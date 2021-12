VW: 89 Milliarden Euro Zukunftsinvestitionen, primär in E-Autos und Digitalisierung

Der Volkswagen-Konzern hat in seiner jüngsten Planungsrunde die weitere Elektrifizierung seiner europäischen Standorte beschlossen, – mit dem Ziel, „bis 2025 Marktführer bei der Elektromobilität“ zu werden. Der Konzern- und Produktionsstandort in Wolfsburg werde transformiert und die Wettbewerbsfähigkeit des Konzerns durch höhere Investitionen in Zukunftstechnologien weiter gestärkt, teilte das Unternehmen mit.

Erstmals machen die Zukunftsinvestitionen bei Volkswagen – primär in E-Mobilität und Digitalisierung – mit 89 Milliarden Euro beziehungsweise 56 Prozent den größten Anteil der Gesamtinvestitionen von 159 Milliarden Euro aus. Der Konzern erwartet, dass jedes vierte verkaufte Fahrzeug im Jahr 2026 einen batterieelektrischen Antrieb hat.

„Die heutigen Beschlüsse zeigen, mit welcher Vehemenz wir die Transformation des Volkswagen Konzerns vorantreiben. Dabei fokussieren wir uns mit unseren Investitionen auf alle wesentlichen Zukunftsfelder der Mobilität und setzen die Strategie des Konzerns konsequent um“, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende der Volkswagen AG Hans-Dieter Pötsch. „Unsere finanziell ausgesprochen robuste und solide Ausgangsbasis ermöglicht es uns, die notwendigen Investitionen aus eigener Kraft zu stemmen. Wir sind auch deshalb sehr zuversichtlich, mit den nun beschlossenen Investitionen den Volkswagen Konzern fit für die Zukunft zu machen.“

Elektrifizierung von weiteren europäischen Standorten

Mit der umfassenden Elektrifizierung der europäischen Standorte wolle man weitere Synergien heben und Skaleneffekte nutzen, so Volkswagen. Allein an den niedersächsischen Standorten investiere der Konzern rund 21 Milliarden Euro. Der überwiegende Anteil hiervon fließe in Produktions- und Komponentenstandorte.

Hannover werde mittelfristig vollständig elektrisch und damit eine Modernisierung des Standorts einleiten. Mit dem ersten „Artemis“-Fahrzeug werde das derzeit bedeutendste Zukunftsprojekt in Hannover angesiedelt, die Karosseriefertigung für ein neues Bentley-Modell wurde ebenfalls bestätigt. Außerdem wurde mit dem „ID. California“ ein weiteres Fahrzeugderivat für den Standort verabschiedet. Mit den Shuttles der Mobilitätstochter MOIA und dem autonomen Elektro-Kleinbus ID. BUZZ AD bilde der Standort darüber hinaus die Speerspitze für das Autonome Fahren im Konzern.

Für Wolfsburg wurde die Elektrifizierung des Standorts mit dem Projekt „Trinity“ bestätigt. Außerdem sei angesichts der hohen Nachfrage nach E-Autos die Einrüstung des Kompaktwagens ID.3 für eine Vollfertigung ab dem Jahr 2024 geplant, so der Konzern. Vor 2024 sei eine Teilfertigung mit Belieferung aus Zwickau vorgesehen. Mit diesem Plan wolle das Unternehmen zusätzliches Marktvolumen bedienen, das Zwickau allein angesichts langfristig guter Auslastungsprognosen nicht erfüllen könnte.

Die deutschen Werke des konzerneigenen Zulieferer Volkswagen Group Components setzten ihre eingeleitete Transformation hin zur E-Mobilität fort, hieß es weiter. Der Standort Hannover werde künftig neben Hardware für Ladeinfrastruktur auch Achsen für Modelle auf dem E-Auto-Baukasten MEB fertigen. In Braunschweig, Salzgitter und Kassel investiere der Konzern in den weiteren Ausbau der bestehenden MEB-Fertigung von Batteriesystem, Rotor/Stator und E-Motor. Zusätzlich würden sich die Standorte bereits auf die Fertigung wesentlicher Komponenten der neuen modularen Elektroauto-Plattform SSP vorbereiten.

