zugleich eine klare Absage gegenüber biogenen und synthetischen Kraftstoffen im Straßenverkehr sein. „Darüber hinaus sollten Sie ab sofort auf die Entwicklung neuer Verbrenner-Plattformen verzichten und ambitioniertere EU-Grenzwerte für das Jahr 2025 unterstützen“, heißt es in dem Brief weiter.

Beitrag zu Klimazielen & Gesundheitsschutz

2020 sei das zweitwärmste Jahr in Deutschland seit Beginn der Temperaturaufzeichnung gewesen, erklären die Umweltorganisationen. Zugleich sei es das zehnte Jahr in Folge gewesen, in dem die Durchschnittstemperatur den mehrjährigen Mittelwert überstieg. Der Verkehrssektor sei für rund 28 Prozent der Treibhausgasemissionen in Europa verantwortlich, davon entfielen 43 Prozent auf den Autoverkehr. Nur mit einem raschen Abschied vom Verbrennungsmotor – auch in Hybriden – und einer sozialverträglichen Transformation hin zu Mobilitätsdienstleistern könnten die Autohersteller ihren Beitrag zu den Pariser Klimazielen und mehr Gesundheitsschutz leisten.

Insbesondere in Zeiten einer weltweiten Pandemie mit einem Virus, das vorrangig die Atemwege angreift und diese auch langfristig schädigen könnte, sei ein schneller Abschied vom Verbrennungsmotor geboten, merken die Umweltorganisationen an. Auch wenn es mehr Forschung dazu brauche, gebe es schon heute einen nachweisbaren Zusammenhang zwischen hoher Luftverschmutzung und einer erhöhten Wahrscheinlichkeit, einen schweren, gar tödlichen Verlauf von Covid-19 zu erleiden.

Abschließend heißt es in den Brief: „Eine Verpflichtung zum Verbrenner-Ausstieg verleiht der dringend benötigten Antriebswende den erforderlichen Schub. Darüber hinaus schafft eine solche Erklärung Klarheit und sendet ein deutliches Signal an Ihre Zulieferer, Auftragnehmer, den Energiesektor, Finanzinstitutionen und Regierungen. Das ist wichtig damit rechtzeitig wichtige Entscheidungen getroffen und Investitionen getätigt werden, die für eine sozialverträgliche Transformation in Ihrem Konzern notwendig sind.“

Vor kurzem forderten auch neun EU-Mitgliedstaaten von der Politik ein europäisches Ausstiegsdatum für Benzin- und Dieselautos. Mehrere Automarken haben bereits einen konkreten Zeitplan für den Abschied von Verbrennern: General Motors hat angekündigt, 2035 auszusteigen. Volvo und Ford Europe wollen den Ausstieg schon im Jahr 2030 vollziehen. Auch die BMW-Tochter MINI verkauft ab 2030 nur noch Elektroautos, die Daimler-Marke Smart hat schon seit letztem Jahr nur noch reine Stromer im Angebot – die Mutterkonzerne wollen aber noch auf unbestimmte Zeit neben E-Autos weiter Verbrenner anbieten. Auch Europas größter Autokonzern Volkswagen hat erst kürzlich erklärt, trotz massiver E-Auto-Offensive vorerst an Benzin- und Dieselantrieben festzuhalten.