Daimler-Vorstandsboss Ola Källenius prüft Berichten zufolge ein vorzeitiges Verbrenner-Aus, bestätigt wurde das bisher aber nicht. Daimler-Forschungschef Markus Schäfer deutete nun in einem Interview an, dass der Konzern tatsächlich früher komplett auf E-Mobilität umschwenken könnte. Der genaue Zeitplan hängt insbesondere von einer anstehenden Entscheidung der Politik ab.

„Ich bin davon überzeugt, dass wir uns eher früher als später wandeln müssen“, sagte Schäfer im Gespräch mit dem Handelsblatt. Der Umbruch der Fahrzeugindustrie hin zu elektrischen Antrieben könnte weit schneller als angenommen stattfinden, Daimler bereite sich daher auf eine frühere Umstellung vor. Ein konkretes Enddatum für Benzin- und Dieselmotoren gibt es bei dem Unternehmen allerdings noch nicht.

Zunächst bringt die Kernmarke Mercedes-Benz in diesem Jahr neben Verbrennern neue Elektroautos auf den Markt, darunter das Flaggschiff EQS – eine batteriebetriebene Luxuslimousine ähnlich der S-Klasse. Mit Modellen wie dem EQS wolle man beweisen, dass ein elektrischer Mercedes bei Beschleunigung, Reichweite und Ladezeit „keine Nachteile“ mehr gegenüber einem Modell mit konventionellem Antrieb hat, erklärte Schäfer. E- und Benzin-Autos seien schon heute ebenbürtig – insofern gebe es produktseitig in der nahen Zukunft „keinen rationalen Grund mehr, sich für einen Verbrenner zu entscheiden“.

Wie schnell genau Daimler auf Elektromobilität umschwenkt, hängt laut dem Bericht etwa davon ab, wie streng die kommende Euro-7-Abgasnorm ausfällt. Die EU-Kommission will die Grenzwerte für den Ausstoß von Stickoxiden deutlich senken, Ende des Jahres soll ein konkreter Entwurf vorliegen. Die neuen Regularien könnten die Perspektive für Verbrenner „noch einmal dramatisch verändern – bis hin zu einem Szenario, das es fast unmöglich macht, ab 2025 noch Verbrenner zuzulassen“, so Schäfer.

Fokus auf E-Mobilitäts-Investitionen

Nach den abgeschlossenen Entwicklungsausgaben für aktuelle Verbrennungsmotoren rückt Daimler nun E-Technik in den Fokus. „Der Großteil der Investitionen kann jetzt wirklich in Elektromobilität gehen“, erklärte Schäfer. So wird etwa die Motorenfabrik am Traditionsstandort Stutgart-Untertürkheim in einen Elektro-Campus umgebaut. „Wir müssen erfolgsbestimmende Faktoren bei der Elektromobilität auch in der Produktion selbst beherrschen“, betonte Schäfer. Die Kapazität für die Fertigung von elektrischen Antrieben werde daher nun verdoppelt.

Mercedes will sich auch verstärkt mit der Leistungselektronik auseinandersetzen. Schäfer glaubt, dass das Unternehmen mit der Eigenentwicklung wichtiger Komponenten für Elektroautos einen Wettbewerbsvorteil schaffen kann. Die Forderung des Betriebsrats nach einer Großserienproduktion von Batteriezellen lehnt das Management jedoch ab. „Für uns ist es zur aktuellen Zeit keine Option, Batteriezellen im großen Stil selbst zu bauen, weil das Rennen um die beste Zellchemie der Zukunft noch völlig offen ist“, argumentierte Schäfer. Daimler wird damit vorerst weiter nur auf Pilotanlagen Batteriezellen produzieren, um diese zu erproben und Kompetenz aufzubauen.

Die Batteriepakete für ihre Serienfahrzeuge bauen die Schwaben zwar weltweit selbst zusammen, die einzelnen Akkus darin stammen aber von Lieferanten aus Asien. Jetzt in „ein massives Investment für eine Großserienproduktion zu gehen, halte ich für zu früh“, unterstrich Schäfer. Einer der Akku-Partner von Daimler ist das chinesische Unternehmen Farasis, an dem auch eine Beteiligung besteht. Berichte über mangelhafte Qualität der Farasis-Zellen dementierte Schäfer: Der Zulieferer fertige „innovative und hoch performante Batteriezellen“. Der geplante Bau einer Zellfabrik von Farasis in Bitterfeld-Wolfen in Sachsen-Anhalt könnte sich allerdings verzögern. Daimler wäre dann stärker auf Batteriezellen von anderen Firmen angewiesen.

Um die Skaleneffekte zu erhöhen und die Kosten zu reduzieren, will Schäfer die Anzahl der Modelle und Plattformen bei Mercedes reduzieren. Statt wie in der Vergangenheit fast zehn Architekturen soll es in Zukunft nur noch drei oder vier geben. Mit EVA und MMA werden mindestens zwei der Plattformen auf Elektroantrieb ausgerichtet sein.