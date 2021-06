Der deutsche Verband der Automobilindustrie (VDA) soll für die Branche als Ganzes sprechen, vor allem der Volkswagen-Vorstandsvorsitzende Herbert Diess ist mit der Positionierung der Organisation aktuell aber nicht zufrieden. Der Chef von Europas größtem Automobilhersteller verfolgt einen klaren Elektroauto-Fokus, die anderen großen hiesigen Autobauer wollen dagegen so lange wie möglich das Verbrenner-Geschält am Laufen halten. In einem Interview mit dem Handelsblatt sprachen Diess und VDA-Präsidentin Hildegard Müller über die Differenzen.

Es gehe um das Wohl der Automobilindustrie, die wirtschaftlich „extrem wichtig“ für Deutschland sei, erklärte Diess. Den VDA brauche es, um die Interessen der Industrie gegenüber der Politik und Gesellschaft deutlich zu machen. Dazu seien letztlich auch Kompromisse nötig, räumte er ein. Müller verwies darauf, dass der VDA die ganze Branche in Deutschland vertrete, darunter neben Herstellern auch Zulieferern. Besonders bei letzteren sehen viele durch die Transformation zu E-Autos mit weniger Teilen als Verbrenner ihre Existenz bedroht.

„Wir bei Volkswagen sehen Elektromobilität und Digitalisierung als Chance, andere eher als Risiko“, sagte Diess. Wenn man nur in der Verbrenner-Technologie aktiv sei, sei diese Sorge verständlich. Daher seien die Positionen unterschiedlicher denn je. Das könne man im VDA aber aushalten. Volkswagen wolle eine starke Verbandsarbeit, dass er kürzlich höhere Mitgliedsbeiträge abgelehnt hat, begründete Diess damit, dass ihm nicht gefallen habe, wie die Lasten verteilt werden sollten. Man werde sich aber schon einigen.

Anders als Volkswagen wollen die deutschen Autokonzerne BMW und Daimler nicht nur auf reine Elektromobilität setzen. Sie treiben weiter Hybride, klassische Verbrenner und im Fall von BMW auch Wasserstoff-Elektrofahrzeuge voran. Diess glaubt, dass die Klimaziele nur mit dem E-Antrieb erreicht werden können. Bis 2030 sei keine andere Technologie wettbewerbsfähig, ob nun die Brennstoffzelle oder synthetische Kraftstoffe/E-Fuels. Das sei mittlerweile auch die Verbandsposition. Der VDA habe das in dem diesen Monat veröffentlichten 15-Punkte-Plan für den Ausbau der E-Mobilität genau so für die Branche formuliert.

„Die Mitglieder sind einer Meinung: Wir brauchen alle Technologien. Immer mehr Elektro für die neuen Fahrzeuge, das ist der klare Schwerpunkt für die nächste Zeit für Märkte, in denen es eine Ladeinfrastruktur gibt“, so Müller. E-Fuels brauche es aber für den weltweiten Bestand von 1,5 Milliarden Fahrzeugen und Märkte, in denen kein Strom für den Verkehr zur Verfügung stehe. Gerade die deutschen Hersteller verkauften in alle Welt, davon lebe die Industrie. Hinzu komme in einigen Strategien Wasserstoff, beispielsweise für die Nutzfahrzeuge. Man habe da „eine klare und gemeinsame Position“.

Während andere Länder und mehrere Automarken Zeitpläne für den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor verkündet haben, sträuben sich Deutschland und seine großen Autobauer gegen konkrete Termine – auch Volkswagen. Man müsse die globale Wirklichkeit berücksichtigen, sagte Müller. In Afrika, in Südamerika und in weiten Teilen Asiens fehlten heute und wohl noch in den nächsten zehn Jahren die Voraussetzungen für die reine Elektromobilität. Für Diess ergibt ein Enddatum nur Sinn, wenn die Grundvoraussetzungen stimmen, darunter versteht er genug grünen Strom, ausreichend Batteriekapazitäten und Ladeinfrastruktur.

„Alles können wir nicht stemmen“

Mit Blick auf das Elektroauto-Laden meinte Müller, dass der Staat für die Strom-Infrastruktur mit verantwortlich sei und diese nun ausbauen müsse. Die Unternehmen würden 150 Milliarden in die Transformation investieren, der Staat könne sicherlich noch mehr tun, um die gesetzten Ziele zu erreichen. „Wir haben da bislang eine ordentliche Arbeitsteilung, bei der die Mineralölindustrie die Tankstellen betreibt und wir die Autos bauen. Alles können wir nicht stemmen“, merkte Diess an.

Mittel- bis langfristig geht der Volkswagen-Boss davon aus, dass die Elektrifizierung der Autobranche Mobilität günstiger machen wird. Der Konzern entwickele gerade seine Strategie 2030. „Ich verspreche Ihnen: Der Zugang zu elektrischer Mobilität wird einfach und günstig sein. Mobilität insgesamt wird durch Elektrifizierung günstiger werden“, so Diess. Noch sind Elektroautos allerdings meist deutlich teurer als vergleichbare Verbrenner. Bei der staatlichen Subventionierung des Stromer-Kaufs sind sich Diess und die VDA-Chefin daher auch einig.

Mit dem dank „Umweltbonus“-Förderung von bis zu 9000 Euro steigenden Absatz von Elektroautos könne man Skaleneffekte generieren, die das E-Auto wettbewerbsfähig machen, erläuterte Diess. Deshalb komme es so sehr auf die richtigen Rahmenbedingungen an. „Wir haben noch keinen rein marktgetriebenen Hochlauf, sondern einen Turbo durch die Förderung“, sagte Müller. Der Förder-Turbo sei politisch gewollt und auch für eine Übergangszeit notwendig, um die Klimaziele bis 2030 erreichen zu können.

Auch die Autoindustrie wolle „keine Open-End-Subventionspolitik“, unterstrich die VDA-Präsidentin. Im Augenblick spricht sich der Verband allerdings für noch mehr E-Auto-Förderung aus: Deutschland sollte den Ladestrom günstiger machen, indem er von Umlagen und Zusatzsteuern befreit wird, sagte Müller. Der Verband sei zudem für einen schrittweisen Emissionshandel ab 2030, weil man nur so „die ungeheure Kraft des Marktes“ für die Klimaziele mobilisieren könne. Allein nur den Benzinpreis immer weiter zu verteuern bringe nichts, denn es brauche ja Alternativen.