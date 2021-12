Polestar treibt Projekt für „wirklich klimaneutrales Auto“ voran

Der schwedische Elektroautohersteller Polestar hat im April das Projekt 0 angekündigt: Bis 2030 soll „ein wirklich klimaneutrales Auto ohne Emissionsausgleich“ entwickelt werden. Nun gibt es ein Update der Volvo-Schwestermarke zu dem Vorhaben.

Die Herausforderung bestehe darin, die Emissionen in der gesamten Lieferkette sowie in Produktion und Logistik zu beseitigen. „Ein so komplexes Produkt wie ein Auto wirklich klimaneutral zu machen, ist eine nie dagewesene Herausforderung und es war von Anfang an klar, dass dafür ein eigenes internes Projektteam erforderlich sein würde“, so das Unternehmen. Polestar habe daher Hans Pehrson, den ehemaligen Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung, mit dem Projekt beauftragt und es damit in den Mittelpunkt der Forschungs- und Entwicklungsarbeit der Marke gestellt.

Pehrson ist Ingenieur und seit über 30 Jahren in der Autoindustrie tätig. Er und sein Team sollen die Herausforderungen des Projekt 0 nicht allein bewältigen: Man bereite einen Aufruf an Zulieferer, Unternehmer, Innovatoren, Investoren, Universitäten, Forscher, Behörden und Verbraucher im Allgemeinen vor, um an diesem wichtigen und ehrgeizigen Ziel mitzuwirken, erklärte Polestar.

Das Projekt 0 ist laut Polestar in drei Phasen unterteilt, die zum Ziel 2030 hinführen: Die erste Phase werde sich mit der Forschung befassen und in erster Linie auf die CO2e-Verursacher (CO2-Äquivalente) abzielen, die heute am weitesten von technologischen Lösungen entfernt sind. Im Fokus der Arbeitsgruppe stehe nun der Aufbau von Kooperationen, um gemeinsam technische CO2e-Quellen in der gesamten Lieferkette bis hin zu kleinsten Komponenten zu finden – von der Materialgewinnung (oder recycelten Quellen) bis zur Fahrzeugübergabe. Jeder Schritt müsse danach bewertet werden, ob Lösungen bereits verfügbar sind oder ob noch Forschungsbedarf besteht.

Klimaneutralität für Konsumgüter „absolutes Mus“

„Das Erreichen von Klimaneutralität ist künftig für alle Konsumgüter ein absolutes Muss. Autos sind komplex, sie bestehen aus Zehntausenden von Komponenten und basieren auf einer komplizierten Schichtung von Zulieferern und Subherstellern. Ein Auto klimaneutral herzustellen ist daher nicht nur eine extrem wichtige, sondern eine äußerst schwierige Herausforderung. Diese zu verstehen und anzunehmen ist der erste Schritt. Um das Ziel zu erreichen, müssen wir auf eine Art und Weise zusammenarbeiten, die es bisher nicht gegeben hat. Dies ist kein Alleingang“, so Hans Pehrson.

Polestar sucht aktuell nach Forschungs- und Kooperationspartnern und erste Gespräche mit bestehenden und zukünftigen Zulieferern hätten bereits begonnen.

Details zu dem im Projekt 0 entstehenden Auto sind noch nicht bekannt. Das aktuelle Angebot besteht aus dem demnächst auslaufenden Hybrid-Coupé Polestar 1 sowie der hochbeinigen Elektro-Limousine Polestar 2. Die von der Marke geplanten neuen Modelle sollen alle Elektroautos sein. Als Nächstes stehen ein SUV und ein Crossover sowie die Sportlimousine Polestar 5 an.