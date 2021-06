Noch-Bundeskanzlerin Angela Merkel hält für den Umbruch hin zu einer klimafreundlicheren Wirtschaft riesige Investitionen sowie Reformen für notwendig. „Wir werden in den nächsten Jahren gigantische Summen ausgeben müssen“, sagte die CDU-Politikerin am Dienstag beim Tag der Industrie in Berlin. „Wir leben in einer Zeit des Umbruchs.“

Investitionen seien von entscheidender Bedeutung, sagte Merkel. Dies sei einerseits die Aufgabe der Wirtschaft. Es gebe aber Bereiche, in denen es nicht ohne staatliche Unterstützung gehe. Sie nannte hier den Ausbau einer europäischen Mikrochipfertigung oder einer Produktion von Batteriezellen für Elektroautos. Letzteres wird unter der Führung von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) gemeinsam mit der EU bereits umfangreich gefördert.

Zu den geplanten höheren Klimazielen sagte Merkel, diese seien noch nicht „ausbuchstabiert“. So sei dringend eine neue Prognose über den Strombedarf bis 2030 nötig. Es sei anzunehmen, dass mehr Strom gebraucht werde, sagte Merkel etwa mit Blick auf die Elektromobilität. Man brauche sehr wahrscheinlich mehr neue Stromleitungen. Altmaier hatte vor Kurzem eingeräumt, dass sein Ressort bisher unterschätzt habe, wie stark der Strombedarf in Deutschland im Zuge der Energiewende steigen dürfte. Sein Ministerium werde neue Berechnungen vorlegen.

Merkel sagte außerdem, beim Ausbau der erneuerbaren Energien sowie von Stromleitungen müssten Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigt werden. Das Planungsmanagement müsse besser werden.

Der wirtschaftliche Aufschwung in Deutschland verlaufe nach der Pandemie zügiger als in anderen Ländern Europas, so Merkel. Ein Vorteil sei die solide Haushaltslage der vergangenen Jahre gewesen, die nun Hilfen in der Krise ermögliche. In den kommenden Jahren müssten die öffentlichen Haushalte „wieder in Ordnung“ gebracht werden, forderte sie. Das sei allerdings eine „sehr, sehr schwierige Aufgabe“.

Die deutsche Industrie verlangt derweil, die Rahmenbedingungen für mehr Klimaschutz in den Unternehmen deutlich zu verbessern. Dringend notwendige Richtungsentscheidungen seien bisher ausgeblieben, sagte BDI-Präsident Siegfried Russwurm. „Es reicht nicht, Klimaneutralität per Gesetz vorzuschreiben.“ Der Staat müsse schneller werden, zum Beispiel beim Ausbau der Infrastruktur. Derzeit dauern Planungs- und Genehmigungsverfahren oft viele Jahre. In der öffentlichen Verwaltung gebe es „haarsträubende“ Defizite bei der Digitalisierung, sagte Russwurm. Grundlegende Standortschwächen müssten beseitigt werden. Russwurm forderte außerdem mehr öffentliche Investitionen – Deutschland sei hier „unter den Schlusslichtern in Europa“.