Der Standort Salzgitter werde weiter zum europäischen Batterie-Hub ausgebaut, erklärte Volkswagen. Der Konzern investiere rund zwei Milliarden Euro, um ab 2025 in der niedersächsischen „Gigafabrik“ Batteriezellen für das Volumensegment zu produzieren. Darüber hinaus würden Entwicklung, Planung und Produktionssteuerung der Batterieaktivitäten in Salzgitter gebündelt. Hierfür habe der Aufsichtsrat die Gründung einer Gesellschaft europäischen Rechts genehmigt. Diese werde die batteriebezogenen Aktivitäten des Konzerns bündeln und perspektivisch die Beteiligung Dritter ermöglichen. Die neue Gesellschaft werde auch die kürzlich vereinbarten strategischen Partnerschaften mit Umicore, 24M und Vulcan Energy verantworten.

Darüber hinaus plant der Konzern weitere Investitionen in die E-Mobilität in Deutschland und Europa. In Leipzig sollen mit zwei Porsche-Modellen Synergien des elektrischen PPE-Baukastens für den Premiumbereich gehoben werden. Zur Elektrifizierung des Standorts Neckarsulm wurde die Einrüstung der Audi-Fahrzeugfamilie E6 (A6) in der Nachfolgergeneration beschlossen. Das schon heute vollständig elektrifizierte Werk in Brüssel erhält ab dem Jahr 2026 den neuen elektrischen Audi Q8 e-tron.

Auf der iberischen Halbinsel ist geplant, ab 2025 im Mehrmarkenwerk Martorell kompakte E-Fahrzeuge zu bauen und im Mehrmarkenwerk in Pamplona E-Fahrzeuge der SUV-Klasse. Die endgültige Entscheidung hängt laut Volkswagen von den allgemeinen Rahmenbedingungen und der staatlichen Förderung ab.

Transformation in Wolfsburg

Das Projekt Trinity wurde für den Standort Wolfsburg bestätigt und eine Prüfung weiterer Derivate im Rahmen der nächsten Planungsrunde beschlossen. Darüber hinaus stellte der Vorstand Pläne für einen weitreichenden Umbau des Standorts bis 2030 vor. Mit dem Projekt Trinity, für das eine Fabrik außerhalb des jetzigen Werksgeländes in Betracht gezogen wird, soll ein „innovatives und wettbewerbsfähiges batterie-elektrisches und Level 4-fähiges Auto der nächsten Generation“ entstehen und gleichzeitig die Fertigung zukunftsfähig aufgestellt werden. Bis 2030 ist geplant, eine zweite moderne E-Fertigung auf dem jetzigen Werksgelände aufzubauen. Ergänzt werde der Standort durch „das modernste Forschungs- und Entwicklungszentrum in Europa“, den Campus Sandkamp.

„In der Welt des New Auto ändert sich unser Geschäftsmodell radikal – Volkswagen wandelt sich vom klassischen Automobilhersteller zum vertikal integrierten Konzern mit starken Markengruppen und weltweit führenden Technologieplattformen“, so Vorstandschef Herbert Diess. „Als traditioneller Stammsitz spielt Wolfsburg eine zentrale Rolle in der Transformation, nur wenn Wolfsburg erfolgreich ist, können wir unsere starke Position langfristig absichern. Mit der Vision für 2030 geben wir dem Standort Wolfsburg eine neue Identität. Unser Ziel ist ein international zukunftsfähiger Standort mit effizienter Konzernsteuerung, zwei E-Fertigungen, einem hoch modernen Forschungs- und Entwicklungszentrum und dem Auf- und Ausbau weiterer Zukunftsfelder.“